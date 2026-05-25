Pokládka vinylové podlahy krok za krokem
V dalším díle podlahářského seriálu se přesouváme od přípravy podkladu k samotné pokládce vinylové podlahy s rigidním jádrem. Po aplikaci samonivelační stěrky přichází na řadu realizace finální nášlapné vrstvy, kde hraje hlavní roli přesnost, správné technologické postupy a kvalitní provedení detailů.
Před pokládkou rigidní vinylové podlahy musí být samonivelační stěrka dostatečně vyschlá a vykazovat odpovídající zbytkovou vlhkost. U cementových stěrek se požaduje maximálně 2,0 CM %, při podlahovém vytápění nejvýše 1,8 CM %. U anhydritových stěrek bývá limit 0,5 CM %, respektive 0,3 CM % při vytápění.
Video na začátku článku zachycuje celý proces pokládky od kontroly rovinnosti podkladu přes přípravu kritických míst až po finální montáž obvodových lišt. Velká pozornost je věnována především detailům kolem obložkových zárubní, dilatačním mezerám nebo přesnému formátování dílců u stěn a nepravidelných rohů.
Právě při těchto pracích se naplno ukazuje výhoda vinylových krytin a techniky řezu a lomu, která umožňuje rychlé, čisté a velmi přesné úpravy bez zbytečného prachu a použití elektrického nářadí. Zároveň je vidět důraz na průběžnou čistotu pokládky i správné mechanické dotažení jednotlivých lamel pro dokonalé uzavření zámkových spojů.
Závěrečná část patří montáži obvodových lišt a finálnímu začištění detailů, které mají zásadní vliv na výsledný vzhled celé podlahy. Celý díl tak nabízí praktický pohled na kompletní realizaci moderní vinylové podlahy včetně postupů, které rozhodují o její funkčnosti, životnosti i estetickém výsledku.