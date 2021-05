Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Rychlá výstavba projektu Byty Boskovice díky maltě HELUZ SIDI

Hrubá stavba projektu Byty Boskovice vyrostla velmi rychle z broušených cihel HELUZ a monolitických stropů v centru moravské obce. Nájemní bydlení v jedenadvaceti bezbariérových bytech v uzavřeném areálu nabídne vlastní zelené plochy i zastřešené balkony.

„S obchodním zástupcem společnosti HELUZ se nám spolupracovalo dobře, cihly HELUZ byly dodány rychle a včas,“ chválí Michal Kylián, jednatel realizační firmy Helian Group. K tempu výstavby klidného bydlení (použity byly např. akustické cihly HELUZ) přispěla i nová malta HELUZ SIDI, kterou při zdění z broušených cihel HELUZ stavební firma využila. „Při rozhodování jsme předpokládali, že s novou maltou bude výstavba rychlejší, což se následně i potvrdilo. Rozhodně se s ní pracuje i manipuluje jednodušeji než s klasickým lepidlem,“ popisuje zkušenost zástupce stavební firmy.

Předem připravená silikátově-disperzní malta HELUZ SIDI pro tenkovrstvé zdění je z výroby namíchaná tekutá směs, nic se do ní už na stavbě nepřidává, takže odpadá riziko jejího znehodnocení neodbornou úpravou, jako je přidání nesprávného množství vody do sypké cementové malty. Stačí otevřít kyblík s maltou HELUZ SIDI, ponořit do ní systémový váleček a zedník může nanášet maltu na cihly a zdít.

O projektu více: BYTY BOSKOVICE | nájemní bydlení v klidné části Boskovic

Použitý materiál:

Předem připravená malta HELUZ SIDI

Cihly pro obvodové zdivo HELUZ

Aku cihly HELUZ

Překlady HELUZ