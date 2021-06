Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / HELUZ opět získal titul „Best Managed Company“

HELUZ opět získal titul „Best Managed Company“

HELUZ opět patří mezi Nejlépe řízené firmy Česka. Program Best Managed Companies celosvětově vyhlašuje společnost Deloitte od roku 1993, u nás byly firmy hodnoceny podruhé. V rámci ČR program oceňuje přední české soukromě vlastněné a řízené firmy reprezentující nejvyšší standardy kvality a výkonnosti.







Ocenění za HELUZ GROUP převzali na Staroměstské radnici generální ředitel Jan Smola (vlevo) a Business Development Manager Petr Stejskal (vpravo). Foto Deloitte Ocenění za HELUZ GROUP převzali na Staroměstské radnici generální ředitel Jan Smola (vlevo) a Business Development Manager Petr Stejskal (vpravo). Foto Deloitte

Mezinárodní program Best Managed Companies staví na osvědčené globální metodice Deloitte, která hodnotí kvalitu řízení firmy a managementu v následujících oblastech: strategické směřování, produktivita a inovace, firemní kultura, struktura řízení a finanční výkonnost. Cílem programu Best Managed Companies je vytvořit globální platformu podporující mezinárodní spolupráci a sdílení zkušeností předních privátních firem. Program oceňuje celkový úspěch a kvality společností, včetně jejich top managementu, a nabízí odbornou podporu s cílem zajistit úspěch firem také v budoucnu. Program byl založen v roce 1993 v Kanadě a od té doby představuje nejvýznamnější podnikatelské ocenění svého druhu.





„Přihlásili jsme se znovu zejména proto, že jsme si chtěli ověřit, že získané ocenění umíme obhájit, že to nebyla souhra náhod,“ komentoval obhajobu titulu „Best Managed Company“ generální ředitel společnosti HELUZ Ing. Jan Smola, MBA a pokračuje: „Velmi sázíme na transparentnost a kontinuitu nejen směrem k zákazníkům a dodavatelům, ale i dovnitř firmy, proto pro nás bylo velmi důležité obstát. Závěry plynoucí z prvního ročníku jsme brali vážně a intenzivně pracovali na zlepšování vyjmenovaných oblastí, snad i proto byl náš cíl naplněn. To, co si z letošního ročníku odnášíme, je jednoduché – utvrdili jsme se v tom, že je stále prostor ke zlepšování. Ne, že bychom to nevěděli, ale opakování je matka moudrosti, a tak se tím snažíme řídit.“

Do řízení společnosti HELUZ se zapojuje již šesté generace

Společnost HELUZ svými špičkovými výrobky navazuje na rodinnou tradici, která se začala psát před 145 lety. Tehdy Jan Řehoř v Dolním Bukovsku postavil první žárovou pec a z vytěžené hlíny vypálil první cihly. Na tradici přerušenou komunistickým režimem navázali potomci rodiny zakladatele v roce 1992, kdy jim byla historická cihelna v Dolním Bukovsku vrácena v restituci a majitelem se stal pan Vladimír Heluz. V současné době se do řízení zapojuje další, historicky již 6. generace, synové Roman a Michal Heluzovi. Za jejich fungování se rodinná společnost HELUZ stala jedním z největších středoevropských výrobců cihel a již léta dodává kompletní stavební systém pro hrubou stavbu do všech zemí střední Evropy. Kromě domácího trhu patří mezi její stěžejní působiště např. Slovensko a Rakousko.

HELUZ se proměnil v HELUZ GROUP

HELUZ už dnes ale není jen výrobcem cihelného systému, ale skupinou HELUZ GROUP, která se rozšiřuje o aktivity mimo obor s cílem diverzifikovat rizika a zúročit nabyté podnikatelské zkušenosti i mimo stavebnictví. Do portfolia skupiny patří výrobce komínových systémů společnost Ciko s.r.o., Dřevovýroba na pile ve Starém Sedle, mediální online agentura X Production a kromě toho HELUZ GROUP provozuje i sportovní střelnici a golfový Driving range v Šindlových Dvorech. Do budoucna pak připravuje další aktivity, které se již brzy stanou nedílnou součástí HELUZ GROUP.

A jak ovlivnila rozvoj společnost déle než rok trvající pandemická krize? „Každá krize nutí podniky hledat skryté rezervy a vybičovat se k lepším výkonům, a ani tato není výjimkou. Pomohla nám prověřit naše IT systémy, nutnost převedení velké části zaměstnanců na home office byla výzvou a my jsme velmi rádi, že jsme to dokázali zvládnout v rekordním čase. Také ukázala, že můžeme být na naše zaměstnance hrdí a že se o ně můžeme opřít právě v době krize. Když to nyní zpětně analyzujeme, ukazuje se totiž, že výkon našich lidí nijak nepoklesl ani při práci online a že tedy jejich pracovní morálka neutrpěla ani v době volnějšího režimu. Za to jim patří velký dík, velice si toho vážíme,“ uzavřel generální ředitel společnosti HELUZ Ing. Jan Smola, MBA.