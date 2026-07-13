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Vnitřní mikroklima historických budov a zásady jeho udržování

13.7.2026
Ing. Lukáš Balík, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Recenzovaný

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Vnitřní mikroklima historických budov a zásady jeho udržování

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Životnost stavebních konstrukcí je významně ovlivněna přítomností a chováním vody ve stavebních materiálech, které jsou do značné míry podmíněny působením prostředí, v němž se konstrukce nachází. Přítomnost vody je nezbytné při hodnocení staveb vždy zohlednit, stejně jako věnovat pozornost predikci jejího chování a vzájemnému chemicko-fyzikálnímu ovlivňování jednotlivých materiálů. Mezi významné zdroje zavlhčení, jež negativně působí na životnost konstrukčních prvků a inventáře staveb, patří kondenzace vzdušné vlhkosti. Předkládaný článek se zaměřuje na zkoumání možností, jak prostřednictvím řízené údržby vnitřního mikroklimatu omezit vlhkostní degradaci stavebních konstrukcí a souvisejícího vybavení.

1. Úvod

Voda se ve stavebních konstrukcích vyskytuje jednak v důsledku mokrých výrobních procesů počáteční, resp. (technologická vlhkost), dále pak v důsledku obsahu vodní páry v okolním vzduchu − rovnovážná (sorpční vlhkost), taktéž v důsledku difúze vodní páry (kondenzace uvnitř konstrukcí), v důsledku vzlínání vody (například z podloží) či následkem zatékání srážkové vody. Cílem článku je formulovat obecné zásady údržby vnitřního mikroklimatu, jež tvoří nezbytný předpoklad pro efektivní správu a údržbu stavebních objektů.

Poznámka redakce: Článek je určen pro pracovníky památkové péče bez zaměření na stavební obor. Slouží k prvotnímu seznámení se základními pojmy a jevy související s tepelně-vlhkostními stavy a procesy ve stavebních konstrukcích. Pro vyčerpávající a zcela exaktní výklad pojmů je třeba vyhledat příslušné zdrojové dokumenty.

Znalost obecných principů chování a působení vnitřního mikroklimatu spolu s poznáním „historického klimatu“ daného objektu je předpokladem úspěšně prováděné údržby. Obecně lze definovat základní formy mikroklimatu v historických budovách a kritéria jejich hodnocení. V článku se dále zaměříme na možnosti zásahu do teplotně fyzikálních procesů uvnitř zdiva formou vnějších opatření, jmenovitě vybraných forem zateplení či aplikací různých povrchových úprav, a poskytneme charakteristiku vybraných zásad údržby.

2. Základní pojmy

Rovnovážná vlhkost

Rovnovážná vlhkost materiálu (někdy také označovaná jako rovnovážný vlhkostní obsah nebo hygroskopická rovnováha) je fyzikální veličina, která popisuje stav, kdy materiál neabsorbuje ani nevydává vodní páru do okolního prostředí — tedy je v rovnováze s okolní vlhkostí a teplotou.

Tab. 1: Rovnovážná vlhkost vybraných materiálů historických staveb [5, 6, 11, 19 až 23]
Materiály30 % RH50 % RH80 % RH95 % RHPoznámka
Cihla (pálená)0,5–1,51,5–23–4nízká hygroskopičnost, stabilní
Beton1–23–56–8kapilárně porézní, riziko koroze výztuže
Dřevo691622–25silně hygroskopické, objemové změny
Sádra (omítka)0,3–0,60,8–1,21,5–2reguluje vnitřní mikroklima
Minerální izolace (minerální vlna)< 0,1< 0,10,0020,003prakticky nehygroskopická, ale ztrácí izolační schopnosti při navlhnutí

Difuze vodní páry

Difuze vodní páry je proces, při kterém se vodní pára přirozeně pohybuje z místa s vyšší koncentrací (vyšší tlak vodní páry) do místa s nižší koncentrací (nižší tlak vodní páry) tj. z prostředí s vyšším parciálním tlakem do prostředí s nižším parciálním tlakem vodní páry. Vodní pára se „rozptyluje“ (šíří) vzduchem nebo materiály, dokud se tlak páry nevyrovná. Hybnou silou tohoto pohybu jsou tedy rozdíly tlaků (parciálních tlaků) vodní páry.

Difuzní odpor

Difuzní odpor je míra, s jakou materiál propouští vodní páru a vyjadřuje se mj. též faktorem difuzního odporu µ a ekvivalentní difuzní tloušťkou Sd. Difuzní odpor říká, jak moc materiál zastavuje vodní páru. Je důležitý pro navrhování oprav historických staveb tak, aby „dýchaly“, ale zároveň aby se v nich tvořila pouze přípustná kondenzační vlhkost a byl eliminován vznik a rozvoj biotického napadení.

Účel sledování:

  • zabránění kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukcí (příčiny plísní a degradace materiálů);
  • napomáhá správnému navržení složení stěn, střech a podlah, zejména vrstvy s parozábranou;
  • významné ovlivnění vnitřního mikroklimatu;
  • ovlivnění životnosti konstrukce.

Faktor difuzního odporu

Faktor difuzního odporu µ je číslo, které udává, kolikrát hůře prochází vodní pára daným materiálem o shodné tloušťce než vzduchem, tj. kolikrát je difúzní odpor daného materiálu vyšší než je difúzní odpor vzduchu o stejné tloušťce. Čím je µ větší, tím klade materiál větší odpor vůči průchodu vodní páry.

  • µ = 1 → materiál propouští páru stejně jako vzduch
  • µ = 10 → pára prochází 10krát hůře než vzduchem

Čím vyšší hodnota μ, tím menší propustnost pro vodní páru – materiál tedy více „brzdí“ její difuzi.

Tab. 2: Vzduchové propustnosti jednotlivých materiálů [5, 11, 19, 24, 25, 30]
MateriálPřibližný faktor µPropustnost
Vzduch1volný průchod
Minerální / skelná vata1–2velmi dobře propustná
Dřevo (podélně)40–60mírně propustné
Dřevo (příčně)100–200středně až málo propustné
Pórobeton (Ytong)5–10dobře propustný
Cihly10–20středně propustné
Vápennocementová omítka10–15středně propustná
Vápenná omítka8–12dobře propustná
Cementová omítka20–35horší propustnost páry
Sádrová omítka6–10dobře propustná
Hliněná omítka5–10velmi dobře propustná
Silikonová / silikátová omítka (fasádní)50–150málo propustná (závisí na typu)
Beton50–150málo propustný
Asfaltová lepenka10 000–20 000téměř nepropustná
Polystyren (EPS)30–70slabě propustný
Extrudovaný polystyren (XPS)150–300velmi málo propustný
PUR pěna50–200málo propustná
PVC fólie> 10 000prakticky nepropustná
Hliník, sklo, plech∞ (nekonečno)zcela nepropustné

Ekvivalentní difuzní tloušťka

Ekvivalentní difuzní tloušťka Sd [m] říká, jak silná vrstva vzduchu by musela být, aby kladla stejný odpor pro průchod vodních par jako daný materiál, tj. jak tlustá by musela být vrstva vzduchu, aby vykazovala stejnou hodnotu difúzního odporu jako daný materiál.

Vzorec:

Sd = µ ⋅ d
 

kde je

Sd
ekvivalentní difuzní tloušťka [m],
µ
difuzní faktor materiálu (bezrozměrné číslo, kolikrát hůře materiál propouští vodní páru oproti vzduchu),
d
skutečná tloušťka materiálu [m].
 

Sd < 0,14 m → materiál je vysoce paropropustný
Sd = 0,14–1,4 m → střední propustnost
Sd > 1,4 m → nízká propustnost, může zadržovat vodu v konstrukci

Tab. 3: Vzduchové propustnosti vybraných nátěrů [7, 8, 10, 22, 27, 27, 29 až 32]
Typ nátěru / barvyTypická tloušťka vrstvy
[mm]		Uvažovaný
µ faktor
[–]		Ekvivalentní
difuzní tloušťka Sd
[m]		Difuzní vlastnost
Vápenný nátěr0,15–100,0005–0,001velmi propustný
Silikátová barva0,1210–200,0012–0,0024vysoce propustná
Silikonová barva0,1350–1500,0065–0,02parobrzdná
Akrylátová barva0,13200–4000,026–0,052parobrzdná až parozábranná
Latexová (omyvatelná)0,151 000–3 0000,15–0,45parotěsná
Epoxidový nátěr0,220 000–50 0004–10téměř parozábrana
Polyuretanový nátěr0,210 000–30 0002–6parozábrana

Relativní vlhkost vzduchu

Relativní vlhkost vzduchu φ [% rel.] je v podstatě naplněnost vzduchu vodní parou a lze ji vyjádřit jako poměr mezi aktuálním množstvím vodní páry ve vzduchu a maximálním množstvím, které by při dané teplotě vzduch mohl obsahovat, než začne docházet ke kondenzaci. Jedná se o poměr parciálních tlaků, poměr měrných vlhkostí nebo absolutních vlhkostí, které číselně vycházejí shodně. Relativní vlhkost závisí hlavně na teplotě – teplejší vzduch může pojmout více vodní páry než studený.

  • 100 % znamená, že vzduch je zcela nasycený vodní párou (další pára se srazí na vodu),
  • 50 % znamená, že vzduch obsahuje polovinu maximálního možného množství vodní páry při dané teplotě.

Vzorec:

φ = pd / p′d = x / x′
 

kde je

φ
relativní vlhkost vzduchu,
pd
parciální tlak vodní páry ve vzduchu za určité teploty a tlaku,
p′d
parciální tlak vodní páry ve vzduchu za určité teploty a tlaku při jeho nasycení
 

Měrná vlhkost

Měrná vlhkost m udává, kolik kilogramů vodní páry je obsaženo v 1 kg suchého vzduchu. Vyjadřuje se v g/kgsuch.vzd.. Měrná vlhkost tedy udává, kolik vodní páry vzduch skutečně obsahuje, nezávisle na teplotě. U mikroklimatu staveb se měrná vlhkost vzduchu pohybuje přibližně v rozmezí 2 až 16 g/kgsuch.vzd.. Hodnoty měrné vlhkosti m odpovídají vzorci [32] pro vlhkostní poměr x:

x ≈ 0,622 × ρv / d
 

kde je

ρv
hustota vodní páry
ρd
hustota suchého vzduchu
 

Absolutní vlhkost

Absolutní vlhkost udává, kolik kilogramů vodní páry je obsaženo v 1 m3 suchého vzduchu. Vyjadřuje se v g/m3.

Rosný bod

Graf 1
Graf 1

Rosný bod je teplota [°C], při které se začne vodní pára obsažená ve vzduchu srážet na vodu (kondenzovat), tj. teplota, při které je vzduch vodní parou nasycen. Znamená to, že při ochlazení vzduchu na teplotu rosného bodu už vzduch nedokáže pojmout více vodní páry a ta se začne měnit na kapky vody (např. rosa na skle nebo na trávě). Čím vyšší vlhkost vzduchu, tím vyšší rosný bod – vzduch se pak nemusí moc ochladit, aby se začala tvořit voda.

  • V běžných interiérech (20 až 22 °C, 40 až 60 % rel.) se rosný bod pohybuje přibližně mezi 6 a 12 °C.
  • Ve vlhčích místnostech (koupelna, kuchyně) může být i kolem 15 až 18 °C.
  • Čím vyšší relativní vlhkost, tím vyšší rosný bod – tedy menší rozdíl mezi teplotou vzduchu a kondenzací.

Mollierův hx diagram

Graf 2: Hx (Mollierův) diagram s vyznačenými stavy vzduchu (červené tečky) a jejich odpovídajícími měrnými vlhkostmi, resp. rosnými body (zelené šipky na vodorovnou, resp. svislou osu)
Graf 2: Hx (Mollierův) diagram s vyznačenými stavy vzduchu (červené tečky) a jejich odpovídajícími měrnými vlhkostmi, resp. rosnými body (zelené šipky na vodorovnou, resp. svislou osu)

Hx diagram (česky často i-x diagram nebo Mollierův diagram pro vlhký vzduch) je „mapa“ vlastností vzduchu, která ukazuje, kolik v něm je vody a energie, a umožňuje rozhodnout, jak vzduch upravit pro komfortní nebo technologické podmínky. Tento diagram zobrazuje vlastnosti vlhkého vzduchu a umožňuje rychle určit, co se děje při jeho úpravě (např. ohřev, chlazení, odvlhčování nebo zvlhčování). Je to rychlý nástroj, který umožňuje pochopit chování vzduchu bez nutnosti složitých výpočtů.

Parametry vzduchu určované v diagramu:

  • vodorovná osa dole: měrná vlhkost m [g/kgsuch.vzd.],
  • směrové měřítko
  • šikmá čára zleva doprava: entalpie h – množství tepelné energie obsažené ve vzduchu [kJ/kg],
  • svislá osa vlevo: teplota suchého teploměru ts [°C],
  • zakřivené čáry zleva doprava pod sebou: relativní vlhkosti vzduchu φ [% rel.],
  • šikmé přímky: teplota mokrého teploměru tp [°C],
  • vodorovné přímky os křivky nasycení 100 %: teplota rosného bodu te [°C].
 

Využití Hx diagramu v památkové péči:

  • posouzení rizika kondenzace
    • zjištění, při jaké teplotě stěn či povrchů dojde ke kondenzaci (rosný bod),
    • posouzení, jestli mikroklima ohrožuje omítky, nástěnné malby nebo dřevěné prvky,
    • pomoc při návrhu větrání nebo temperování kostelů, galerií, archivů;
  • návrh a regulace mikroklimatu
    • jak změna teploty (např. topením) ovlivní relativní vlhkost,
    • jaký zásah (zvlhčení, odvlhčení, výměna vzduchu) je třeba,
    • jak udržet stabilní klima pro citlivé materiály (např. 50 ± 5 % rel., 18 až 20 °C);
  • vyhodnocení měření mikroklimatu
    • sledování sezonních výkyvů mikroklimatu,
    • určení, zda se mikroklima pohybuje v bezpečném pásmu pro materiály,
    • určení, kdy dochází ke kondenzaci a kdy je vzduch příliš suchý;
  • plánování sanačních a konzervačních opatření
    • vyhodnocení účinnosti větrání nebo odvlhčovačů,
    • vyhodnocení vlivu vytápění na stabilitu mikroklimatu,
    • pomoc při návrhu šetrných opatření, která nepoškodí historické materiály;
  • překročí-li při dané teplotě obsah vody ve vzduchu hodnotu nasycení, tato voda se vysráží v kapalné formě;
  • ke kondenzaci dochází v případě, že vzduch při dané teplotě nasycený vodní parou postupně ochlazujeme;
  • ke kondenzaci vodní páry dochází rovněž na kontaktu teplého a vlhkého vzduchu s chladným povrchem;
  • stěny objektů zůstávají studené s teplotou pod rosným bodem dlouhou dobu a část vlhkosti na nich zkondenzuje.

Bilance vodních par

Bilance vodních par je v památkové péči velmi důležitým nástrojem pro hodnocení vlhkostního režimu historických staveb, zejména u objektů s citlivými materiály (např. omítky, dřevo, malby, štuky, kamenné prvky). Jedná se o posouzení průchodu vlhkosti konstrukcí z hlediska vzniku kondenzační zóny a vyhodnocení poměru kondenzace a přirozeného odparu. Je to klíčová součást návrhu stavební fyziky. Bilance vodní páry tedy souvisí s vlhkostí v konstrukcích a s tím, jak vodní pára vzniká, difunduje a kondenzuje uvnitř stavebních materiálů a konstrukcí (např. ve stěnách, střechách). Bilance vodní páry v památkové péči umožňuje:

  • provádět diagnostiku a prevenci vlhkostních poruch;
  • vytvářet výpočtové modely a simulace vnitřního mikroklimatu;
  • optimalizovat mikroklimatické podmínky pro ochranu památek;
  • vytvořit jeden z podkladů pro sanační a rekonstrukční zásahy;
  • vyhodnocovat monitoring a dlouhodobé sledování vnitřního mikroklimatu.

Koncentrace CO2

Koncentrace CO2 v interiéru udává, kolik oxidu uhličitého se nahromadilo v uzavřeném prostoru, hlavně v důsledku dýchání lidí. Její sledování slouží k zajištění zdravého prostředí. Jedná se o ukazatel kvality vzduchu a větrání. Vysoká koncentrace:

  • znamená nedostatečné větrání;
  • ovlivňuje soustředění a výkon – už kolem 1 000 ppm může klesat kognitivní výkon a přichází únava;
  • má zdravotní dopady – při vyšších hodnotách (nad 1 500–2 000 ppm) se mohou dostavit bolesti hlavy, ospalost nebo diskomfort.
    Které hodnoty lze považovat za optimální:
    • venkovní vzduch: ~ 420 ppm,
    • dobře větraný interiér: do 800 ppm,
    • hranice komfortu: do 1 000 ppm,
    • nad 1 500 ppm: špatná kvalita vzduchu, nutno větrat.

Tepelný odpor

Tepelný odpor R je fyzikální veličina, která vyjadřuje schopnost materiálu bránit prostupu tepla, tj. veličina charakterizující schopnost vedení tepla v materiálu. Funguje podobně jako elektrický odpor v elektřině. Čím vyšší je jeho hodnota, tím materiál lépe tepelně izoluje. Hodnoty R se pro běžné stavební materiály pohybují v rozmezí tisícin m2·K/W (ocel) až cca 12 m2·K/W (vakuovaný izolační panel). Základní vztah:

vzorec
 

kde je

R
tepelný odpor,
d
tloušťka materiálu [m],
λ
tepelná vodivost materiálu [W/m·K].
 

Součinitel prostupu tepla

Součinitel prostupu tepla U je fyzikální veličina, která popisuje, jak dobře daná konstrukce propouští teplo a udává se v W/m2K. Tato veličina vyjadřuje, kolik tepla projde 1 m2 konstrukce za 1 sekundu při rozdílu teplot 1 K (kelvin) mezi vnitřním a vnějším prostředím. Čím je hodnota U nižší, tím je konstrukce energeticky úspornější.

Tab. 4: Přehled součinitelů tepelné vodivosti vybraných materiálů a konstrukčních prvků (výpočtové modely autora)
Typ konstrukcePopis / materiálOrientační hodnota U
[W/m2·K]
stěna – nezateplenáplná cihla 45 cm1,0–1,5
stěna – nezateplenážula 50 cm1,8–2,5
stěna – nezateplenápískovec 50 cm1,5–2
stěna – nezateplenásmíšené zdivo 50 cm1,2–2
stěna – zateplenácihla + 15 cm polystyrenu0,20–0,30
stěna – moderní pasivní důmsendvičová konstrukce s tlustou izolací0,10–0,15
střecha – plochá nezateplenábetonová deska1,0–1,5
střecha – zateplenábeton + 20–30 cm minerální vaty0,10–0,20
podlaha na zemině – nezateplenábeton bez izolace0,8–1,2
podlaha – zateplenábeton + 10 cm polystyrenu0,25–0,35
okno jednoduchéjedno sklo, dřevěný rám4,5–5,0
okno dvojskloizolační dvojsklo (např. 4–16–4)2,5–2,8
okno trojsklokvalitní izolační skla s inertním plynem0,7–0,9
dveře – plné dřevobez izolace2,0–3,0
dveře – izolovanéocelové nebo plastové s výplní0,8–1,2

3. Sledované parametry vnitřního mikroklimatu

Sledování vnitřního mikroklimatu a pravidelné vyhodnocování shromážděných dat je nezbytnou součástí údržbového režimu historických budov. Sledování zahrnuje fázi kontrolní (sledování parametrů a jejich vyhodnocení), výkonnou (ovlivňování mikroklimatických parametrů) a optimalizační (procesní úprava způsobu údržby). Pravidelné monitorování parametrů vnitřního klimatu by mělo být provázáno s analýzou parametrů klimatu exteriéru. Standardně sledovanými parametry vnitřního mikroklimatu jsou:

  • teplota [°C],
  • relativní vlhkost vzduchu [% rel.],
  • měrná vlhkost vzduchu [g/kgsuch.vzd.],
  • rosný bod [°C],
  • cirkulace vzduchu [°C].

Teplota a relativní vlhkost vzduchu jsou parametry přímo měřitelné a měrná vlhkost s rosným bodem jsou parametry matematicky z nich odvoditelné. Lze tedy konstatovat, že teplota a relativní vlhkost vzduchu spolu souvisí a zásadně ovlivňují většinu fyzikálních a chemických procesů ve stavebních materiálech a vybavení daných prostor. Obecně lze konstatovat, že s rostoucí teplotou roste rychlost degradačních procesů. Cílem sledování těchto parametrů jsou zajištění podkladů pro jejich pravidelné vyhodnocování, zajištění optimálního prostředí pro uchovávání inventáře a pro konstrukční prvky stavby, zajištění optimálního prostředí pro pobyt osob při stanoveném režimu užívání a zajištění dalších specifik charakteristických pro konkrétní objekt (např. umožnění odparu zbytkové vlhkosti ze zdiva).

Důvody kontinuálního sledování mikroklimatu jsou:

  • poznání dlouhodobého chování mikroklimatu v daném objektu;
  • získání podkladů pro budoucí návrh a regulaci mikroklimatu;
  • posouzení rizika kondenzace a podmínek vzniku plísní;
  • plánování sanačních a konzervačních opatření.
Tab. 5: Optimalizované parametry vnitřního prostředí (výpočtové modely autora)
Materiály prostředíOptimální teplota
[°C]		Vhodný (tolerovaný) interval rel. vlhkosti
[% rel.]		Žádoucí interval měrné vlhkosti
[g/kgsuch.vzd.]		Pozn.
pobyt osob – pohoda prostředí15 až 2140 až 604,3 až 9,4rosný bod může dosáhnout hodnoty až 13 °C
omítky, maltoviny8 až 2550 až 704,7 až 10rosný bod může dosáhnout hodnoty až 19,2 °C
dlažba kamenná, keramická8 až 2550 až 704,7 až 10rosný bod může dosáhnout hodnoty až 19,2 °C
papír dřevo, kůže, kosti, sklo1845 až 605,8 až 7,8rosný bod může dosáhnout hodnoty až 10,2 °C
kovy18 až 2030 až 554,4 až 8,1rosný bod může dosáhnout hodnoty až 10,7 °C
fotografiepod 2030 až 45pod 6,6rosný bod může dosáhnout hodnoty až 7,8 °C
přírodní laky18 až 2050 až 606,5 až 8,9rosný bod může dosáhnout hodnoty až 13,3 °C

Základními zásadami optimálního měření parametrů vnitřního prostředí jsou:

  • čidla měřicích zařízení by měla být optimálně umístěna uprostřed místnosti v dostatečné vzdálenosti od zdrojů nadměrného tepla (žárovky, radiátory, okna), od míst nadměrného průvanu (u oken a dveří) a od míst, kde naopak není proudění vzduchu (kouty a rohy);
  • interval sběru dat je jedna hodina;
  • interval vyhodnocování shromážděných dat je jeden roční cyklus;
  • přímo měřenými daty bývají teplota [°C], relativní vlhkost [% rel.], koncentrace CO2 a daty dopočítávanými jsou měrná vlhkost [kg/gsuch.vzd.] a rosný bod [°C];
  • na základě vyhodnocených parametrů by měly být stanoveny:
    1. průměrné hodnoty za zvolené období;
    2. krátkodobé výkyvy a jejich příčiny;
    3. dlouhodobější období nadměrných a podměrných hodnot;
    4. riziková období vzniku plísní a kondenzace vodní páry na površích;
    5. specifikace příčin významnějších výkyvů;
    6. specifikace úprav způsobu údržby (parametrů nuceného režimu nebo režimu přirozeného větrání a topení).
Graf 3: Prostor nevytápěné kaple, průběh teplot v období dvou let (archiv autora)
Graf 3: Prostor nevytápěné kaple, průběh teplot v období dvou let (archiv autora)

Graf 4: Prostor nevytápěné kaple, průběh relativních vlhkostí v období dvou let (archiv autora)
Graf 4: Prostor nevytápěné kaple, průběh relativních vlhkostí v období dvou let (archiv autora)

Graf 5: Prostor nevytápěné kaple, průběh měrných vlhkostí v období dvou let (archiv autora)
Graf 5: Prostor nevytápěné kaple, průběh měrných vlhkostí v období dvou let (archiv autora)

Graf 6: Prostor nevytápěné kaple, průběh měrných vlhkostí v období srpna a září 2019 (archiv autora)
Graf 6: Prostor nevytápěné kaple, průběh měrných vlhkostí v období srpna a září 2019 (archiv autora)

Tab. 6: Vyjádření potenciálně rizikových období nevytápěného prostoru sakrální stavby (archiv autora)
RokMísto měření:
vnitřní pilíř		Měsíc
010203040506070809101112
teplota interiéru blízká rosnému bodu (< 3°C rozdíl)
20160,7 m nad podlahou
3,25 m nad podlahou
5,4 m nad podlahou
20170,7 m nad podlahou
3,25 m nad podlahou
5,4 m nad podlahou
relativní vlhkost nad 85 %
20160,7 m nad podlahou
3,25 m nad podlahou
5,4 m nad podlahou
20170,7 m nad podlahou
3,25 m nad podlahou
5,4 m nad podlahou
rosný bod nad 19 °C
20160,7 m nad podlahou
3,25 m nad podlahou
5,4 m nad podlahou
20170,7 m nad podlahou
3,25 m nad podlahou
5,4 m nad podlahou
Legenda
do 10 dnů v měsíci
mezi 10 a 20 dny v měsíci
nad 20 dnů v měsíci
Graf 7: Reálný průběh změn koncentrace CO₂ v ložnici nezatepleného cihelného objektu obývané jednou osobou v období 8. 1. 2019 až 15. 1. 2020 [2]
Graf 7: Reálný průběh změn koncentrace CO2 v ložnici nezatepleného cihelného objektu obývané jednou osobou v období 8. 1. 2019 až 15. 1. 2020 [2]

4. Přirozené ovlivňování parametrů vnitřního mikroklimatu

Přirozené ovlivňování parametrů vnitřního mikroklimatu probíhá bez použití technických zařízení a je dáno především vnějšími klimatickými podmínkami, stavební konstrukcí budovy a činností jejích uživatelů. Na teplotu, vlhkost a kvalitu vzduchu působí tepelné zisky ze slunečního záření, tepelně-izolační vlastnosti obvodových konstrukcí, infiltrace a přirozené větrání okny či netěsnostmi, ale také vydávané teplo, vlhkost a oxid uhličitý od osob a vnitřních zdrojů (např. spotřebičů nebo osvětlení). Tyto vlivy se vzájemně vyrovnávají a určují rovnovážný stav mikroklimatu, který se může měnit v závislosti na počasí, denní době i způsobu využívání prostoru.

Ovlivnění vnějším prostředím zahrnuje:

  • výměnu vzduchu v interiéru přes stávající otvory a průduchy;
  • působení vnějšího klimatu na konstrukční prvky objektu (sluneční záření, tepelné zisky);
  • existenci zdrojů vlhkosti (relativní vlhkost pronikajícího vzduchu, zemní vlhkost, havárie a zátoky).

Ovlivnění vnitřním prostředím zahrnuje:

  • zvyšování vlhkosti a teploty vnitřního vzduchu přítomností a pohybem osob;
  • zvyšování vlhkosti vzduchu difuzním transportem vody z vlhkých konstrukcí;
  • sorpční výměnu danou vlastnostmi vnitřních předmětů;
  • vlastnosti povrchové úpravy konstrukčních prvků (stěny, stropy, podlahy);
  • zvyšování vlhkosti a teploty vzduchu provozem prostoru (vaření, koupání, přítomnost rostlin a zvířat);
  • režim údržby.

5. Možnosti ovlivnění parametrů vnitřního mikroklimatu

Možnosti ovlivnění parametrů vnitřního mikroklimatu lze rozdělit na přirozené a nucené způsoby. Oba přístupy lze též kombinovat. Cílem je dosažení optimálních podmínek pro tepelnou pohodu, zdravé prostředí a energetickou úspornost budov.

Preventivní optimalizační opatření zahrnují:

  • eliminaci vzniku podmínek pro rozvoj plísní;
  • eliminaci vzniku podmínek pro vznik povrchové kondenzace;
  • zabránění vzniku období nadměrně přesušeného nebo nadbytečně vlhkého vzduchu;
  • zajištění podmínek pro optimální vysušování vlhkých konstrukcí (např. zdiva);
  • zajištění podmínek pro optimální difuzní výměnu vodních par prostřednictvím sorpčních vlastností přítomného inventáře (zabránění jejich mechanické degradaci);
  • zajištění kvality a čistoty vzduchu;
  • zajištění optimální koncentrace CO2;
  • zajištění optimálního proudění vzduchu.

Možnosti ovlivňování mikroklimatu vnitřních prostor

  • zabránění nárazovým výkyvům vnitřního mikroklimatu prostřednictvím systémové klimatické údržby
    • regulace provozu lidí
    • zajištění systému větrání (větrání okny a dveřmi, využití jejich orientace, využití měření a zkušeností)
    • zajištění systému topení
  • úprava konstrukčního uspořádání konstrukcí (např. volba vhodné povrchové úpravy, zajištění vzduchové filtrace, využití tepelných zisků, využití akumulačních schopností materiálů atd.);
  • zajištění režimu nuceného větrání či úpravy vzduchu;
  • odvlhčení a odsolení konstrukcí stavby;
  • vhodná volba režimu užívání a přítomného vybavení;
  • stabilní relativní vlhkosti prostoru je možné dosáhnout některým z následujících způsobů:
    • je-li obsah vlhkosti ve vzduchu stabilní: udržovat co nejstabilnější teplotu;
    • je-li obsah vlhkosti ve vzduchu variabilní: měnit teplotu tak, aby se udržela konstantní φ (za předpokladu, že změny teploty nemají na stav objektů významný dopad);
    • je-li obsah vlhkosti ve vzduchu variabilní: zvlhčovat nebo odvlhčovat vzduch, aniž by to ovlivnilo teplotu (za předpokladu, že změny teploty mají významný dopad na stav objektů);
    • je-li obsah vlhkosti ve vzduchu variabilní: kombinovat obě výše uvedená řešení (za předpokladu že změny teploty nemají významný dopad na stav objektů).

6. Fenomén zateplení

V právním řádu České republiky platí, že u staveb chráněných jako památka (nemovité kulturní památky, památkové rezervace či zóny) má přednost ochrana kulturního dědictví nad zásahy, které by narušily jeho hodnotu; tedy například běžné zateplení fasády bez ochrany historických detailů je problematické.

Základní právní rámec

  • zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči („památkový zákon“), který upravuje ochranu kulturních památek
  • vyhláška č. 66/1988 Sb. k provedení památkového zákona
  • zákon č. 283/2021 Sb. reguluje stavební díla a spolupracuje s památkovou ochranou

Důvodem zateplování objektů obecně je snížení tepelných ztrát budov a tím i spotřeba energie potřebné na vytápění nebo chlazení. Udržení stability teploty v interiéru a zvýšení vnitřní povrchové teploty obvodových konstrukcí zlepšují tepelný komfort interiéru. V případě vnějšího zateplení dochází k ochraně stavební konstrukce před negativními vlivy počasí, jako jsou vlhkost či mráz, čímž se prodlužuje její životnost. Zateplení historických budov by se mělo provádět tak, aby nenarušilo jejich vzhled a zároveň nepoškodilo původní konstrukce. Často se proto nepoužívá klasické vnější zateplení, ale spíše vnitřní zateplení s využitím speciálních materiálů, které umožňují zdivu „dýchat“. V rámci zateplení by se měly použít izolace a technologie, které regulují vznik a rozvoj kondenzace s následkem zhoršení tepelně-izolačních vlastností použitých materiálů, vzniku plísní nebo degradace historického zdiva. Cílem zateplení historické budovy je dosažení energetických úspor a zvýšení uživatelského komfortu, a to při zachování autenticity stavby a bez zásahu do jejího vzhledu či konstrukčních prvků.

Z čistě technického hlediska je nezbytné u plánovaného zateplení historických konstrukcí věnovat pozornost zejména dvěma fenoménům. V prvním případě jde o vnesení či umocnění kondenzační zóny v konstrukci a ve druhém případě jde o snížení difuzní propustnosti skladebného souvrství konstrukce. Obecně by měla být kondenzační oblast akceptovatelná pouze v materiálech, kde její přítomnost neškodí a kde nedochází k poklesu teplot do mrazové oblasti. Vždy musí být zajištěna aktivní bilance vodní páry. V případě dřevěných komponent skladby je vhodné kondenzační zónu zcela vyloučit. Navýšení difuzního odporu konstrukce úzce souvisí s možností vypařování nadbytečné vlhkosti z konstrukcí a zajištění (zachování) přirozeného prostupu iontů z exteriéru do interiéru. Následující tabulka 7 shrnuje předpoklady existence kondenzační zóny u jednotlivých typů zateplení historických konstrukcí. Obrázky 1 až 7 lokalizují oblasti kondenzačních zón u jednotlivých typů zateplení. Tabulka 8 podrobněji shrnuje vyhodnocené parametry jednotlivých skladeb.

Tab. 7: Předpoklady existence kondenzační zóny (výpočtové modely autora)
Forma zatepleníExistence kondenzační zónyNásobek zvýšení difuzního odporu vůči nezateplené stěněMožnost eliminace kondenzační zóny
stěna bez zatepleníANO
Vnější EPS 100F tl. 100 mmNE1,56
vnitřní EPS 100F tl. 100 mmANO1,56ano zesílením izolantu*
vnější Knauf FKD S Thermal tl. 100 mmNE1,03
vnitřní Knauf FKD S Thermal tl. 100 mmANO1,03prakticky ne
vnější Foamglass T3+ tl. 100 mmANO1275,86ano zesílením izolantu
vnitřní Foamglass T3+ tl. 100 mmNE1275,86
* Tepelně-technický výpočet zesílení vnitřního zateplení EPS je nutno provádět pro každý případ konstrukce individuálně s vědomím, že kondenzační zóna ve skladbě zůstává.
Graf 8: Rozložení tlaků vodní páry v typické skladbě obvodového zdiva bez zateplení
Graf 8: Rozložení tlaků vodní páry v typické skladbě obvodového zdiva bez zateplení
Graf 9: Rozložení tlaků vodní páry ve skladbě s vnějším zateplením EPS
Graf 9: Rozložení tlaků vodní páry ve skladbě s vnějším zateplením EPS
Graf 10: Rozložení tlaků vodní páry ve skladbě s vnějším zateplením z desek z pěnového skla
Graf 10: Rozložení tlaků vodní páry ve skladbě s vnějším zateplením z desek z pěnového skla

Graf 11: Rozložení tlaků vodní páry ve skladbě s vnitřním zateplením EPS
Graf 11: Rozložení tlaků vodní páry ve skladbě s vnitřním zateplením EPS
Graf 12: Rozložení tlaků vodní páry ve skladbě s vnitřním zateplením difuzně uzavřeným materiálem – deskami z pěnového skla
Graf 12: Rozložení tlaků vodní páry ve skladbě s vnitřním zateplením difuzně uzavřeným materiálem – deskami z pěnového skla

Graf 13: Rozložení tlaků vodní páry ve skladbě s vnitřním zateplením difuzně otevřeným materiálem při uvažování vnitřní stabilní teploty 15 °C
Graf 13: Rozložení tlaků vodní páry ve skladbě s vnitřním zateplením difuzně otevřeným materiálem při uvažování vnitřní stabilní teploty 15 °C
Graf 14: Rozložení tlaků vodní páry ve skladbě s vnitřním zateplením difuzně otevřeným materiálem při uvažování vnitřní stabilní teploty 20 °C
Graf 14: Rozložení tlaků vodní páry ve skladbě s vnitřním zateplením difuzně otevřeným materiálem při uvažování vnitřní stabilní teploty 20 °C

Tab. 8: Vypočtené tepelně-fyzikální parametry skladeb obvodového pláště (výpočtové modely autora)
Typ zatepleníVnitřní návrhová teplotaTepelný odporSoučinitel prostupu teplaDifuzní odporMnožství zkondenzo-
vané vodní páry při venkovní návrhové teplotě −13 °C		Množství vypařitelné vodní páry při venkovní návrhové teplotě −13 °CBilancePoznámka
[°C][m2K/W][W/m2K][m/s][kg/m2, rok][kg/m2, rok]
stěna bez zateplení150,7321,12,9‧10100,0051,583aktivní
200,0062,053
vnější EPS 100F tl. 100 mm153,4350,284,5‧1010 nedochází ke kondenzaci
20
vnitřní EPS 100F tl. 100 mm153,4350,280,1940,908aktivní
200,3050,846
vnější Knauf FKD S Thermal tl. 100 mm153,4350,283,0‧1010 nedochází ke kondenzaci
20
vnitřní Knauf FKD S Thermal tl. 100 mm153,4350,289,24018,731aktivnínevyhovuje na množství kondenzátu 0,5 kg/m2, rok
2014,58115,438
vnější Foamglass T3+ tl. 100 mm153,510,273,7‧10130,0000,001aktivní
200,0000,001
vnitřní Foamglass T3+ tl. 100 mm153,510,27 nedochází ke kondenzaci
20

Závěr

Zásady mikroklimatické údržby staveb

  1. Vnitřní mikroklima historických staveb vyžaduje údržbu a lze jej ovlivňovat.
  2. Údržba historických staveb zahrnuje fázi kontrolní (sledování parametrů a jejich vyhodnocení), výkonnou (ovlivňování mikroklimatických parametrů) a optimalizační (procesní úprava způsobu údržby).
  3. Mezi nejčastěji přímo sledované parametry patří teplota, vlhkost, proudění vzduchu a koncentrace CO2 a mezi odvozené sledované parametry patří rosný bod a měrná vlhkost vzduchu.
  4. Příčinami zvyšování vlhkosti vzduchu v interiérech historických budov bývají transport vodní páry z vlhkých konstrukcí do interiéru, provozní zvyšování vlhkosti vzduchu přítomnými osobami a sorpční transport vody díky přítomným materiálům (omítky, dřevěný mobiliář, obrazy, kosti aj.).
  5. Obecně lze konstatovat, že s rostoucí teplotou roste rychlost degradačních procesů.
  6. Zvýšenou pozornost je žádoucí věnovat eliminaci vzniku podmínek pro vznik a rozvoj plísní, vznik a rozvoj kondenzace na površích materiálů, přirozeným vlhkostním potřebám jednotlivých materiálů, eliminaci významných výkyvů parametrů a klimatické pohodě užívání (pohyb vzduchu).
  7. Dodatečné zateplení historických budov významně ovlivňuje chování vnitřního mikroklimatu a zvyšuje náročnost procesu mikroklimatické údržby (pohyb a výměna vzduchu).
  8. V rámci větrání je nezbytné si uvědomit, že vzduch proudící z exteriéru do interiéru přichází do prostředí s jinou teplotou, a tudíž dochází ke změně jeho relativní vlhkosti (pokles v případě proudění z chladnějšího prostoru do teplejšího, a naopak nárůst v případě proudění z teplejšího exteriéru do chladnějšího interiéru).
  9. Vznik kondenzátu na površích materiálů je zásadně ovlivněn jejich povrchovou teplotou, která je nižší nebo rovna tzv. rosnému bodu, a jeho hodnotu v interiéru lze přímo ovlivňovat regulací teploty vzduchu a relativní vlhkosti (snižování rel. vlhkosti způsobuje pokles hodnoty rosného bodu).
  10. Teplotu vnitřních povrchů interiéru (konstrukce, inventář) lze dlouhodobě efektivněji udržovat řízeným topením a méně efektivně provozem vnitřního prostoru (uzavíráním, regulací pohybu osob aj.).
  11. Zajištění přirozeného proudění vzduchu lze efektivně zajistit buď příčným větráním nebo větráním s využitím komínového efektu.
  12. Optimalizace vnitřního klimatu spočívá ve zmírnění kolísání jeho jednotlivých parametrů (teplota, relativní vlhkost) a ve snaze přiblížení se optimálnímu stavu z hlediska měrné vlhkosti.
  13. Existují materiály vnitřního inventáře se speciálními požadavky, které je nutno znát a podmínky deponie jim přizpůsobit (papírové archiválie, kosti aj.).

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