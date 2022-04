Stavba / Architektura staveb / HELUZ Dům roku 2021: Minimalismus se sedlovou střechou domu i vesnici sluší

HELUZ Dům roku 2021: Minimalismus se sedlovou střechou domu i vesnici sluší Vyhrál dům s tváří

Některé domy minete, aniž byste se jich všimli. A jiné domy vás upoutají už z dálky. „Chtěl jsem, aby dům měl tvář,“ představuje Ing. arch. Václav Kosnar stavbu, která zvítězila v hlasování HELUZ Dům roku 2021. Není divu – impozantně prosklený štít domu, který architekt navrhl a s rodinou i obývá v západočeské obci nedaleko Plzně, vám rozhodně utkví v paměti.

„Vyrůstal jsem tady, proto když se naskytla příležitost, že obec prodávala pozemky, tak jsem ji využil,“ začíná vyprávění tvůrce a investor v jedné osobě. „Nikdy nemám návrh, který bych usazoval na pozemek. Vždy navrhuji dům pro konkrétní pozemek a konkrétního klienta. Nejdříve pracuji v širším kontextu celého pozemku nebo lokality a hledám vhodnou cestu, ne konkrétní místo. Vzniká tak základní koncept celé myšlenky. Postupně se přesouvám do interiéru, kde navrhuji zevnitř směrem ven. Ve své podstatě se oba směry, jak ven, tak dovnitř, vzájemně prolínají jak při návrhu, tak i v běžném životě,“ pokračuje Ing. arch. Václav Kosnar, který byl tentokrát sám sobě klientem.







foto © Václav Kosnar foto © Václav Kosnar

Venkovské stavení s moderními prvky

„Návrh domu by měl reagovat na požadavky klienta a na daný pozemek. Obojí je potřeba skloubit s architektonickým a technickým provedením. Nejinak tomu bylo i v našem případě, kdy klientem jsem byl sám sobě a najít tu správnou cestu nebylo jednoduché. Venkovským domům sluší sedlové střechy a tak i tvarosloví našeho domu tuto tradici (s moderními prvky) zohledňuje,“ pokračuje Ing. arch. Václav Kosnar.

Kompozici zděného objektu z cihel HELUZ FAMILY 30 ve tvaru písmene T tvoří hlavní dvoupodlažní část s půdorysem obdélníku (13,6 × 6,6 m), zastřešená sedlovou střechou. Na severní straně je doplněna přízemním kolmým traktem (13,4 × 7,85) s plochou střechou. Dominantu domu s provětrávanou fasádou z latí ze sibiřského modřínu představuje jeho průčelí s vysokými okny. Sedlová střecha je kryta hliníkovou falcovanou krytinou v antracitové barvě. Fasádu domu tvoří kromě latí antracitový trapézový plech. Okna i vstupní dveře jsou hliníková (Schüco) rovněž s antracitovým povrchem, stejně tak i veškeré klempířské prvky. Dům se podobá klasickému venkovskému stavení, avšak s moderními minimalistickými prvky.

Jeden svět

Pozemek je specifický tím, že je jižní stranou orientován do ulice, navíc je tato strana poměrně zúžená. „V podstatě má pozemek tvar trojúhelníku a jeho špička směřuje na jižní stranu do ulice, což jsem z počátku vnímal jako překážku. Ideální je mít jižní stranu domu orientovanou do soukromé části zahrady,“ vysvětluje architekt Václav Kosnar. „Nakonec se mi podařilo hendikep proměnit v benefit. Vznikl tak prosklený štít a dům získal nejen ‚tvář‘, ale i dostatek slunce v interiéru.“

Dominanta průčelí domu se odráží i v jeho interiéru, kde je obývací pokoj otevřen až do patra s galerií. Dům je svou podélnou osou navržen sever – jih, hlavní velkolepý obytný prostor (60 m2) s kuchyní a jídelnou má kromě úchvatného proskleného štítu ještě v ose jídelního stolu symetricky protilehlá okna s výhledem na les (východ) a do zahrady (západ). Tato okna také umožňují přístup na terasy, které jsou na obou stranách domu. Na rozhraní mezi částí pro jídelní stůl a částí pro obývací prostor je situován subtilní krb, který tyto prostory funkčně odděluje a zároveň esteticky doplňuje. Součástí přízemí je ložnice rodičů, jeden z dětských pokojů, koupelna a posilovna. Za prostorem kuchyně nechybí technická místnost a toaleta. Z obývacího pokoje vede schodiště do patra, kde ústí v chodbě propojené s galerií. V patře je pak koupelna a další dva dětské pokoje. Z chodby patra vedou mlynářské schody do podkroví, kde si majitel plánuje dokončit „trucovnu“.

Srdcem domu a srdeční záležitostí architekta je společný prostor kuchyně, jídelny a obývacího pokoje. „Je to místo, kde se schází rodina a kde trávíme spoustu času. Tento prostor měl být hodně vzdušný, prosvětlený a měl poskytovat co nejvíce výhledů ven. Proto tu máme okna na tři světové strany a sluníčko k nám postupně svítí celý den. Prostor je perfektně prosvětlený a prosluněný,“ pochvaluje si investor.

Nejen zmíněný štít se promítá do interiéru, dalším prvkem jsou dřevěné latě fasády. „To, co jsem navrhl na fasádu, jsem chtěl zopakovat i uvnitř, aby interiér byl v kontextu s exteriérem,“ potvrzuje koncepci architekt. A tak například v ložnici či dětském pokoji je vždy jedna stěna obložena z modřínových latí, na toaletě je z nich realizován na stropě podhled.









foto © Václav Kosnar foto © Václav Kosnar

Cihly HELUZ měly nejlepší poměr výkonu a ceny

V zimě jsou vysoká okna energetickým přínosem, v létě tepelné přebytky ze sluníčka řeší vnější žaluzie Climax a izolační trojskla hliníkových systémů Schüco. Příjemný tepelný komfort ale vytváří především zděná konstrukce z cihel HELUZ FAMILY 30 broušená, které jsou svými tepelněizolačními parametry vhodné i pro stavbu pasivních domů. „První léto (ještě bez fasády) jsme zvládli i bez žaluzií. Oproti dřevostavbám, které se velmi rychle ohřejí, zděná stavba akumuluje teplo pomaleji, takže i tropická vedra trvající týden se dala zvládnout,“ říká architekt a s úsměvem dodává: „Vždyť i tři prasátka v té pohádce přišla na to, že nejlepší dům byl ten zděný.“

Sám si vybral pro obvodové zdi s provětrávanou fasádou cihly HELUZ FAMILY 30 broušená a i pro příčky a okenní překlady využil kompletní systém HELUZ. „Vybíral jsem pouze mezi pálenými cihlami, protože jsou tradiční a věřím jim. Cihly HELUZ měly dobrý poměr výkonu a ceny. Použil jsem typ HELUZ FAMILY, které jsou tepelně izolačně velmi dobré a mají i dostatečnou pevnost. Technická podpora ze strany HELUZu je taky dobrá,“ dodává pan architekt.

O projektu









foto ©jirihlousek-photo foto ©jirihlousek-photo









foto ©jirihlousek-photo foto ©jirihlousek-photo









foto ©jirihlousek-photo foto ©jirihlousek-photo









foto ©jirihlousek-photo foto ©jirihlousek-photo









foto ©jirihlousek-photo foto ©jirihlousek-photo