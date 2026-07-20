Jak oživit téměř dvě století starou stavbu: Rekonstrukce Žitný mlýn Boršov
Projekt nominovaný na Českou cenu za architekturu
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Jak oživit téměř dvě století starou stavbu: Rekonstrukce Žitný mlýn Boršov
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Jak citlivě a smysluplně vrátit život industriální památce? Odpověď nabízí rekonstrukce Žitného mlýna v Boršově nad Vltavou od studia mar.s architects. Proměna téměř dvě stě let starého areálu zachovává jeho historickou a průmyslovou identitu a zároveň vytváří kvalitní prostor pro moderní bydlení.
Celý projekt stojí na jednoduché myšlence: ponechat maximum industriálních prvků, doplnit je o jasně čitelné současné zásahy a vytvořit harmonický celek. Zámeček, silo, správní budova, nové domy, náměstí i park u řeky dnes tvoří jeden organismus, který si zachovává svou paměť a zároveň nabízí plnohodnotné bydlení.
Adaptace brownfieldu
Současný areál se skládá ze čtyř architektonických objektů, z nichž dvě budovy mají historický charakter a další dvě jsou novostavby. Celkem zde vzniklo 83 bytových jednotek o velikosti od 45 do 150 m². Nabídka zahrnuje dispozice od 1+kk až po prostorné byty 5+kk. Součástí projektu je také unikátní mezonetový byt v původní budově mlýna, který díky věžové architektuře nabízí jedinečnou atmosféru. V přízemí hlavní budovy byla umístěna kavárna, která aktivuje nové náměstí a propojuje areál s veřejností. Stává se tak místem setkávání historie a současnosti.
Klíčovým urbanistickým gestem bylo doplnění otevřené strany půdorysu ve tvaru písmene U novým třípodlažním bytovým domem. Tím vzniklo náměstí se stromořadím a širokým schodištěm směřujícím k zámečku, které propojuje jednotlivé části areálu. Do jeho středu byla umístěna původní Francisova turbína nalezená v zasypaném náhonu. Náměstí tak není pouze obytným dvorem, ale také připomínkou historie a komunitním prostorem.
Transformace historických budov
Pětipodlažní silo bylo očištěno na režnou cihlu a zbaveno nepůvodních přístaveb i pultové střechy. Nové nástavbové patro ze světlé cihly je od původního objemu jasně odděleno ustoupením. Okna jsou replikami původních industriálních ocelových výplní, na fasádu směrem k řece byly doplněny černé ocelové balkony. Největší proměnou prošla centrální věž, kde vznikl loftový byt. Železobetonová skořepina zastřešila věž a vytvořila prostor s terasami a výhledy do okolní krajiny. Střecha je řešena jako zelená a stává se součástí ekologického konceptu celého areálu.
Kolmá dvoupodlažní stavba původní správní budovy získala nový cihelný sokl a světlou omítku. Byty zde mají podobnou skladbu jako v silu a jsou doplněny balkony. Obě historické budovy propojuje nové vertikální komunikační jádro ze skla a černého plechu, které slouží jako funkční a zároveň jasně čitelný současný architektonický prvek.
Technické řešení a prvky udržitelnosti
Konverze areálu je založena na principu reuse, tedy maximálním využití původních staveb, které představuje jeden z nejekologičtějších způsobů nakládání se stavebními zdroji. Projekt doplňují zelené střechy a systém hospodaření s dešťovou vodou, která napájí obnovený náhon.
Statické zásahy byly mimořádně náročné. V nejstarší budově bylo nutné nahradit původní dřevěné silo železobetonovými stropy. V novější části byl odstraněn systém betonových komůrek, přičemž jejich fragmenty zůstaly zachovány v interiéru jako připomínka původní funkce objektu.
Historie
Areál Žitného mlýna v Poříčí má dlouhou a bohatou historii. První zmínky o mlýnu pocházejí z roku 1594, kdy byl součástí poříčského panství. Původně k němu patřil dvůr, pivovar, cihelna i kamenolomy. Po roce 1884 zde budějovičtí pekaři a krupaři vystavěli nový válcový mlýn, napojený na mlýnský náhon Vltavy. V roce 1906 mlýn odkoupilo místní družstvo, které jej vybavilo novým zařízením, rozšířilo o skladiště mouky a po roce 1922 také o železobetonové silo. Výroba byla postupně modernizována a zaměstnávala desítky pracovníků. Po roce 1948 byl mlýn znárodněn a začleněn do podniku Mlýny a těstárny Pardubice. V této době došlo k výrazným přestavbám, budova byla zvýšena o dvě podlaží a přibyla administrativní část.
kancelář
mar.s architects, marsarchitects.cz
dokončení realizace
2025
Česká cena za architekturu patří k nejprestižnějším architektonickým oceněním v tuzemsku. Každoročně ji vyhlašuje Česká komora architektů s cílem představit veřejnosti nejzajímavější stavby, rekonstrukce, krajinářské úpravy i zásahy do veřejného prostoru, které vznikly na území České republiky v posledních letech.
V následujících týdnech vám postupně představíme vybrané nominované projekty. Každý z nich nabízí jiný pohled na současnou českou architekturu a ukazuje, jak mohou kvalitní návrhy pozitivně ovlivňovat každodenní život lidí i podobu našich měst a obcí.