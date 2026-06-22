Hlavné trendy z oblasti rozvoja a navrhovania drevených konštrukcií
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Hlavné trendy z oblasti rozvoja a navrhovania drevených konštrukcií
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Drevo ako stavebný materiál prechádza v posledných dvoch dekádach dynamickým rozvojom. Od tradičných konštrukcií rodinných domov sa masívne drevené systémy, ako CLT (crosslaminated timber), glulam či hybridné drevo-betónové a drevo-oceľové konštrukcie, posúvajú do segmentu viacpodlažných budov, mostov a urbanisticky významných projektov. Prehľad tém prezentovaných na svetovej konferencii WCTE 2025 (World Conference on Timber Engineering) jasne ukazuje, že výskum a prax sa dnes sústreďujú na niekoľko kľúčových oblastí: aktualizáciu navrhovacích noriem (Eurokódy), seizmickú a požiarnu odolnosť, hybridné a modulárne systémy, optimalizáciu konštrukcií, digitálne nástroje, ako aj udržateľnosť a cirkulárnu ekonomiku. Cieľom tohto článku je predstaviť hlavné trendy v rozvoji a navrhovaní drevených konštrukcií na základe tematických okruhov konferencie a identifikovať smerovanie, ktorým sa bude drevostaviteľstvo v najbližších rokoch uberať.
1. Úvod
Drevo ako stavebný materiál prechádza v posledných dvoch dekádach dynamickým rozvojom. Od tradičných konštrukcií rodinných domov sa masívne drevené systémy, ako CLT (cross-laminated timber), glulam či hybridné drevo-betónové a drevo-oceľové konštrukcie, posúvajú do segmentu viacpodlažných budov, mostov a urbanisticky významných projektov.
Prehľad tém prezentovaných na svetovej konferencii WCTE 2025 (World Conference on Timber Engineering) jasne ukazuje, že výskum a prax sa dnes sústreďujú na niekoľko kľúčových oblastí: aktualizáciu navrhovacích noriem (Eurokódy), seizmickú a požiarnu odolnosť, hybridné a modulárne systémy, optimalizáciu konštrukcií, digitálne nástroje, ako aj udržateľnosť a cirkulárnu ekonomiku.
Cieľom tohto článku je predstaviť hlavné trendy v rozvoji a navrhovaní drevených konštrukcií na základe tematických okruhov konferencie a identifikovať smerovanie, ktorým sa bude drevostaviteľstvo v najbližších rokoch uberať.
2. Druhá generácia eurokódov
Významnou témou súčasného vývoja v oblasti drevených konštrukcií je príprava druhej generácie Eurokódov, najmä Eurokódu 5 a súvisiacich častí Eurokódu 8 zameraných na seizmické navrhovanie. Revízia týchto noriem reaguje na rýchly rozvoj moderných drevených konštrukcií, nové konštrukčné systémy a výsledky experimentálneho výskumu. Cieľom pripravovaných zmien je zvýšiť prehľadnosť a použiteľnosť normy v praxi, rozšíriť jej rozsah na nové typy konštrukcií a zároveň zlepšiť návrhové pravidlá v rámci Európy [4].
2.1 Druhá generácia Eurokódu 5
Revízia Eurokódu 5 prináša viaceré nové kapitoly a rozšírené návrhové postupy, ktoré reflektujú aktuálne potreby praxe a poznatky výskumu. Medzi hlavné zmeny patria najmä:
- nové pravidlá pre návrh otvorov v nosníkoch, ktoré umožňujú systematické posudzovanie vplyvu otvorov na únosnosť a tuhosť drevených prvkov [1],
- aktualizované ustanovenia pre návrh drevených konštrukcií pri požiari, vychádzajúce z nových poznatkov o správaní masívnych drevených prvkov za požiaru [2],
- rozšírené a aktualizované pravidlá pre drevené mosty, ktoré reflektujú vývoj materiálov a konštrukčných systémov používaných v mostnom staviteľstve [5],
- zníženie počtu národne stanovených parametrov, čím sa zlepšuje harmonizácia návrhových pravidiel medzi jednotlivými európskymi krajinami [4],
- lepšia štruktúra a prehľadnosť normy, ktorá má uľahčiť jej praktickú aplikáciu v projekčnej praxi [4].
2.2 Aktualizácia časti Eurokódu 8 pre drevené konštrukcie
Súbežne s revíziou Eurokódu 5 prebieha aj aktualizácia častí Eurokódu 8, ktoré sa venujú seizmickému navrhovaniu drevených konštrukcií. Nové ustanovenia reagujú na rozšírené využívanie moderných drevených systémov a potrebu presnejšieho modelovania ich správania pri seizmickom zaťažení. Medzi hlavné zmeny patria najmä:
- rozšírenie kapitoly venovanej dreveným konštrukciám v rámci Eurokódu 8, vrátane nových návrhových odporúčaní pre moderné konštrukčné systémy [3],
- zavedenie novej kapitoly o drevených konštrukciách v norme EN 1998-3, ktorá sa zameriava na hodnotenie a zosilňovanie existujúcich konštrukcií [6],
- spresnenie návrhových pravidiel pre seizmické správanie drevených konštrukcií, najmä v oblasti modelovania spojov a globálneho správania konštrukčných systémov [3].
3. Seizmické správanie drevených konštrukcií
Seizmické správanie drevených konštrukcií patrí medzi významné výskumné témy, najmä v súvislosti s rastúcim využívaním masívnych drevených systémov vo viacpodlažných budovách. Výskum sa zameriava najmä na viacpanelové CLT stenové systémy, ktoré tvoria základ nosných systémov viacpodlažných drevostavieb [14]. V tejto súvislosti sa analyzuje správanie panelových spojov, ktoré výrazne ovplyvňuje globálnu tuhosť a duktilitu konštrukcie [15], ako aj správanie vysokokapacitných šmykových stien, pri ktorých môže pri vysokom zaťažení dochádzať ku krehkým mechanizmom porušenia [16]. Súčasťou výskumu je tiež identifikácia mechanizmov porušenia a stanovenie limitných deformácií CLT konštrukcií pri seizmickom zaťažení [17]. Okrem samotných CLT systémov sa pozornosť venuje aj hybridným výškovým konštrukciám, ktoré kombinujú drevo s oceľou alebo železobetónom s cieľom zvýšiť stabilitu a seizmickú odolnosť budov [18], [19].
Popri výskume samotných CLT stenových systémov sa čoraz väčšia pozornosť venuje hybridným konštrukčným riešeniam pre viacpodlažné budovy v seizmicky aktívnych oblastiach. Hybridné systémy kombinujúce oceľové rámy s drevenými panelovými prvkami umožňujú využiť duktilitu oceľovej konštrukcie a tuhosť drevených panelov [20]. Súčasne sa skúma aj návrh výškových hybridných budov, v ktorých CLT stropné diafragmy spolupracujú so železobetónovými šmykovými stenami s cieľom zvýšiť globálnu stabilitu a seizmickú odolnosť konštrukcie [19].
Obr. 2 Koncept hybridného konštrukčného systému HyWood4Building (a), rozloženie hlavných síl v systéme HyST-LaR (b) a systéme SoN-Wall (c). Rozdelenie síl v typických budovách s plošným konštrukčným systémom z CLT (d) [20].
4. Požiarna bezpečnosť drevených konštrukcií
Požiarna bezpečnosť patrí medzi základné aspekty návrhu moderných drevených konštrukcií, najmä pri rastúcom využívaní masívneho dreva v viacpodlažných budovách. Správanie drevených prvkov počas požiaru je ovplyvnené procesom zuhoľnatenia povrchovej vrstvy, nárastom teploty v jadre prvku a postupnou degradáciou mechanických vlastností materiálu. Súčasný výskum preto nehodnotí iba hrúbku zuhoľnatenej vrstvy, ale aj zmeny pevnosti a tuhosti dreva v teplotne ovplyvnenom jadre prierezu, ktoré majú významný vplyv na zostatkovú únosnosť konštrukčných prvkov [10].
4.1 Tepelná degradácia a zostatková únosnosť
Výskum požiarneho správania drevených konštrukcií sa v súčasnosti zameriava najmä na presnejšie posudzovanie zostatkovej únosnosti prvkov vystavených požiaru. Navrhované inžinierske metódy vychádzajú z redukcie účinného prierezu spôsobenej zuhoľnatením a zo zohľadnenia teplotne závislej degradácie materiálových vlastností. Takýto prístup umožňuje odhadnúť nosnosť drevených stĺpov a nosníkov počas celého trvania požiaru [7].
Dôležitým aspektom je aj zohľadnenie realistických požiarnych scenárov, ktoré môžu viesť k odlišnej distribúcii teploty v konštrukcii v porovnaní so štandardnými normovými krivkami [8]. Presnejšie hodnotenie požiarneho správania prvkov umožňujú numerické simulácie a nové výpočtové prístupy vrátane metód strojového učenia, ktoré dokážu predpovedať teplotné pole v CLT konštrukciách na základe experimentálnych údajov [9]. Významnú úlohu zohrávajú aj veľkorozmerové experimenty, ktoré umožňujú overovať presnosť merania teploty v hĺbke drevených prvkov počas požiaru [13].
4.2 Ochranné a zapuzdrovacie systémy
Popri analýze degradácie materiálu sa výskum zameriava aj na možnosti zvyšovania požiarnej odolnosti drevených konštrukcií. Jedným z prístupov je využitie ochranných alebo zapuzdrovacích systémov, ktoré spomaľujú prenos tepla do dreveného jadra a predlžujú dobu zachovania nosnej funkcie konštrukcie [11].
Významnú úlohu zohrávajú aj hybridné konštrukčné riešenia, najmä spriahnuté drevo–betónové systémy. Experimentálne skúšky spriahnutých CLT–betónových stropných dosiek ukazujú, že vhodná konfigurácia šmykových spojov a optimalizácia konštrukčného riešenia môžu prispieť k zvýšeniu požiarnej odolnosti a stabilnejšiemu správaniu konštrukcie počas požiaru [12].
5. Modulárna výstavba a prefabrikácia
Modulárne a prefabrikované konštrukčné systémy predstavujú významný smer rozvoja súčasného stavebníctva. Prefabrikácia umožňuje skrátenie času výstavby, vyššiu presnosť výroby a lepšiu kontrolu kvality jednotlivých prvkov. Súčasne sa zvyšuje dôraz na demontovateľnosť konštrukcií a možnosť opätovného využitia stavebných komponentov, čo podporuje princípy cirkulárneho stavebníctva [25], [26], [17].
5.1 CLT a interlocking spoje
Výskum prefabrikovaných drevených systémov sa zameriava najmä na vývoj nových typov spojov, ktoré umožňujú rýchlu montáž a jednoduchú demontáž konštrukcie. Perspektívnym riešením sú zámkové (interlocking) spoje v CLT paneloch. Li [26] porovnával konvenčné spoje a nové interlocking spoje v CLT šmykových stenách a ukázal, že tieto systémy môžu dosahovať porovnateľné mechanické vlastnosti ako tradičné spojenia, pričom zároveň zjednodušujú montáž a zvyšujú potenciál opätovného použitia konštrukčných prvkov.
5.2 Dočasné a adaptabilné stavby
Modulárne drevené systémy nachádzajú uplatnenie aj pri dočasných a adaptabilných stavbách. Sigrist [25] poukazuje na možnosti využitia jednoduchých modulárnych konštrukčných riešení pri dočasnom využívaní neobsadených budov alebo mestských lokalít. Takéto riešenia umožňujú flexibilné využívanie existujúcich priestorov a zároveň minimalizujú environmentálne dopady spojené s novou výstavbou.
Dôležitým smerom vývoja je aj využívanie prefabrikácie a off-site výroby drevených konštrukčných prvkov. Angeli a kol. [27] poukazujú na význam off-site výroby pri vývoji novej modulárnej drevenej architektúry v Taliansku. Tento prístup umožňuje výrobu veľkej časti konštrukčných prvkov v kontrolovanom výrobnom prostredí, čo zvyšuje presnosť, kvalitu spracovania a zároveň skracuje čas realizácie na stavbe. Prefabrikované modulárne prvky je možné efektívne transportovať a rýchlo montovať priamo na mieste výstavby, pričom systém umožňuje aj flexibilnú adaptáciu budov a potenciálnu demontáž jednotlivých modulov.
Obr. 4 Proces montáže prefabrikovaných CLT panelov a možnosti usporiadania konštrukčných prvkov [27]
6. Udržateľnosť, cirkulárna ekonomika a architektonická kvalita
Moderné prístupy sa zameriavajú nielen na znižovanie environmentálnej stopy budov, ale aj na zvyšovanie ich životnosti, adaptabilitu a efektívne využívanie materiálových zdrojov. V tejto súvislosti sa čoraz väčší dôraz kladie na optimalizáciu konštrukčných systémov, využívanie lokálnych materiálov a integráciu architektonických a konštrukčných riešení už v raných fázach návrhu [28].
6.1 Predĺženie životnosti a adaptabilita
Jedným z významných prístupov k udržateľnému navrhovaniu je zvyšovanie adaptabilnosti budov a optimalizácia ich konštrukčných systémov. Riggio [28] poukazuje na význam optimalizácie nosného rastra masívnych drevených konštrukcií s cieľom zabezpečiť väčšiu dispozičnú flexibilitu a možnosť budúcich zmien funkcie budovy. Takýto prístup umožňuje jednoduchšie prispôsobenie priestoru novým požiadavkám bez potreby rozsiahlych stavebných zásahov, čím sa predlžuje životnosť stavby a znižuje potreba jej demolácie. Adaptabilita konštrukcie sa tak stáva jedným z dôležitých návrhových kritérií, ktoré dopĺňajú tradičné požiadavky na únosnosť, stabilitu a bezpečnosť konštrukcie.
6.2 Materiálová efektívnosť a nové konštrukčné prístupy
Udržateľný návrh drevených stavieb zahŕňa aj efektívne využívanie materiálových zdrojov a využívanie menej hodnotných alebo nedostatočne využívaných druhov dreva. Kodera [29] prezentuje návrh a realizáciu dreveného pavilónu z menej využívaného reziva, pričom projekt zároveň uvažuje o budúcej konverzii a opätovnom využití konštrukčných prvkov. Takýto prístup podporuje princípy cirkulárnej ekonomiky a umožňuje efektívnejšie využívanie dostupných materiálových zdrojov.
Významným trendom je aj integrácia vývoja konštrukčných systémov s digitálnymi návrhovými a výrobnými procesmi. Treml a Riedel [30] poukazujú na význam kooperatívneho návrhového procesu (co-design) pri vývoji viacpodlažného dreveného konštrukčného systému IntCDC, kde úzka spolupráca architektov, inžinierov a výrobcov umožňuje optimalizovať konštrukčné riešenia už v raných fázach projektu.
6.3 Architektonické inovácie a nové materiálové koncepty
Drevo sa čoraz viac uplatňuje nielen ako nosný materiál, ale aj ako významný architektonický prvok podporujúci kvalitu vnútorného prostredia. Zoellig [31] zdôrazňuje význam hybridných konštrukčných riešení, ktoré kombinujú výhody rôznych materiálov a umožňujú realizáciu moderných obytných stavieb s vysokou mierou udržateľnosti. Technológia TS3 napríklad umožňuje efektívne spojovanie drevených panelov, čím vznikajú konštrukčné systémy s vysokou tuhosťou a architektonickou flexibilitou.
Obr. 6 Konštrukčný detail uzla vytvoreného laminovaním striedavo zrezaných lamiel z LVL okolo spoločnej osi hlavného ramena uzla [33]
Zaujímavým smerom vývoja je aj výskum nových typov uzlov pre drevené konštrukcie. Baber a kol. [33] predstavujú koncept uzlov pre konštrukcie z guľatiny, ktoré umožňujú efektívne prenášať zaťaženie a zároveň zachovať architektonickú čistotu konštrukcie. Takéto riešenia otvárajú nové možnosti pri navrhovaní priestorových drevených konštrukcií a umožňujú efektívne využitie prírodného tvaru dreva.
Nové výskumné prístupy sa zároveň zameriavajú na využitie prirodzených vlastností dreva pri formovaní konštrukčných prvkov. Alvarez a kol. [32] prezentujú koncept samovoľne tvarovaných drevených konštrukcií demonštrovaný na projekte Wangen Tower, kde sa využívajú hygroskopické vlastnosti dreva na riadené tvarovanie konštrukčných prvkov. Tento prístup umožňuje vytvárať priestorové konštrukcie s minimálnym množstvom dodatočných mechanických zásahov a zároveň rozširuje možnosti architektonického navrhovania drevených stavieb.
Poďakovanie
Tento príspevok vznikol vďaka podpore projektov VEGA 1/0307/23 a VEGA 1/0365/25. Prvýkrát bol prezentovaný na konferencii Drevostavby 2026 vo Volyni.
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