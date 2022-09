Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / HELUZ prodloužil akci na cihly za výhodné FIRST MINUTE ceny

Společnost HELUZ prodloužila akci na nákup cihel HELUZ FAMILY nebo HELUZ FAMILY 2in1 za výhodné FIRST MINUTE ceny na objednávky uskutečněné až do 15. října 2022. Prodloužena byla i možnost registrace do 30. září 2022 na http://www.heluz.cz/akce. Objednané cihly si pak investor bude moci odebrat až v příštím roce, což mu poskytne dostatek času na doladění kvalitního projektu za podpory technických poradců společnosti HELUZ.