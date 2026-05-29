Modernizace lávky přes D2 – místo betonu je kompozit MEA
Modernizace lávky přes D2 – místo betonu je kompozit MEA
Na lávce přes slovenskou dálnici D2 u města Malacky proběhla v období od ledna do března 2026 rekonstrukce, při které byly původní betonové panely nahrazeny moderními kompozitními deskami MEA se speciálním systémem kotvení.
Tento způsob opravy byl navržen s cílem snížit zatížení nosné konstrukce, zrychlit montáž a prodloužit životnost celé lávky, která je určena pro pěší a cyklisty.
Jan Ochec, jednatel MEA Water Management říká: „Kompozitní mostovky představují pro investory rychlou instalaci, vysokou odolnost a nízké budoucí provozní náklady. Díky prefabrikaci je možné výrazně zkrátit dobu výstavby a minimalizovat omezení dopravy, což je důležité u takto exponovaných míst.“
Kotvení pro snížení vzniku trhlin
Speciální kotvicí systém zajišťuje pevné spojení s nosnou konstrukcí a zároveň umožňuje materiálu přirozeně pracovat při zatížení. Tím se snižuje riziko vzniku trhlin a poruch typických pro betonové panely. Povrch kompozitních desek je navržen s protiskluzovou úpravou pro vyšší bezpečnost chodců i cyklistů.
Odolné kompozitní desky s výrazně nižší hmotností
Kompozitní desky MEA představují moderní konstrukční řešení založené na materiálech ze skelných vláken a isoftalické pryskyřice. Oproti tradičním betonovým prvkům mají výrazně nižší hmotnost, a tedy méně zatěžují nosnou konstrukci.
Mohou být tak položeny i na starší lávky a mosty bez toho, aniž by se musela zpevňovat statika konstrukcí. Díky svému složení jsou tyto desky vysoce odolné vůči korozi, vlhkosti i chemickým vlivům. To je zásadní zejména v prostředí dopravní infrastruktury vystavené povětrnostním podmínkám a posypovým látkám. Významnou výhodou je také jejich dlouhá životnost a minimální nároky na údržbu.
Pokládka rychle a bez těžké mechanizace
Velkou roli sehrála i rychlost instalace, protože prefabrikované kompozitní dílce bylo možné osazovat s minimálními nároky na těžkou techniku.
Investorem byla Národná diaľničná spoločnosť, která dlouhodobě modernizuje mostní objekty na síti dálnic. Volba kompozitních desek umožnila rychlou a efektivní modernizaci a zároveň přinesla technicky pokročilejší řešení.
Kompozit je trend v dopravní infrastruktuře
Tato realizace potvrzuje rostoucí trend využívání kompozitních materiálů MEA v dopravním stavitelství. Stavitelé je volí především kvůli jejich nízké hmotnosti, vysoké odolnosti a dlouhé životnosti, ale také kvůli rychlé montáži a spolehlivosti v dlouhodobém provozu.
