21. březen: první „Světový den stínicí techniky“

Vědecká studie společnosti Guidehouse ukázala, že inteligentní nebo dynamická stínicí technika by mohla snížit emise CO 2 až o 100 milionů tun a ušetřit tak až 285 miliard eur.

Rozhovor se Štěpánkou Lubinovou, výkonnou ředitelkou Svazu podnikatelů ve stínicí technice o Světovém dnu stínicí techniky Rozhovor se Štěpánkou Lubinovou, výkonnou ředitelkou Svazu podnikatelů ve stínicí technice o Světovém dnu stínicí techniky

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Dne 21. března 2023 vyhlašuje ES-SO první „Global Shading Day“ (Světový den stínicí techniky). Cílem je, aby si široká veřejnost a politici na nejvyšší úrovni uvědomili lidské, ekologické a ekonomické přínosy stínicí techniky. Zavedení norem ve stavebních právních předpisech by bylo logickým krokem právě nyní, kdy se změna klimatu nezvratně zrychluje.

Dne 21. března samozřejmě oslavujeme jarní slunce, ale více než kdy jindy jsme si také vědomi jeho nebezpečí. Stínicí technika se stává nepostradatelnou pro ochranu budov před přehříváním, ale také v boji proti globálnímu oteplování tím, že omezuje používání energeticky náročných klimatizací. ES-SO, zastřešující organizace evropského oboru stínicí techniky, proto vyzývá k tomu, aby byla stínicí technice věnována větší pozornost, protože čísla nemohou být jasnější.

Vědecká studie společnosti Guidehouse1 ukázala, že inteligentní nebo dynamická stínicí technika by mohla snížit emise CO 2 až o 100 milionů tun a ušetřit tak až 285 miliard eur. To představuje potenciální úsporu energie, potřebné pro chlazení budov, až ve výši 60 % do roku 2050. Budovy jsou dnes v Evropě největšími spotřebiteli energie a představují 40 % spotřeby energie a 36 % emisí skleníkových plynů. Pokud neuděláme nic, změna klimatu a vlny veder zvýší počet budov vyžadujících klimatizaci odhadem o 60 %.

Nejvyšší čas, aby se stala povinnou

Stínicí technika integrovaná do systému řízení budovy řídí teplo a světlo inteligentním způsobem. Jedná se o udržitelné pasivní chladicí systémy, které také umožňují obyvatelům kontrolovat využívání denního světla. Koneckonců, denní světlo zvyšuje náš pocit štěstí a pomáhá nám soustředit se a podávat výkon, ale může být také nepříjemné, ba dokonce nebezpečné pro starší osoby v případě přehřátí. Proto se ES-SO zasazuje o to, aby byla stínicí technika povinná v rámci evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD).

Akce u příležitosti Global Shading Day (Světový den stínicí techniky)

Řada společností u příležitosti Světového dne stínicí techniky uspořádala informační kampaň zejména na sociálních sítích o přínosech stínění, jeho vlivu na energetické úspory a kvalitu vnitřního prostředí. Dnešek je příležitostí navštívit showroomy v prodloužené otevírací době v rámci dne otevřených dveří. Zároveň mohou zákazníci u některých výrobců využít slevy na vybrané produkty. Více o akcích členů u příležitosti Světového dne stínicí techniky zde.

Poraďte se s odborníkem

Global Shading Day je výzvou k objevování četných přínosů stínicí techniky, k přijetí opatření a kontaktování odborníků. Místní svazy, výrobci a distributoři po celé Evropě budou po celý týden kolem 21. března pořádat informační akce a další aktivity, aby upozornili na Global Shading Day.