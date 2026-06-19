Odvodnění MEA pro nový prostor u Muzea Tatra v Kopřivnici
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Odvodnění MEA pro nový prostor u Muzea Tatra v Kopřivnici
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Vstupní plocha u Muzea osobních automobilů Tatra v Kopřivnici prošla komplexní rekonstrukcí. Nové veřejné prostranství proměňuje dříve roztříštěné území v reprezentativní vstup do muzea i do centra města. Součástí technického řešení byly polymerbetonové odvodňovací žlaby MEA.
Nový předprostor, otevřený letos v květnu, pracuje s kombinací velkoformátové dlažby, mlatu, pohledového betonu, antracitového mobiliáře a zeleně. Přibyly nové stromy a trávník, symbolická červenobílá pětice kruhů, pobytové schodiště, pítko, stojany na kola i uzamykatelné boxy. Materiálově prostor navazuje na dříve rekonstruované centrum města.
Jan Ochec, jednatel MEA Water Management říká: „Plocha před muzeem je typický příklad místa, kde musí odvodnění fungovat technicky spolehlivě a zároveň nerušit architektonický výraz prostoru. Štěrbinové nástavce MEA TSH umožňují ponechat na povrchu jen úzkou, čistou linii, zatímco pod dlažbou je velkokapacitní žlab,“ a doplňuje: „U veřejných ploch s vysokým pohybem lidí je právě tato kombinace velmi vhodná.“
Důvodem rekonstrukce byla proměna prostoru po přesunu Slovenské strely. Ta před muzeem stála od roku 1997 do roku 2018. Následně byla odvezena na renovaci a umístěna v proskleném depozitáři poblíž Muzea nákladních automobilů Tatra.
Liniové odvodnění z polymerbetonu
Projektant navrhl liniové odvodnění ploch, které bylo vyřešeno polymerbetonovými žlaby vyrobenými v závodě MEA v Plzni. Polymerbeton je vhodný pro městské a dopravně zatěžované plochy díky pevnosti, tvarové přesnosti, nízké nasákavosti a odolnosti vůči vodě i mrazu.
V Kopřivnici byly použity žlaby MEADRAIN s pozinkovanou hranou, se spádem dna, se štěrbinovým nástavcem a také s litinovým roštem.
Spádované dno žlabů je důležité hlavně tam, kde je nutné vodu odvést plynule po delší linii a zároveň udržet povrch bez zbytečných výškových zásahů. Spád pomáhá vést vodu požadovaným směrem a podporuje funkčnost systému i při intenzivnějším dešti.
Štěrbinové žlaby pro čistý výraz veřejného prostoru
Nejvýraznějším prvkem z hlediska architektury jsou nerezové štěrbinové nástavce TSH. U muzea Tatra bylo potřeba zachovat čistou kresbu dlažby. Zvolené štěrbinové odvodnění tudíž neodvádí pozornost od architektury.
Systém TSH TOPSLOT je určený pro zpevněné plochy, pěší zóny, náměstí, obytné soubory nebo plochy okolo bazénů s třídami zatížení od A15 až po E600.
V místech, kde bylo vhodnější přiznat odvodňovací linii a pracovat s vyšší mechanickou odolností krytu, byly použity polymerbetonové žlaby s litinovým roštem. Litinový rošt je osvědčený pro veřejné a provozně zatížené plochy, protože dobře snáší zatížení a je robustní.
V projektu byla navržena třída C250, zatímco štěrbinové nástavce byly v určených částech dodány v třídě D400.
Projekční servis MEA umí navrhovat po metrech
Stavitelé volí produkty MEA také kvůli variabilitě a technické podpoře Projekčního servisu. Individuální návrh a komplexní řešení odvodnění je u veřejných prostor důležité, protože nároky se mění po metrech. Jiný detail je u vstupu, jiný u pobytového schodiště, jiný v návaznosti na komunikaci, jiný u dlažby nebo zeleně.
Architektonický návrh zpracovalo studio M2AU. Investorem bylo město Kopřivnice, generálním dodavatelem společnost FIRESTA. Materiál dodávala společnost TECHNOMA a odvodnění projektovala firma GRANIA.
Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...