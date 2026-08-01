Od jednoduchej krokvovej sústavy k zložitejším gotickým väzbám: Riešené krovové systémy, 2. časť
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Od jednoduchej krokvovej sústavy k zložitejším gotickým väzbám: Riešené krovové systémy, 2. časť
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Prvé štyri riešené krovové systémy ukazujú, ako sa historické drevené strešné konštrukcie vyvíjali od jednoduchších krokvových princípov k zložitejším a tuhším sústavám. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide len o menšie obmeny toho istého typu krovu. Pri bližšom pohľade sa však ukazuje, že aj drobná zmena v počte hambálkov, v podopretí krokiev alebo v usporiadaní väzieb mení statické správanie celej konštrukcie. Práve v tom spočíva ich hodnota pre dnešnú diagnostiku a obnovu.
Poznámka k schémam K02b
Návrhová kombinácia K02b predstavuje kombináciu vlastnej tiaže, ostatného stáleho zaťaženia, snehového zaťaženia a vetra ako vedľajšieho premenného zaťaženia podľa príslušných noriem. V článku je použitá ako porovnávacia ilustrácia typického silového usporiadania riešeného modelu; nejde o samostatný zaťažovací stav iba od snehu ani o návrhový výpočet konkrétnej stavby.
Prvý blok analyzovaných modelov v dizertačnej práci tvorí štvorica konštrukcií, ktoré možno čítať ako úvod do celej problematiky. Sú v nich prítomné základné princípy historického tesárstva: priama práca krokiev, postupné zavádzanie hambálkov, význam pätných vzpier aj odlišné riešenie priečnych a pozdĺžnych väzieb. Všetky štyri modely ukazujú, že historický krov nie je len remeselný artefakt, ale premyslený nosný systém.
Základom mnohých historických striech bola krokvová sústava. Jej princíp je jednoduchý: dvojica krokiev prenáša zaťaženie zo strechy smerom nadol. Tento princíp je konštrukčne priamočiary, ale zároveň má aj svoje limity. V päte krokiev vznikajú vodorovné sily, ktoré bez vhodného zachytenia zaťažujú spodnú stavbu. Preto sa postupne začali objavovať doplnkové prvky, najmä hambálok, ktorý zmenšuje účinné rozpätie krokiev a zároveň celú priečnu väzbu stužuje. V ďalšom vývoji sa k nemu pridávajú vzpery, stĺpiky a neskôr aj väznice, ktoré menia nielen geometriu, ale aj samotnú statickú logiku krovu.
Nasledujúce štyri systémy možno vnímať ako základnú školu historického krovového myslenia: ako krokvy podoprieť, ako zachytiť vodorovné účinky a ako zvýšiť tuhosť bez toho, aby sa stratila remeselná jednoduchosť konštrukcie. Na ilustráciu je pri každej konštrukcii nižšie uvedená prevzatá 3D/priečna schéma a výrez vnútorných síl pri návrhovej kombinácii K02b. Znamienka hodnôt sú ponechané v pôvodnom tvare podľa použitého modelu.
Konštrukcia č. 1 – gotická disciplína bez kovových spojov
2D schéma
3D schéma
Obr. 1: Konštrukcia č. 1 – priečna a 3D schéma gotického krokvového krovu s hambálkami a šikmými pätnými vzperami
Prvý analyzovaný systém predstavuje krovový konštrukčný systém s hambálkami a šikmými pätnými vzperami krokiev, bez pozdĺžneho viazania. Ako vzorový príklad je v práci uvedený krov nad presbytériom kostola Zvestovania Panny Márie v Chebe, dendrochronologicky datovaný približne do roku 1319. Ide o gotickú konštrukciu, v ktorej je mimoriadne pozoruhodné nielen samotné statické riešenie, ale aj vysoká remeselná úroveň spracovania. Osobitne zaujímavý je detail napojenia krokiev na väzné trámy pomocou krytého jednostranného rybinového preplátovania, a to bez použitia kovových prostriedkov.
Z dnešného pohľadu je dôležité, že tento typ krovu stojí na pomerne čistej a zrozumiteľnej logike. Nosnú funkciu tu nesú najmä krokvy, väzný trám a šikmé pätné vzpery. Konštrukcia sa ešte neopiera o pozdĺžny väznicový systém, a preto je jej správanie veľmi úzko viazané na kvalitu priečnych väzieb a spojov. Je to systém, ktorý pôsobí jednoducho, ale v skutočnosti vyžaduje veľkú presnosť v geometrii aj v tesárskom prevedení.
Typické silové usporiadanie pri návrhovej kombinácii K02b: Pri návrhovej kombinácii K02b zostáva rozhodujúcim prvkom krokva, na ktorej sa sústreďuje kombinácia výraznej osovej sily a ohybového momentu. Väzný trám už nepracuje len ako jednoduchý vodorovný prvok, ale zachytáva aj podstatnú časť momentového účinku. Hambálok a pätná vzpera sú naopak namáhané prevažne osovo, pričom ich ohybové momenty ostávajú malé. Typické silové usporiadanie pri kombinácii K02b je preto nasledovné: krokva N = −23,64 kN, My = −7,11 kNm; väzný trám N = 2,25 kN, My = 11,12 kNm; hambálok N = −8,79 kN, My = 0,18 kNm; pätná vzpera N = −5,70 kN, My = 0,06 kNm.
Konštrukcia č. 2 – od krokvového princípu k väznicovému mysleniu
2D schéma
3D schéma
Obr. 3: Konštrukcia č. 2 – priečna a 3D schéma väznicového krovu s hrebeňovou stolicou
Druhý analyzovaný systém už predstavuje odlišnú logiku. Ide o väznicový krov s hrebeňovou stolicou, bez pomúrnic, s okapovými väznicami a s vyvesením väzných trámov. Ako vzorový typ je uvedený krov nad presbytériom kostola Najsvätejšej Trojice a sv. Šimona a Judy v Dýšine. Tento systém ukazuje, že historická konštrukcia sa nemusela vyvíjať iba pridaním ďalších krokvových prvkov, ale aj zmenou samotného princípu podopretia. Krokvy tu už nepracujú samostatne ako v jednoduchšej sústave, ale sú zapojené do väznicového usporiadania s odlišným prenosom síl.
Z pohľadu porovnania je druhá konštrukcia veľmi poučná. Hoci sklon strechy sa výrazne nelíši od konštrukcií č. 1 a č. 3, typologicky ide o iný svet. Charakteristickým znakom je striedanie plných a prázdnych väzieb, čo znižuje celkovú hmotnosť a zároveň otvára priestor pre výraznejšie spolupôsobenie v pozdĺžnom smere. Pri tejto konštrukcii sa zároveň výraznejšie prejavil účinok latovania, ktoré prispelo k zníženiu deformácií a k zvýšeniu priestorovej tuhosti celej sústavy.
Typické silové usporiadanie pri návrhovej kombinácii K02b: Pri návrhovej kombinácii K02b je silové usporiadanie už podstatne diferencovanejšie, pretože do prenosu zaťaženia vstupuje väznicová logika a viac prvkov pracuje aktívne v osovom namáhaní. Krokva dosahuje hodnoty N = −39,57 kN, My = −6,43 kNm; väzný trám N = 5,29 kN, My = 15,35 kNm; väznica N = 16,93 kN, My = 4,56 kNm; vrcholová väznica N = 33,48 kN, My = −4,50 kNm; vešiak N = 73,69 kN, My = 3,26 kNm; vzpera N = −105,94 kN, My = −5,25 kNm. Oproti prvej konštrukcii je zrejmé, že sneh nezaťažuje len hlavnú priečnu väzbu, ale aktivuje celý podporný systém vrátane vešiaka, vzpier a väzníc.
Konštrukcia č. 3 – keď pribudne druhý hambálok
2D schéma
3D schéma
Obr. 5: Konštrukcia č. 3 – priečna a 3D schéma krokvového krovu s dvomi hambálkami
Tretí systém sa opäť vracia ku krokvovému princípu, ale v rozvinutejšej podobe. Ide o krovový konštrukčný systém s dvomi hambálkami a zvislými pätnými vzperami krokiev, bez pozdĺžneho viazania. Ako vzorová konštrukcia je v práci uvedený krov východnej časti presbytéria kostola sv. Viléma v Štrasburgu, približne z prvej štvrtiny 14. storočia. Tento variant ukazuje, že aj v rámci zdanlivo príbuzných gotických riešení možno pozorovať jasný posun k väčšej tuhosti a k jemnejšiemu rozloženiu síl v priečnej väzbe.
V porovnaní s konštrukciou č. 1 ide o systém, ktorý je typologicky veľmi blízky, no odlišuje sa prítomnosťou ďalších podkrovných prvkov a druhého hambálka. Práve tieto doplnkové prvky zvyšujú priestorovú tuhosť sústavy. Obe konštrukcie majú takmer identický sklon strešnej roviny, a preto sa ich správanie dá porovnávať veľmi priamo. Rozdiel je v tom, že konštrukcia č. 3 je hmotnostne ťažšia a jej rozdelenie síl je jemnejšie diferencované.
Typické silové usporiadanie pri návrhovej kombinácii K02b: Pri návrhovej kombinácii K02b ostáva základná logika blízka prvej schéme, no doplnenie druhého hambálka a ďalších podporných prvkov vedie k rovnomernejšiemu rozdeleniu vnútorných síl. Na krokve sa objavujú hodnoty N = −23,94 kN, My = 2,75 kNm; na väznom tráme N = 14,09 kN, My = −11,64 kNm; na hornom hambálku N = −4,50 kN, My = 0,25 kNm; na spodnom hambálku N = −4,92 kN, My = 1,46 kNm; na krokvovej vzpere N = −7,59 kN, My = 0,01 kNm; na námetku N = −6,41 kN, My = 1,45 kNm.
Konštrukcia č. 4 – paralelné krokvy ako osobitý prípad
2D schéma
3D schéma
Obr. 7: Konštrukcia č. 4 – priečna a 3D schéma krokvového krovu s paralelnými krokvami
Štvrtý systém predstavuje krovový konštrukčný systém s paralelnými krokvami. Ako vzorový príklad je uvedený krov nad presbytériom kostola Nanebovzatia Panny Márie v Chrudime, datovaný do rokov 1338/1339. Už samotná existencia paralelných krokiev v každej plnej väzbe z neho robí typologicky výnimočný prípad. Ide o doklad vrcholne gotického tesárskeho remesla, pričom zvislé pätné vzpery sú v tomto prípade situované v každej tretej väzbe.
Zaujímavosťou tejto konštrukcie je, že jej výsledné správanie veľmi závisí od toho, ako sa interpretuje vzájomné prepojenie paralelných krokiev s ostatnými prvkami. Práve preto ide o dôležitý model aj metodicky: ukazuje, že pri historických krovoch nie je rozhodujúca len geometria, ale aj spôsob, akým sa chápu a modelujú spoje a väzby medzi prvkami. Pri nesprávnom zjednodušení by sa výsledné statické správanie dalo interpretovať zavádzajúco.
Typické silové usporiadanie pri návrhovej kombinácii K02b: Pri konštrukcii č. 4 je zaujímavé, že popri hlavnej krokve sa do prenosu síl čitateľnejšie zapája aj sekundárna, paralelná sústava. Hlavná krokva dosahuje pri kombinácii K02b hodnoty N = −32,81 kN, My = 5,80 kNm; paralelná krokva N = −8,76 kN, My = 0,38 kNm; väzný trám N = 6,15 kN, My = 1,96 kNm; horný hambálok N = −6,11 kN, My = 0,45 kNm; spodný hambálok N = −4,80 kN, My = 1,20 kNm; pätná vzpera N = −16,34 kN, My = 0,00 kNm; krátča N = 16,76 kN, My = 4,34 kNm.
Záver
Prvé štyri riešené konštrukcie možno považovať za základnú vývojovú etapu historických krovových systémov. Ukazujú, ako sa od priamej práce krokiev postupne prechádza k tuhším a diferencovanejším väzbám. Zároveň potvrdzujú, že aj v rámci raných a gotických riešení existuje veľká rozmanitosť – od prísnej remeselnej disciplíny bez kovových prostriedkov až po konštrukcie, pri ktorých výsledné správanie výrazne závisí od spôsobu prepojenia jednotlivých prvkov a od účinku latovania.
Pre dnešnú prax je tento blok dôležitý najmä tým, že učí čítať krov nie ako všeobecnú „drevenú strechu“, ale ako presne fungujúci systém. A práve toto čítanie je základom pre citlivú diagnostiku aj pre zodpovednú obnovu. V ďalšom článku série sa preto pozornosť presunie k vyspelým riešeniam ležatých stolíc a k barokovým konštrukčným návrhom.
Použité zdroje
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- BLÁHA, J. – BUZEK, J. – KYNCL, T. Atlas historických krovů České republiky. Telč, 2020.
- SUCHÝ, Ľ. – ZACHAROVÁ, D. a kol. Metodika identifikácie a výskumu historických krovov. Bratislava, 2018.
- VINAŘ, J. – KYNCL, J. Historické krovy. Typológia, prieskum a opravy. Praha, 2. vydanie.
- VONŠOVSKÝ, P. Statická analýza střešních konstrukcí 18. století. Diplomová práca. Praha, 2023.
The first four analyzed roof truss systems show how historical wooden roof structures evolved from simpler rafter principles to more complex and rigid systems. At first glance, it might seem like just minor variations of the same type of truss. However, on closer inspection, even a small change in the number of collars, the way the rafters are supported, or the arrangement of the ties alters the structural behavior of the entire construction. This is precisely what makes them valuable for today's diagnostics and restoration.