Ohodnoťte modely z perníku i dýně, za hlasování v soutěži HELUZ Dům roku můžete vyhrát bednu sektu

Kreativita soutěžících ohromila, podívejte se na 10 nejlepších videí s budoucími domy z cihel HELUZ a ohodnoťte i nejhezčí již postavený dům. Soutěž HELUZ Dům roku 2021 jde do finále a vy můžete svými hlasy rozhodnout o tom, který nejpůsobivější hotový dům z cihel HELUZ vyhraje kategorii Postavili jsme dům z cihel HELUZ a kdo vyhraje stavební materiál na svůj budoucí domov v kategorii Náš budoucí dům z cihel HELUZ. Hlasující postoupí do slosování o bednu prémiového sektu.

Soutěžící v kategorii Náš budoucí dům z cihel HELUZ měli za úkol vytvořit model plánovaného domova a odprezentovat jej v krátkém videu. Volba materiálu modelu a provedení byly zcela na jejich kreativitě a výsledek stojí za to. Stavělo se z papíru, dřeva, různých stavebnic, perníku, cukrovinek, krabiček od zápalek a dokonce i dýně, nezahálely nůžky, lepidlo, barvičky, ale ani laserové řezačky či 3D tiskárny. Podívejte se, co všechno dokázaly přihlášené rodiny společně vytvořit a vyberte, kdo vyhraje cihly na stavbu domu.

V kategorii Postavili jsme dům z cihel HELUZ ohodnoťte, který z přihlášených domů se vám líbí nejvíce, a můžete začít držet palce jak svým favoritům, tak sami sobě. Hlasuje se na Facebooku společnosti HELUZ, kde nahoře najdete příspěvek s odkazy na obě soutěžní kategorie. Vyberte v nich své dva favority a dejte jim like. Každý hlasující, který je zároveň fanouškem stránky HELUZ Česko, postupuje do slosování o bednu prémiového sektu. Zapojit se můžete do 9. Prosince 2021.