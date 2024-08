Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / Umíme plnit Vaše sny! Kouzelné vločky jen pro Vás!

Umíme plnit Vaše sny! Kouzelné vločky jen pro Vás!

Přestavba podkroví přináší řadu starostí a finančních výdajů. V historických částech musíme dbát na požadavky památkové péče. Výškový limit objektu, osvětlení, okna, střešní vikýře apod. Nutné je provedení tepelné izolace a izolací proti vodě. Nezapomínejme na napojení na potřebné inženýrské sítě.

Dejte půdám ještě jednu šanci

Jak půdu využít, a přitom neinvestovat mnoho peněz? Již před válkou půdy sloužily k letnímu bydlení, pro odpočinek či zábavu. Opravila se střecha, podlaha se uklidila a vše se upravilo tak, aby se zde dalo pobývat. Prostor se využíval od jara do podzimu. Lze ho využít k ubytování vnoučat nebo studentů, kteří prázdniny tráví u rodičů a prarodiče nebo jen tak pro naše klasické skladovací účely.

Kouzelné vločky, které hřejí

Systém foukané minerální izolace MAGMARELAX® nabízí rychlé, efektivní a snadné řešení. Tímto systémem zaizolujete otvory dutin ve stropě, kterými utíká více jak 30% tepla. Systém MAGMARELAX se dostane úplně všude a vyplní každou skulinu. Vlna se fouká podle normy, obvykle do výšky 15 až 30 cm. Lze foukat do vzdáleností až 100 m od stroje a do výšky více než 20 m. Mezi typické příklady řešení patří izolace střech, kde je dutý strop, ploché pultové střechy, vazníkový strop nebo nepřístupné půdy. Další rozsáhlé využití technologie foukané izolace je při zateplení starších domů se sedlovou střechou a dřevěnou konstrukcí stropu. Z nákladního auta se pomocí silné hadice a ventilačního stroje fouká vata do izolovaného prostoru. Při aplikaci nevzniká odpad ani zbytky izolace. Vše probíhá bez hluku a nepořádku, za plného provozu domácnosti. Vše je hotovo za pár hodin!

Půda jako ze žurnálu

Už jste slyšeli o Stropním systému MAGMARELAX®. Je to ideální způsob izolace podlahy na půdách rodinných domků i obytných domů. Systém je především lehký, přesný, variabilní a vysoce únosný.

To zajišťuje nášlapná vrstva z OSB desek na pero a drážku. Konstrukce je hotova za jeden den a následně se zafouká.

Půdu můžete ihned využívat pro skladování nebo pro sušení prádla. Ale nemusí zůstat jen u toho. Díky izolaci podlahy půdy může podkroví sloužit i netradičním způsobem. A hlavně. Už nemusíte zatěžovat svůj dům pokládáním těžkých izolačních desek a následnou betonovou podlahou.

Hlavní výhody nové půdy:

Zachování užitné vlastnosti půdního prostoru

Nižší úniky tepla z domu

Vyšší pasivní požární bezpečnost konstrukce

Kvalitní finální pochozí podlaha s lehce udržovatelným povrchem

Snadný postup montáže s předem připravených typizovaných dílů

Výborná přizpůsobivost nerovným podkladům

A teď ta pecka nakonec!

Od 1. 6. 2024 jsou novinky v Nové zelené úsporám!

Navýšení dotace na jednotlivce až na 250.000,-!

Možnost zateplit svůj dům bez dalšího doplatku!

Více se dozvíte na www.mojeizolace.cz nebo na telefonu 800 100 533.