Nový kabát pro váš dům

Postrádá vaše fasáda původní lesk? Je znečištěná prachem, řasami či plísněmi? Nacházíte na ní praskliny či jiné defekty?
Tak to je ten nejvyšší čas na POSOUZENÍ STAVU FASÁDY.
Tyto defekty nepředstavují jen estetický problém, ale také negativně působí na zdraví člověka. Při každodenním větrání si do obytných prostor pouštíte vzduch nasycený znečištěním z fasády. Z plísní rostoucích na površích fasád budov se uvolňuje velké množství spor, které se při větrání dostávají do bytů a mnohdy u lidí způsobují alergické záchvaty, podrážení očí, bolest hlavy či zvýšenou nemocnost.
Rizika zanedbané fasády domu:
- Negativní působení na zdraví člověka
- Zkrácení životnosti zateplovacího systému
- Vyšší investice do budoucna, komplikovanější opravy
- Oslabení tepelně izolačních vlastností (vznik tepelných mostů)
- Zhoršení vizuálního vzhledu domu
Zateplená fasáda chrání dům před vnějšími klimatickými vlivy a úniky tepla. Obdobně jako u automobilů je nutné provádět garanční prohlídku jejího stavu. Samotní výrobci omítek doporučují provést kontrolu nejdéle po 5 letech. Díky odbornému posouzení se dozvíte, v jakém stavu je vaše fasáda. Můžete tak předejít fatálním následkům.
Nejčastější příčiny poškození zateplené fasády:
- Použitý materiál
- Kvalita provedených prací
- Nedostatečně prohřátá severní strana slunečním zářením (zadržení vlhkosti)
- Zeleň v blízkosti objektu (zejména bříza, smrk či túje)
- Znečištění (prach ze silnic a průmyslu)
Největší výhody renovace fasády:
- Nový vzhled domu
- Zdravé bydlení
- Bezpečné větrání
- Prodloužení životnosti zateplené fasády
- Vyhnete se náročné investici za opravy
Vypadá to náročně, ale naše společnost vám se vším ráda pomůže a poradí vám další opravy, které zpříjemní vaše bydlení.
Informujte se na www.revitalizacebytovek.cz.
Výhradní tuzemský dodavatel systému foukané kamenné vlny MAGMARELAX.