Zateplení, zateplení a zase to zateplení!

Zateplení, energetická úspora, je v posledních letech velmi skloňovaným tématem. Způsobů, a hlavně metod, je hned několik. Můžeme zateplit pomocí oken, fasádou nebo střechou. Každá varianta má své výhody, ale i náklady. Pomalu končí léto a za pár měsíců nám začne topná sezóna. Je nejvyšší čas se výdajům podívat na zoubek.

Stropem utíká až polovina tepla, zarazit to může foukaná izolace

Náklady na vytápění pomůže výrazně snížit tepelná izolace stropu, střechy nebo půdy. Nemáte-li najednou dostatek financí, nesnažte se izolovat celý dům nějakými polovičatými řešeními. Soustřeďte se na místa kudy utíká nejvíce tepla. Teplo stoupá vzhůru, a tak kromě oken jsou právě střechy místem, kudy letí nejvíce peněz do oblak. Je to až polovina veškerého tepla.

Vata lítá všude

Stavebníci k zateplení často používají klasických „desek“ z minerální vaty se systémem parotěsných a paropropustných fólií (absolutní minimum je 16 cm, ale ti rozumnější dávají alespoň 20 cm). Jenže se člověk nedostane všude, musí celý prostor vyklidit a celý proces udělá dost nepořádek.

Kouzelné vločky systému MAGMARELAX® pomohou problém vyplnění prostoru vyřešit. Vše je hotovo za pár hodin bez nepořádku a hluku. Minerální izolace se fouká přímo do dutiny stropu, nebo na volnou plochu.

Pokud nemáte dutinu ve stropě, nevadí. Stropní systém MAGMARELAX® je ideálním způsobem izolace podlahy na půdách rodinných domků i obytných domů. Systém je především lehký, přesný, variabilní a vysoce únosný. To zajišťuje nášlapná vrstva z OSB desek na pero a drážku. Konstrukce je hotova za jeden den a následně se zafouká.

Vyberte si pravé odborníky

Jak už víte, je důležité vybrat si správný materiál, ovšem minimálně stejně významná je také volba kvalitní realizační firmy. Což je při dnešní nabídce, která přímo kypí větami o pohádkově jednoduchém zateplení, téměř nadlidský úkol. Foukané izolační materiály mají svým způsobem tu nevýhodu, že jsou pro mnoho stavebních firem lákavé právě snadným zpracováním. A tak není výjimkou, že se do podnikání pouštějí bez větších znalostí a zkušeností. Výsledky pak nebývají radostné. Aby tedy opravdu ve výsledku platila líbivá hesla o kvalitních izolacích a dosažených úsporách, je třeba preferovat při realizaci ty, kteří mají za sebou skutečné reference, používají certifikované materiály a stroje a jsou schopni nám vždy doporučit to nejlepší řešení a poskytnout záruku až 15 let.

Informujte se na www.mojeizolace.cz nebo na telefonu 800 100 533.

SYSTÉM MAGMARELAX je nízká investice, vysoká účinnost, nákladů na vytápění domácnosti a rychlá návratnost investice! Ideální řešení pro Vás!