Stavba / Architektura staveb / Budova, která vyrostla mezi stromy

Budova, která vyrostla mezi stromy

CEPIS ukazuje nový směr univerzitní architektury

28.5.2026
Martin Kubín, redakce

Jak navrhnout moderní univerzitní budovu v parku, tak aby respektovala okolní zeleň, nabídla kvalitní prostředí pro studenty a zároveň splnila náročné energetické cíle? Právě na to ve své přednášce odpovídá architekt Tomáš Velehradský při představení projektu CEPIS v Karviné.

Nové Centrum podnikání profesních a mezinárodních studií vzniká pro Slezskou univerzitu v Opavě na místě bývalého dopravního hřiště v univerzitním parku. Návrh pracuje s výrazným architektonickým konceptem, který doslova vklínil budovu mezi stávající vzrostlé stromy. Právě zeleň se stala jedním z klíčových prvků celého návrhu, a to nejen esteticky, ale i z pohledu energetiky budovy.

V přednášce zazní, jak architekti hledali ideální tvar objektu, proč zvolili kombinaci betonové a dřevěné konstrukce nebo jak pracovali s otevřenými výukovými prostory pro nové formy vzdělávání. Velká část prezentace se věnuje také technologiím, od tepelných čerpadel přes fotovoltaiku až po propracovaný systém větrání a chlazení.




Tomáš Velehradský zároveň ukazuje, jak dnes při návrhu podobných staveb funguje úzká spolupráce architektů, energetiků i technických profesí a jak důležitou roli hrají digitální nástroje a automatizace při optimalizaci návrhu.

Pokud vás zajímá současná architektura veřejných budov, energeticky efektivní řešení nebo propojení staveb s krajinou, rozhodně si toto video pusťte.


 
 
