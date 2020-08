Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Bez zednické lžíce a v ceně cihel HELUZ

Bez zednické lžíce a v ceně cihel HELUZ S chytrou maltou HELUZ SIDI postavíte i pasivní dům rychleji

Vymalovat si pokoj nebo postavit dům, obojí zvládnete s kýblem a válečkem. Umožní vám to nová chytrá tekutá malta HELUZ SID, která je dodávaná z výroby jako hotová směs včetně systémového válečku, takže se do ní již nic nepřidává. Na stavbě proto stačí jen otevřít kyblík, válečkem nanášet maltu na cihly a zdít stejným způsobem, jako když malujete. Kromě času šetří malta HELUZ SIDI i náklady, protože při nákupu cihel HELUZ FAMILY a HELUZ FAMILY 2in1 ji zákazník dostává v ceně zdiva.

Speciální systémová malta pro tenkou spáru HELUZ SIDI je určena pro zdění vnitřních i vnějších nosných stěn a byla vyvinuta pro stavbu nízkoenergetických i pasivních domů z broušených cihel HELUZ. Výsledkem je zdivo s obdobnými mechanickými, tepelněizolačními, akustickými a statickými vlastnostmi, jako kdybyste stavěli ze „starých“ cementových tenkovrstvých malt.

Nová technologie zdění stavbu zásadně zjednodušuje a uspíší ji v řádu dní až týdnů – nejen samotnou chytrou aplikací bez potřeby zednické lžíce či nanášecích válců, ale i tím, že plnohodnotné zpevnění spoje nastává do 7 dnů. To je 4x kratší doba než u běžně používaných malt. Před aplikací malty HELUZ SIDI stačí směs lehce promíchat, např. pomocí dřevěné laťky, není potřeba žádné elektrické míchadlo, proto na stavbu nemusíte mít přivedenu ani elektřinu, ani vodu jako dřív.

Vlastní nanášení se provádí systémovým strukturovaným válečkem na ložné plochy broušených cihelných bloků HELUZ v dostatečném časovém předstihu. Zatímco stavbu malta HELUZ SIDI urychluje, na stavitele nijak nespěchá – celkový „otevřený čas“ je 10 minut a následně do dalších 5 minut je nutné uložit cihelný blok do konečné pozice ve zdivu. Celkem tedy máte čtvrt hodiny od nanesení malty, než musí být cihla usazena do finální pozice, což je tedy zhruba dvojnásobný čas oproti cementovým tenkovrstvým maltám.

Malta HELUZ SIDI zavádí na stavbě „nové pořádky“. Oproti tenkovrstvým maltám, kterých je třeba dovézt na stavbu půl palety, s maltou HELUZ SIDI stačí jen pár kýblů, které navíc bez problémů uskladníte, protože jim zmoknutí nevadí. Stejně snadno ji i po otevření převezete na jinou stavbu a použijete třeba za týden, aniž by hrozilo zatvrdnutí, jako třeba u pěn. I likvidace odpadů je jednodušší, kýble můžete využít pro další činnosti na stavbě a nikde nedělají nepořádek, jako rozházené pytle od standardních maltových směsí.

http://www.heluz.cz/sidi/

Video s postupem zdění s maltou HELUZ SIDI: