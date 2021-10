Stavba / Architektura staveb / Společnost HELUZ vyhlásila vítěze a nový ročník studentské soutěže

Krásně vypadající domy se zelenou střechou, zasazeny do krajiny, s líbivým interiérem a podtrženy kvalitním technickým zpracováním. Takové projekty hodnotila porota v úvodním ročníku soutěže PROJEKTUJEME ENERGETICKY ÚSPORNÝ RODINNÝ DŮM Z CIHELNÉHO SYSTÉMU HELUZ 2021, která je určena studentům 3. ročníků SPŠ oboru pozemní stavby.

Vyhlášení vítězů a udělení cen autorům vítězných projektů společností HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. proběhlo poslední zářijový den v areálu vily Stiassni, jedné ze skvostných brněnských „vládních“ vil, inspirativním místě pro potenciální budoucí projektanty či architekty.

Vítězem soutěže PROJEKTUJEME ENERGETICKY ÚSPORNÝ RODINNÝ DŮM Z CIHELNÉHO SYSTÉMU HELUZ 2021 se stal Adam Klofáč (Střední průmyslová škola stavební Brno p.o., vedoucí projektu Ing. Skříček), druhé místo patří Karolíně Staňkové (Střední průmyslová škola stavební Brno p.o., vedoucí projektu Ing. Leischnerová) a na třetím místě se umístil Patrik Vlček (Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín, vedoucí projektu Ing. Zámečníková).

„Hodnotili jsme grafické zpracování projektu, správnost a vhodnost technického řešení předloženého projektu rodinného domu, zda studenti využili systémové prvky HELUZ a také partnerů projektu Stawebnice a zda je i správně aplikovali v konstrukcích,“ popsal hodnotící kritéria předseda poroty Ing. Zdeněk Kobza, autorizovaný inženýr ČKAIT a projektový specialista společnosti HELUZ.

Výkresům musí rozumět nejen autor, ale i ten, kdo podle nich bude stavět

Soutěž PROJEKTUJEME ENERGETICKY ÚSPORNÝ RODINNÝ DŮM Z CIHELNÉHO SYSTÉMU HELUZ, která nově ponese titul HELUZ LEVEL UP, je určena studentům třetích ročníků průmyslových škol, kterým vštěpuje základní zásadu projektování – výkresům musí rozumět nejen autor, ale i ten, kdo podle nich bude stavět. „Právě ve třetím ročníku studenti začínají projektovat a my jsme schopni jim udělat přednášku na téma obecných zásad projektování, které lze vztáhnout na všechny typy materiálů v souvislostech celé stavby,“ vysvětluje Ing. Zdeněk Kobza a pokračuje: „Je to přednáška, která začátečníky varuje před nejčastějšími chybami a naopak je učí správným návykům, např. aby zvládli první kroky v projektování, jako jsou délkové a výškové moduly, používání osvědčených systémových řešení, která jim umožní minimalizovat dořezy, což je méně pracné řešení a hlavně výsledná stavba je kvalitnější a rychlejší. Vysvětlujeme jim, proč je vhodnější používat jeden kompletní systém a nevymýšlet kombinace spousty materiálů, které by mohly mít za následek technologický problém. Učíme je, aby byli maximálně efektivní, aby si vytvářeli databáze tabulek a obecných řešení, která mohou aplikovat i v dalších projektech, jako jsou skladby podlah, omítkové systémy atd.“

Studentská soutěž pokračuje 2. ročníkem s titulem HELUZ LEVEL UP!

V rámci setkání v brněnské vile Stiassni rovnou společnost HELUZ vyhlásila i podmínky 2. ročníku soutěže PROJEKTUJEME ENERGETICKY ÚSPORNÝ RODINNÝ DŮM Z CIHELNÉHO SYSTÉMU HELUZ 2022 s titulem HELUZ LEVEL UP. Projekty rodinných domů pro čtyřčlennou rodinu (manželský pár + dvě děti) by opět měly být vyhotoveny s maximálním využitím výrobků firem HELUZ a partnerů interaktivní příručky STAWEBNICE: Bramac, Schiedel, FrankenMaxit, Sulko a Velux. Nedílnou součástí soutěže bude i BIMový přístup, jakožto podpora nastupujícího proudu v rámci stavebnictví 4.0. Informace o BIMu pro studenty a učitele jsou uvedeny v aplikaci Stawebnice podle České agentury pro standardizaci (koncepcebim.cz). V zaslaných podkladech pro soutěž dostanou školy k dispozici ukázkový projekt Nulového domu STAWEBNICE, který je vyhotoven v rozsahu a kvalitě odpovídající požadavkům stanovených pro soutěž HELUZ LEVEL UP.

Cílem nového ročníku HELUZ LEVEL UP je podpořit digitalizaci ve stavebnictví a podnítit rozvoj studentů v oblasti metody BIM, proto budou soutěžní projekty zhotoveny za využití AchiCADu, Revitu či podobného softwaru umožňující exportování BIM modelu do formátu IFC. „V rámci nového ročníku soutěže bude za podpory společnosti CEGRA uspořádán BIM workshop pro učitele i studenty, ve kterém představíme metodu BIM, jak správně pracovat v softwaru s BIM modelem a následně jej exportovat do formátu IFC. Školám opět nabídneme možnost uspořádání přednášek pro 3. ročníky na téma ‚Začínáme projektovat cihelnou stavbu‘,“ dodal Ing. Zdeněk Kobza, projektový specialista společnosti HELUZ.

Informace o podmínkách soutěže budou uvedeny na stránkách stawebnice.online