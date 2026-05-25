Izolace nové generace: Komfort, úspora a zdraví v jednom
Hledáte způsob, jak snížit náklady na vytápění, zlepšit komfort bydlení a zároveň udělat něco pro své zdraví? Řešením může být moderní izolace Magmarelax, která přináší víc než jen tepelnou ochranu. Spolu se stropním systémem Magmarelax a unikátním konceptem Imunitrelax vytváří komplexní řešení pro zdravé a úsporné bydlení.
Úspora energie i maximální komfort
Foukaná izolace Magmarelax se dokonale přizpůsobí každému prostoru. Díky aplikaci foukáním vyplní i těžko dostupná místa bez mezer, čímž eliminuje tepelné mosty. To znamená jediné – v zimě teplo zůstává uvnitř a v létě se nepřehříváte. Výsledkem jsou nižší náklady na energie a stabilní vnitřní klima po celý rok.
Velkou výhodou je také rychlost realizace. Ve většině případů je hotovo během jediného dne, bez zbytečného nepořádku a zásahů do konstrukce domu. Nemusíte se stěhovat ani omezovat svůj běžný chod domácnosti.
Pro všechny typy střech
Ať už máte střechu sedlovou, rovnou nebo vazníkovou, Magmarelax je ideální volbou. Izolace se přizpůsobí konstrukci a zajistí rovnoměrné pokrytí bez mezer. Je vhodná jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce starších domů, kde často dochází k největším únikům tepla právě střechou.
Díky své struktuře navíc pomáhá regulovat vlhkost, čímž přispívá k ochraně konstrukce střechy a prodlužuje její životnost.
Stropní systém Magmarelax – podlaha, která potěší
Speciální stropní systém Magmarelax posouvá izolaci ještě dál. Zajišťuje nejen tepelnou, ale i akustickou pohodu. Pomáhá tlumit hluk zvenčí i mezi jednotlivými místnostmi, takže si doma užijete skutečný klid a soukromí. A hlavně půdní prostor může dál kvalitně využívat.
Imunitrelax: Ochrana konstrukce i vašeho domova
Profesionální ochranný postřik dřevěných konstrukcí je určený především pro trámy a další dřevěné prvky střechy, které chrání před škůdci, plísněmi i dřevokaznými houbami.
Díky této ochraně se výrazně prodlužuje životnost celé konstrukce a předchází se nákladným opravám v budoucnu. Ošetřené dřevo si zachovává svou pevnost a stabilitu, což je klíčové pro bezpečnost vašeho domova.
Imunitrelax tak představuje ideální doplněk k izolaci – zatímco Magmarelax se stará o tepelný komfort, Imunitrelax chrání samotnou konstrukci střechy.
Díky úsporám energií se vám vrátí v relativně krátké době a zároveň zvyšuje hodnotu nemovitosti. Navíc přispíváte ke snížení energetické náročnosti svého domu a šetříte životní prostředí.
Investice, která se vyplatí!
