Sluneční energie pro váš bytový dům
Energie a zase ty energie, pořád slýcháme zprava zleva jak ceny rostou, a pak zase klesají a teď už vlastně ani nikdo neví, jak to bude. Každopádně určitě není na škodu řešit stále úsporu nákladů za vydané energie. Způsobů je hned několik, všechny jsou velmi spolehlivé a kvalitní, a když se to spojí s úžasnou fotovoltaikou, je to paráda.
Myslíte, že to je pohádka? Ne vůbec ne, technologie jdou stále vpřed a nyní jsou k dispozici i pro Váš bytový dům.
Střecha vašeho domu je nevyužitá, tak proč ji neproměnit pomocí FVE ve vlastní výrobnu čisté energie, díky které ušetříte až 70 % výdajů na elektřinu v bytech nebo na ohřev teplé vody.
Proč fotovoltaika?
- Ušetříte až 70 % elektrické energie v bytech nebo energie na ohřev TUV
- Rychlá návratnost investice
- Část nákladů pokryje dotace Nová zelená úsporám
- Spravedlivé rozúčtování
- Zvyšování cen elektřiny už vás trápit nemusí.
Proč FVE s IP Polná?
- Neděláme nabídky od stolu, než vypracujeme návrh řešení, zajedeme se na váš dům podívat
- Vyřídíme vše od A po Z, bez starostí pro SVJ – od povolení, jednání s dodavateli energií, montáž, servis, po získání dotace
- Garantujeme cenu, žádné následné zdražování
- Spolupracujeme pouze s ověřenými dodavateli a využíváme kvalitní technologie
- Nabízíme férovou cenu a dlouholetou záruku
- Je-li třeba, zařídíme úvěr s výhodným financováním
Naše rodinná firma se neustále rozrůstá, nyní zde pracuje přes 170 zaměstnanců – stavařů, obchodníků, energetických odborníků a projektantů. Fotovoltaika je dalším logickým krokem, jak pomoci s úsporami energií i vám.
Spokojení zákazníci:
Objednejte si nezávaznou prohlídku Vašeho domů a zjistěte, co můžete udělat pro Vaši úsporu energií.
Více na www.revitalizacebytovek.cz
Výhradní tuzemský dodavatel systému foukané kamenné vlny MAGMARELAX.