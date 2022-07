Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / HELUZ zavádí výhodné FIRST MINUTE ceny na nákup cihel

Společnost HELUZ poprvé zavádí pojem FIRST MINUTE do stavebnictví. Během časově omezené letní akce odmění za důvěru své zákazníky garantovanou slevou na nákup cihel HELUZ FAMILY nebo HELUZ FAMILY 2in1. Objednané cihly si pak investor bude moci odebrat v příštím roce, což mu umožní na jaře stavět bez čekání na cihly. Podmínkou účasti je registrace do 31. srpna 2022 na https://www.heluz.cz/akce. Letní akce HELUZ CIHLY FIRSTMINUTE NA PŘÍŠTÍ ROK platí pro objednávky obdržené do 15. září 2022, nebo do vyprodání výrobní kapacity společnosti.