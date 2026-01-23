Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Stavba / Regenerace domů / Sluneční energie pro váš bytový dům

Sluneční energie pro váš bytový dům

23.1.2026
IP Polná s.r.o.
Sponzorováno

Přehrát audio verzi

Sluneční energie pro váš bytový dům

00:00

00:00

1x

  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

Energie a zase ty energie, pořád slýcháme zprava zleva jak ceny rostou, a pak zase klesají a teď už vlastně ani nikdo neví, jak to bude. Každopádně určitě není na škodu řešit stále úsporu nákladů za vydané energie. Způsobů je hned několik, všechny jsou velmi spolehlivé a kvalitní, a když se to spojí s úžasnou fotovoltaikou, je to paráda.

Myslíte, že to je pohádka? Ne vůbec ne, technologie jdou stále vpřed a nyní jsou k dispozici i pro Váš bytový dům.

Střecha vašeho domu je nevyužitá, tak proč ji neproměnit pomocí FVE ve vlastní výrobnu čisté energie, díky které ušetříte až 70 % výdajů na elektřinu v bytech nebo na ohřev teplé vody.

Proč fotovoltaika?

  • Ušetříte až 70 % elektrické energie v bytech nebo energie na ohřev TUV
  • Rychlá návratnost investice
  • Část nákladů pokryje dotace Nová zelená úsporám
  • Spravedlivé rozúčtování
  • Zvyšování cen elektřiny už vás trápit nemusí.

Proč FVE s IP Polná?

  • Neděláme nabídky od stolu, než vypracujeme návrh řešení, zajedeme se na váš dům podívat
  • Vyřídíme vše od A po Z, bez starostí pro SVJ – od povolení, jednání s dodavateli energií, montáž, servis, po získání dotace
  • Garantujeme cenu, žádné následné zdražování
  • Spolupracujeme pouze s ověřenými dodavateli a využíváme kvalitní technologie
  • Nabízíme férovou cenu a dlouholetou záruku
  • Je-li třeba, zařídíme úvěr s výhodným financováním

Naše rodinná firma se neustále rozrůstá, nyní zde pracuje přes 170 zaměstnanců – stavařů, obchodníků, energetických odborníků a projektantů. Fotovoltaika je dalším logickým krokem, jak pomoci s úsporami energií i vám.

Spokojení zákazníci:

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Objednejte si nezávaznou prohlídku Vašeho domů a zjistěte, co můžete udělat pro Vaši úsporu energií.

Více na www.revitalizacebytovek.cz


 
 