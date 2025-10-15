Nejnavštěvovanější odborný web
Užijte si zimu bez strachu z účtů za topení

15.10.2025
IP Polná s.r.o.
Sponzorováno

Představte si sobotní ráno. Venku poletuje sníh, na oknech se sráží kapky a vy se probouzíte do vyhřáté ložnice. Nemusíte hned sahat po svetru ani zvedat termostat. Realita ale často vypadá jinak. Topení běží na maximum a stejně se doma bez huňatých ponožek a několika dek neobejdete. Fyzikální zákony jsou neúprosné – teplý vzduch je lehčí než studený, proto stoupá vzhůru a až třetina se doslova vytratí stropem. A účty za topení rostou. Přitom řešení je jednoduché: zateplení stropu nebo půdy foukanou izolací.

Úspora až 40 % nákladů na vytápění

Foukaná minerální izolace MAGMARELAX funguje jako neviditelná peřina, která uzavře všechny skulinky a zabrání úniku tepla. Materiál se dostane skutečně všude – do každého rohu, kolem každého trámu, tam, kam by se klasické izolační desky nikdy nedostaly. Zateplení trvá jen pár hodin, obejde se bez stavebních úprav a už první večer poznáte rozdíl. Teplotní rozdíl může být i 5 stupňů, a to je hned znát. Doma je i v mrazivých dnech.

V létě naopak izolace chrání podkroví před přehříváním. Úspora? Až 40 % nákladů na vytápění i chlazení.

Teplo již za pár hodin
30 let zkušeností a přes 30 100 spokojených zákazníků

Už přes 30 tisíc rodin zjistilo, že díky systému MAGMARELAX je doma příjemněji a zima není strašákem. Dlouhodobá zkušenost a tisíce realizací jsou zárukou, že jde o prověřenou technologii, na kterou je spoleh.

Narozeninová akce: 30% sleva na zateplení

Společnost IP Polná letos slaví 30 let. A protože narozeniny si zaslouží oslavu, připravila pro zákazníky mimořádnou akci: Slevu 30 % na zateplení foukanou izolací MAGMARELAX. Výjimečná sleva platí do 30. listopadu nebo do naplnění kapacit – a opakovat se jen tak nebude.

Aplikace systému Magmarelax
Kontrola po zateplení termokamerou
Pohodlí, které se vyplatí

Investice do zateplení se vám vrátí rychle. Každý rok přinese nižší účty za energie a vyšší komfort bydlení. Ať už jde o rodinný dům nebo chalupu, MAGMARELAX představuje chytré řešení, jak s přehledem zvládnout neustále rostoucí ceny za energie i rozmary počasí.

Nečekejte, a ještě dnes se informujte na www.mojeizolace.cz nebo na telefonu 800 100 533.
Sleva je tu přímo pro vás!

 
 