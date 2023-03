Stavba / Okna a dveře / Stínicí systémy / WEBINÁŘ 21.3.: Roletový překlad Heluz pro zimu, léto a úspory energií a peněz

WEBINÁŘ 21.3.: Roletový překlad Heluz pro zimu, léto a úspory energií a peněz Pozvánka na webinář ke Dni stínící techniky

Stínicí technika integrovaná do systému řízení budovy řídí teplo a světlo inteligentním způsobem. Jedná se o udržitelné pasivní chladicí systémy, které také umožňují obyvatelům kontrolovat využívání denního světla. Koneckonců, denní světlo zvyšuje náš pocit štěstí.

21. březen: první "Světový den stínicí techniky"

Důležitým detailem pro stínící techniku je její umístění. PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný má variabilní velikost vnitřního prostoru – postupným vytahováním jednotlivých části izolace se vnitřní schránka překladu přizpůsobuje tvarově i rozměrově žaluziím, roletovým či screenovým schránkám, případně může překlad zůstat v době výstavby bez stínící techniky, aniž by byly sníženy jeho tepelně izolační vlastnosti. Uživatel domu se může rozhodnout kdykoliv později, ve kterých místnostech a jaký typ zastínění zvolí na základě získané osobní zkušenosti.

Zveme vás na webinář, kde si ukážeme detaily variabilního překladu naplněného izolantem, který umožňuje nainstalovat všechny typy venkovní stínicí techniky, kdykoliv v průběhu životnosti stavby.

Kdy: 21.3. 2023 DŘÍVE NEŽ VYJDE SLUNCE

Webinář bude dostupný od 6:00 hodin, Slunce vychází 21.3.2023 v 6:01

Dotazy můžete vkládat pod článek a my na ně budeme průběžně odpovídat.

Aby se dům nepřehříval PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný

Stínící systémy v den svého svátku. Akce, prezentace a dotace

Detaily překladu, stavební detaily a souvislosti, na co si dát pozor a jaké benefity přináší toto univerzální řešení, o tom bude hovořit Ing. Martin Coufalík, produktový specialista Heluz.říká Petr Porubský, obchodní a marketingový ředitel Heluz.

Vědecká studie společnosti Guidehouse ukázala, že inteligentní nebo dynamická stínicí technika by mohla snížit emise CO 2 až o 100 milionů tun a ušetřit tak až 285 miliard eur. To představuje potenciální úsporu energie, potřebné pro chlazení budov, až ve výši 60 % do roku 2050. Budovy jsou dnes v Evropě největšími spotřebiteli energie a představují 40 % spotřeby energie a 36 % emisí skleníkových plynů. Pokud neuděláme nic, změna klimatu a vlny veder zvýší počet budov vyžadujících klimatizaci odhadem o 60 %.

O Světovém dni stínící techniky a aktivitách v tento den a nejbližším období ČR hovoří Štěpánka Lubinová, Výkonná manažerka Svazu podnikatelů ve stínicí technice - SPST.

Cílem Světového dne stínicí techniky (Global Shading Day) je, aby si široká veřejnost a politici na nejvyšší úrovni uvědomili lidské, ekologické a ekonomické přínosy stínicí techniky. Zavedení norem ve stavebních právních předpisech by bylo logickým krokem právě nyní, kdy se změna klimatu nezvratně zrychluje​.