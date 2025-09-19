Nové, barevné, ale hlavně úsporné
Jistě jste si všimli, jak se nám na sídlištích objevují krásné nově zrevitalizované bytovky. Domy, které nám sloužily několik desítek let, potřebují již nový kabát, a tak poptávka po opravě stále roste. Důležité je, abyste si při takovém kroku vybrali kvalitní firmu, která s vámi projde všechno od začátku až do konce včetně financování.
Správná technologie pro zateplení starého zdiva
Často se setkáváme s neodbornými radami, jak se rosného bodu zbavit, kdy vybízí, že k odstranění problému a k zateplení domu stačí pouze 5–8 cm vrstva polystyrenu. Ta však domu někdy spíše uškodí, než aby ho zateplila. Odborníci znají výpočty, které jasně ukážou, které izolace a systémy jsou vhodné. Správné zateplení Vám zvýší tepelnou pohodu v domě, ale hlavně přinese až 50% úspory nákladů na vytápění, což se při dnešních rostoucích cenách za energie rozhodně vyplatí.
Podíváme se na zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, zateplení stropů a podlah, výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů, na výměnu kotlů a kamen, instalaci tepelného čerpadla, projektovou podporu či dotaci na odborný technický dozor. A také na mnoho dalších zajímavých řešení, jako jsou například instalace fotovoltaických systémů, efektivní hospodaření s dešťovou a odpadní vodou nebo řízené větrání s rekuperací a další.
Komplexní oprava Vašeho domu
Když se rozhodnete pustit do celkové revitalizace domu, byla by škoda nevyužít možnosti nového balkonu či lodžie. Balkony jsou součástí plášťů domů a jejich stinnou stránkou je nejrychlejší degradace ze všech částí staveb. Můžeme tomu však zabránit, případně problém napravit. Klíčem je účinná oprava balkonu spojená se zajištěním kvalitních izolací, čímž snížíte tepelné ztráty unikající skrz balkonové dveře a okna. Při opravách se nejčastěji setkáváme s problémy s porušenou omítkou, zatékáním, zkorodovaným zábradlím s nedostatečnou bezpečností, ale dokonce i s narušenou statikou. A právě všechny tyto problémy vyřešíme rekonstrukcí balkonů.
Nový balkon, nové možnosti
Stává se, že balkony nejsou součástí bytů nebo jsou příliš malé. V takovém případě je možné nový balkon nebo lodžii přidělat či nahradit za stávající. Nechte si od nás poradit a udělat bezplatnou nabídku na míru. Proč být zavřený doma, když si můžete vypít kávičku na balkoně a užívat si tak sluníčka. Získáte další prostor pro vlastní zvelebení a relaxaci. Vytvořte si kouzelnou zahradu nebo jen čtecí koutek.
