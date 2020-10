Překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný dostal cenu GRAND PRIX Společnost HELUZ vystavovala na veletrhu For Arch a jako jedna z mála podpořila veletržnictví v současné době

Letošní novinka Překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný s variabilním prostorem pro uložení venkovní stínicí techniky dostala cenu GRAND PRIX, kterou jí udělila odborná porota na veletrhu FOR ARCH. Moderní řešení okenního překladu, které minimalizuje vznik tepelných mostů a současně umožňuje dodatečnou instalaci aktivních stínicích okenních prvků – tímto hodnocením zdůvodnila ocenění porota největšího stavebního veletrhu u nás, který v září proběhl v pražských Letňanech.

Společnost HELUZ cihlářský průmysl tradičně vystavovala na stavebním veletrhu FOR ARCH a jako jedna z mála podpořila veletržnictví v současné nelehké době. Koncept prezentace tentokrát podřídila nejen představovaným novinkám, ale zejména hygienickým požadavkům, proto byl např. stánek rozdělen stěnami z cihel na boxy vždy pro jednání s jedním partnerem.

„I když to bylo letos složitější, vystavovali jsme. Pro nás jsou koneční zákazníci – většinou investoři rodinných domů velmi důležitou cílovou skupinou, vždyť každoročně se z cihel HELUZ postaví více jak 5 000 rodinných domů a bytů. A pokud se někdo rozhoduje o svém bydlení, možná na celý život, tak chce kromě informací z internetu nebo prodejen stavebnin dostávat informace přímo od výrobců a mít možnost konzultace právě toho svého projektu. V reakci na současnou situaci jsme se zaměřili na maximální možnou bezpečnost návštěvníků i našich zaměstnanců a koncepci celého stánku podřídili dodržování dostatečných odstupů a maximálně možné izolace návštěvníků stánku. Stánek byl rozdělený stěnami z našich výrobků na boxy, vždy pro jednání s jedním partnerem. Návštěvníci tak měli soukromí a dostatečný odstup od ostatních a zároveň si ale mohli prohlédnout jednotlivé stavební prvky zabudované ve stěnách. Neúčast by znamenala další krok ke zpomalení či zamrznutí ekonomiky, a to si rozhodně nepřejeme,“ vysvětlil přístup společnosti HELUZ obchodní a marketingový ředitel Ing. Jiří Weis.

GRAND PRIX pro nový PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný

Jednou z prezentovaných novinek na veletrhu FOR ARCH byl PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný, který získal cenu poroty GRAND PRIX. „Jedná se o univerzální překlad vhodný téměř pro všechny druhy stínicí techniky, přičemž o jejím typu se stavebník může rozhodnout jak v okamžiku stavby, tak kdykoliv později. I bez zabudovaných žaluzií nebo rolet má překlad vynikající tepelně izolační vlastnosti bez tepelných mostů. Zdůraznil bych, že největší tepelné ztráty nebo naopak zisky se do budov dostávají přes stavební otvory, proto je vhodná stínicí technika jedním z důležitých faktorů ovlivňujících energetickou spotřebu budovy,“ představil oceněnou novinku Ing. Jiří Weis.

Nový PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný má integrovanou, ale vyjímatelnou tepelnou izolaci a je určen pro jednovrstvé zdivo z tepelně izolačních cihel HELUZ FAMILY. Novinka má hned několik benefitů, má lepší tepelně izolační vlastnosti, splňuje požární normy a samozřejmě dodržuje jednotný modulový systém hrubé stavby z broušených cihel HELUZ. Především je ale vnitřní prostor s izolantem, který se postupně po dílech vytahuje, flexibilní pro umístění venkovních žaluzií nebo rolet. Anebo může zůstat z výroby vyplněný izolantem a na dům tak lze použít jediný typ nosného překladu, aniž by si stavebník předem musel lámat hlavu, zda bude chtít instalovat stínění či nikoli. PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný je plně skrytý pod omítkou, je přizpůsoben pro elektrické ovládání a lze ho instalovat i pro vyšší okna až do rozměru 2,5 m, tedy třeba i pro balkonové dveře.