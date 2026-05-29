Podpora na zateplení NZÚ light až 250 tis., bezúročný úvěr na zateplení RD až 2 miliony
Podpora na zateplení NZÚ light až 250 tis., bezúročný úvěr na zateplení RD až 2 miliony
Příjem žádostí nové verze programu Nová zelená úsporám bude spouštěn 25. června 2026. K dispozici budou programy Nová zelená úsporám light a Bezúročný úvěr. Nová zelená úsporám light bude poskytovat přímé dotace na zateplení a zdroje energie zranitelným domácnostem, bezúročné úvěry na stejná opatření budou poskytovány oprávněným žadatelům z řad majitelů rodinných domů a bytovým domům s SVJ a bytovým družstvům. Program poběží nejméně do 31. října 2029.
Počítá se s krytím úroků a ostatních nákladů na vedení úvěru v délce 10 až 25 let, a to podle rozsahu renovace, na jejíž financování se úvěr poskytuje. Počítá se, že v průběhu programů bude moci stát poskytnout až 50 mld. korun.
Nová zelená úsporám light
Poskytovány budou přímé dotace na dílčí zateplení, výměny zdroje tepla za kotle, kamna a tepelná čerpadla, na zdroje pro přípravu teplé vody, solární ohřev a fotovoltaický systém s ohřevem vody. Získat lze až 250 tis. korun na zateplení a až 150 tis. korun na zdroje tepla.
Zateplení
- Zateplení vnějších stěn, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště – 2 000 Kč/m2
- Zateplení stropu pod nevytápěnou půdou, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově a ostatní konstrukce – 750 Kč/m2
- Výměna oken a vchodových dveří – 8 000 Kč/m2
- Konstrukce k zemině – 2 000 Kč/m2
Zdroje tepla
- Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – 120 000 Kč
- Kamna – lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem – 50 000 Kč
- Tepelné čerpadlo vzduch-voda – 150 000 Kč
- Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 100 000 Kč
- Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda – 150 000 Kč
- Napojení na soustavu zásobování teplem – 50 000 Kč
Příprava teplé vody
- Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním – 70 000 Kč
- Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody – 70 000 Kč
Fotovoltaika
- Fotovoltaika s ohřevem vody – základní systém min 3 kWp instalovaného výkonu – 120 000 Kč
Také nízkopříjmové domácnosti mohou získat bezúročný úvěr na dofinancování podpořené renovace domu. Výše úvěru může dosáhnout maximálně částky poskytnuté dotace.
Bezúročný úvěr pro rodinné domy
Úvěry budou poskytovat banky a stavební spořitelny. Náklady na vedení úvěru a úroky hradí stát.
Zateplení
Pro zateplení bude možné využít bezúročný úvěr na zateplení fasády, střechy, stropu pod nevytápěnou půdou, podlahy a ostatních konstrukcí, na výměnu oken a vchodových dveří a na stínicí techniku.
Maximální realizační výdaje
- Zateplení vnějších stěn, střech, podlah nad venkovním prostorem, lehkých obvodových plášťů – 3 500 Kč/m2 (5 000 Kč/m2 v případě památkově chráněných budov)
- Zateplení stropu pod nevytápěnou půdou, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově a ostatní konstrukce – 2 000 Kč/m2
- Konstrukce k zemině – 5 000 Kč/m2
- Výplně otvorů – 12 000 Kč/m2 (18 000 Kč/m2 v případě památkově chráněných budov)
- Stínicí technika – 2 000 Kč/m2
Max. výše úvěru je 2 000 000 Kč.
Fotovoltaické systémy
Poskytován bude bezúročný úvěr na domácí fotovoltaickou elektrárnu s akumulací vyrobené energie.
Maximální realizační výdaje
- Za 1 kWp instalovaného výkonu – 25 000 Kč
- Za 1 kWh el. akumulačního systému – 15 000 Kč
- Dobíjecí bod pro elektromobil
Max. výše úvěru je 400 000 Kč.
Kotle a tepelná čerpadla
Bezúročný úvěr na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle a kamna na biomasu nebo na připojení na soustavu zásobování teplem.
Maximální realizační výdaje
- Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – 200 000 Kč
- Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – 300 000 Kč
- Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – 100 000 Kč
- Individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu – 200 000 Kč
- Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 200 000 Kč
- Tepelné čerpadlo vzduch-voda – 350 000 Kč
- Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda – 400 000 Kč
- Napojení na soustavu zásobování teplem – 100 000 Kč
Max. výše úvěru je 400 000 Kč.
Příprava teplé vody
Bezúročný úvěr na úsporné technologie na ohřev vody.
Maximální realizační výdaje
- Solární termický ohřev vody s možností přitápění – 100 000 Kč
- Fotovoltaický ohřev vody – 100 000 Kč
- Tepelné čerpadlo pro ohřev vody – 100 000 Kč
Max. výše úvěru je 100 000 Kč.
Větrání s rekuperací
Bezúročný úvěr na instalaci řízeného větrání s rekuperaci. Maximální realizační výdaje na systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla jsou 200 000 Kč. Max. výše úvěru 200 000 Kč.
Využití tepla z vody
Bezúročný úvěr na instalaci systému využívajícího teplo z odpadní vody. Maximální realizační výdaje na centrální systém pro využití tepla z odpadní vody jsou 100 000 Kč. Max. výše úvěru je 100 000 Kč.
Zelená střecha
Bezúročný úvěr na vybudování zelené střechy. Maximální realizační výdaje na vybudování zelené střechy jsou 2 000 Kč/m2. Projekt je možné podpořit pouze v kombinaci se zateplením nebo s některým z opatření v oblasti zdrojů energie. Max. výše úvěru je 150 000 Kč.
Dešťovka
Bezúročný úvěr na instalaci systému na využití dešťové a přečištěné odpadní vody jako užitkové vody a pro zálivku je možné čerpat pouze na projekty zahrnující zateplení nebo instalaci zdroje energie.
Maximální realizační výdaje
- Systém pro využití dešťové vody – 120 000 Kč
- Systém pro využití šedé a dešťové vody – 150 000 Kč
Max. výše úvěru je 150 000 Kč.
Bezúročné úvěry pro bytové domy (SVJ a bytová družstva)
Zateplení
Maximální realizační výdaje na připojený byt
- Zateplení vnějších stěn, střech, podlah nad venkovním prostorem, lehkých obvodových plášťů – 5 000 Kč/m2 (6 500 Kč/m2 v případě památkově chráněných budov)
- Zateplení stropu pod nevytápěnou půdou, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově a ostatní konstrukce – 2 000 Kč/m2
- Konstrukce k zemině – 5 000 Kč/m2
- Výplně otvorů – 12 000 Kč/m2 (18 000 Kč/m2 v případě památkově chráněných budov)
- Stínicí technika – 3 000 Kč/m2
- Eliminace tepelných mostů u stávajících balkonů a lodžií – 5 000 Kč/m2
Výměna zdroje tepla
Bezúročný úvěr na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle a kamna na biomasu nebo na připojení na soustavu zásobování teplem.
Maximální realizační výdaje na připojený byt
- Kotel na biomasu včetně akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – 100 000 Kč
- Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – 50 000 Kč
- Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 100 000 Kč
- Tepelné čerpadlo vzduch-voda – 150 000 Kč
- Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda, hybridní čerpadlo – 150 000 Kč
- Napojení na soustavu zásobování teplem – 30 000 Kč
- Kombinovaná výroba elektřiny a tepla – 100 000 Kč
Příprava teplé vody
Bezúročný úvěr na instalaci solárního systému nebo tepelného čerpadla na ohřev vody.
Maximální realizační výdaje na připojený byt
- Solární termický ohřev vody s volitelnou možností podpory vytápění – 50 000 Kč
- Solární fotovoltaický ohřev vody – 50 000 Kč
- Tepelné čerpadlo pro ohřev vody – 50 000 Kč
Fotovoltaické systémy
Bezúročný úvěr na instalaci fotovoltaické elektrárny a akumulačního systému.
Maximální výše úvěru
- Na nový základní systém o výkonu 5 kWp – 350 000 Kč
- Na 1 kWp instalovaného výkonu FV panelů nad základ – 40 000 Kč
- Na 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia – 15 000 Kč
Větrání s rekuperací
Bezúročný úvěr na instalaci centrálního nebo decentrálního systému větrání s rekuperací. Maximální realizační výdaje na připojený byt na systém větrání se zpětným získáváním tepla jsou 100 000 Kč.
Využití tepla z odpadní vody
Bezúročný úvěr na instalaci centrálního systému na využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství. Maximální realizační výdaje na připojený byt na centrální systém pro využití tepla z odpadní vody jsou 50 000 Kč.
Zelená střecha
Bezúročný úvěr na realizaci nových zelených střech je možné čerpat pouze na projekt, který zahrnuje i zateplení nebo instalaci zdroje energie. Maximální výše úvěru na zelenou střechu je 2 000 Kč/m2.
Dešťová a odpadní voda
Bezúročný úvěr na vybudování systému na využití šedé a dešťové vody je možné čerpat pouze na projekt, který zahrnuje i zateplení nebo instalaci zdroje energie.
Maximální výše úvěru na systém pro využití tzv. šedé vody s možností současného využití dešťové vody – 120 tisíc korun + 10 000 korun za každý byt zapojený do systému.
Bonus pro zranitelné domácnosti
Bonus slouží jako příspěvek do fondu oprav, aby se zranitelným domácnostem nenavyšovaly měsíční výdaje v souvislosti se splácením úvěru. Výše bonusu za každý byt zranitelné domácnosti je 2 000 Kč/m2, maximálně 120 000/byt.
Další podrobnosti k programům na oficiálních stránkách Nová zelená úsporám. Detaily a komentáře připravujeme na TZB-info.