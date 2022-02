Stavba / Nízkoenergetické stavby / Dům podle představ, vzdušný a prosvětlený

Dům podle představ, vzdušný a prosvětlený

Šest let trvalo, než našla mladá rodina pozemek podle svých představ. Spolupráce s architektkou a volba cihelného systému HELUZ zajistily, že si na něm postavili domov, který by neměnili.

„Myšlenka postavit si vlastní dům nás napadla v době, kdy jsme se rozhodli založit rodinu. Po narození dcery jsme se pustili do intenzivního hledání vhodného pozemku ve městě, kde žijeme, avšak netušili jsme, že k němu bude cesta tak zdlouhavá a strastiplná,” vzpomíná investorka. „V našem městě je stavebních pozemků velmi málo, mnohé nejsou určeny k prodeji nebo nesplňovaly naše požadavky. A do okolních vesnic jsme se stěhovat nechtěli. Nakonec se nám podařilo získat náš pozemek po dlouhých šesti letech. Leží v okrajové, velmi klidné části města a rozlohou je pro nás naprosto ideální – 1 000 m2, a veškerá občanská vybavenost je na dosah.”

S architektonickým řešením a realizací projektu se rodina na základě doporučení obrátila na architektku Blanku Zlamalovou ze Studia Zlamal, která po několika společných schůzkách začala domu dávat konkrétnější podobu. „Spolupráce s paní architektkou si velmi ceníme, protože její mnohaleté zkušenosti, rady a doporučení nám pomohly v mnoha zásadních věcech, ale i v maličkostech, které bychom sami nedomysleli a které v celkovém konceptu domu hrají důležitou roli (ať už se jedná o orientaci světových stran, hru světla uvnitř interiéru, důraz na soukromí a nebo funkční a praktickou stránku domu),” pokračuje investorka.

Důraz na světlo a vzdušnost

V zadání pro architektku investoři kladli důraz na světlo a vzdušnost. Prioritní pro ně byl hlavní společný prostor, kde tráví jako rodina nejvíce společného času. Přáli si, aby byl vzdušný a po celý rok dostatečně prosvětlený (i během tmavých podzimních a zimních měsíců a naopak chráněný od ostrého poledního slunce v letním období). S tím souvisel i požadavek na velkou zastřešenou terasu, která na společný obývací prostor plynule navazuje. „Chtěli jsme adekvátní velikost všech místností, aby nebyly moc malé, ale ani zbytečně velké a aby se nám do projektu podařilo zakomponovat vše ostatní, co jsme požadovali (šatna, spíž, venkovní technická místnost s koupelnou, dvojgaráž s pracovním koutem a s výklenkem na kola a sportovní vybavení). Pro paní architektku to nebyl zcela lehký úkol, ale poradila si s ním naprosto skvěle.“

Nízkoenergetický dům postavili z cihel HELUZ FAMILY

„Při volbě stavebního materiálu manžel zjišťoval všechny dostupné možnosti a varianty a na základě referencí a odborných rad jsme se rozhodli pro cihly HELUZ FAMILY 44,“ říká investorka. Důležitou roli při rozhodování sehrál fakt, že tyto cihly mají výborné tepelněizolační parametry bez potřeby dodatečného venkovního zateplení (stačí pouze tepelněizolační omítka). „A hlavně jsou určeny ke stavbě nízkoenergetických domů, kam se řadí i ten náš. V domě využíváme také bezdrátově ovládanou venkovní stínicí techniku, takže dalším faktorem, který nám pomohl při výběru stavebního materiálu, je ten, že firma HELUZ řeší kompletní hrubou stavbu - od různých typů cihel až po žaluziové překlady. Tím pádem jsme docílili kompletní, jednoduché a rychlé hrubé výstavby.“

I když nakonec se kvůli zpožděným dodávkám interiérového vybavení nestihli nastěhovat na Vánoce, ale až na jaře, na nový dům si rychle zvykli a hned se v něm všichni zabydleli. „Jsme velmi spokojeni a nic bychom rozhodně neměnili. Postavili jsme si dům přesně podle našich požadavků a potřeb a hlavně v době covidu jsme se přesvědčili o tom, že naše rozhodnutí bylo správné. Během on-line výuky a home office jsme si všichni v domě našli to svoje místečko a soukromí a během volna jsme naplno využívali zahradu, bazén a okolí domu, takže covidové období nás nijak nepoznamenalo :-),“ dodává investorka.

Projekt: RD v Prostějově Podlahová plocha: 252 m2 Použitý materiál: HELUZ FAMILY 44 broušená

HELUZ 14 broušená

HELUZ 8 broušená

HELUZ AKU 30/33,3 MK, P15

Překlad HELUZ 14,5

Nosný žaluziový a roletový překlad HELUZ 440