Dům v ruině byl nominován na Českou cenu za architekturu

I když to zní možná nelogicky, na Českou cenu za architekturu byl nominován Dům v ruině – projekt originální rekonstrukce staré usedlosti. Do původní cihlové obálky totiž architekti ORA implantovali nový moderní dům z tepelněizolačních cihel HELUZ a ukázali, jak zachovat autenticitu historické budovy a zároveň vytvořit komfortní místo pro bydlení. Jméno vítěze i finalistů prestižní soutěže vyhlašované Českou komorou architektů bude známo 11. listopadu 2021 na slavnostním galavečeru ve Foru Karlín.

„Dům v sobě spojuje vysoké i nízké. Vložili jsme do něj současnou vrstvu, která se svým účelem liší od předešlých. Mezi novou a původní strukturou je udržovaná větraná mezera, konstrukce se nedotýkají. Nová struktura je vůči staré místy lehce posunutá. Okna nesedí úplně přesně na otvory ve staré zdi a stává se, že je díky tomu přítomná i v interiéru. Dochází k vizuálnímu prolínání obou světů. Novostavba se otvory nedere ven, naopak stará zeď vstupuje dovnitř skrze nová okna,” uvádí architekti znojemského ateliéru ORA.

Již třetím rokem je partnerem renomované architektonické soutěže i společnost HELUZ. „Každoročně s obdivem sledujeme, jak nápaditě dokáží naše stavební materiály architekti využít a jaké originální stavby z nich navrhují. Jsme jim vděční za jejich invenci, která vdechuje našim cihlám život,“ komentovala spolupráci Andrea Stejskalová, manažerka marketingu společnosti HELUZ.

Nominace na Českou cenu za architekturu byly oznámeny na nominačním večeru 6. ročníku České ceny za architekturu v objektu Kotelny areálu Uhelného mlýna v Libčicích nad Vltavou. Třicet nominovaných vybrala mezinárodní porota ze 170 přihlášených prací. Nominované stavby veřejnosti představí doprovodné výstavy v regionech. Od 1. července bude v Bílém sálu Centra architektury a městského plánování (CAMP) ke zhlédnutí výstava nominovaných děl České ceny za architekturu 2021 doplněná o souhrnnou výstavu oceněných realizací pěti předchozích ročníků České ceny za architekturu, jejich finalistů a držitelů ocenění za Výjimečný počin. Výstava nominovaných realizací České ceny za architekturu 2021 bude k vidění ve venkovní expozici areálu Centra stavitelského dědictví Národního technického muzea v Plasích u Plzně od 1. července do 31. října. Českou cenu za architekturu i letos představí Spolkový dům Slavonice, a to od 4. července do 31. prosince.

