Aktuální projekty a novinky v oblasti fasád z pohledu akustiky, dimenzování zasklení, bezpečnosti i energetických úspor
V pořadí již 19. ročník mezinárodní konference Fasády z dílny České komory lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) přinesl celou řadu zajímavých momentů i mimořádných projektů staveb, jež nemají z hlediska rozlohy a významu v ČR obdoby. Nabízíme malé ohlédnutí za touto výjimečnou akcí, která pravidelně přiláká do Prahy celou řadu osobností z oblasti architektury, stavebnictví a developmentu.
Do pražského konferenčního centra CUBEX se každoročně vypravuje zhruba 300 zájemců o novinky v oblasti lehkých obvodových plášťů. Konference Fasády má ovšem daleko širší záběr. Fasádní konstrukce procházejí dlouhým vývojem od kamenných, cihelných a dřevěných fasád přes tenkostěnné hliníkové profily se skleněnými výplněmi, tepelně-izolačními panely s rozličným vnějším krytím a závěsným systémem na skeletu budovy, až k sofistikovaným systémům, které reagují na změnu klimatu, využívají solární energii a pracují s novými materiály, včetně nanokompozitů. Jasnou preferenci získávají zelené fasády a stěny se snahou co nejvíce implementovat moderní technologie zvané smart cities, které zlepšují životní podmínky obyvatel města, zvyšují efektivitu veřejných služeb, podporují udržitelnost a urbanismus v souladu s okolní přírodou [1].
Nové projekty, nové cíle, technologie pro 21. století
Úvodní slovo patřilo výkonném řediteli ČKLOP Janu Bedřichovi, který přivítal přítomné a shrnul obsah přednášek. Hlavním řečníkem dopolední části byla Aimee Desert z dánské společnosti Bjarke Ingels Group (BIG). Hovořila o jednom z nejočekávanějších projektů, jenž by měl v Praze vzniknout, o budově Vltavské filharmonie. Začít stavět by se mělo v roce 2027, otevření budovy se plánuje v roce 2032. Mezinárodní architektonickou soutěž na podobu nového koncertního sálu splňujícího světové standardy vyhlásilo město Praha společně s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) na konci srpna 2021. V květnu 2022 byl oznámen vítěz, který následně rozpracoval soutěžní návrh do podrobné architektonické studie. V budově najdou domov Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a hudební úsek Městské knihovny Praha. Přednáška byla velmi zajímavá, nicméně vzhledem k probíhajícímu procesu neudělila Aimee Desert souhlas se zveřejněním prezentace a odkázala na studie, které je možné vidět v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v rámci probíhajících výstav a besed.
„Budova Vltavské filharmonie je koncipována jako maximálně otevřená, s řekou Vltavou ji spojuje nábřeží se stylovými gastro podniky, nábřeží pomyslně pokračuje na pochozích fasádách, po nichž se lze pohybovat či přímo vystoupat na pobytovou střechu a užívat si nádherných výhledů. Budova je rovněž označována jako akcelerátor rozvoje dlouho zanedbaného území Bubny-Zátory, odstartuje totiž vznik nové městské čtvrti v širším centru Prahy. Vítězný návrh tak nepracuje pouze s budovou jako takovou, ale přináší i nápaditá řešení veřejného prostoru a napojení na novou městkou čtvrť, nezbytnou součástí bude náměstí osázené stromy a pásy zeleně,“ píše se v popisu budovy na výstavě v CAMP [2].
Novým technologiím a materiálům se v dopolední části konference věnoval Leopold Bareš ze společnosti SIMENT. Technologie, kterou primárně představil, se jmenuje SPI, neboli Selective Past Intrusion – 3D tisk betonu. Na četných příkladech ukázal, jak zajistit větší přesnost u 3D tisku a zvýšit flexibilitu při výrobě betonových komponentů. Zároveň tím otevřel nové možnosti pro designéry, architekty či sochaře. Především však pro projektanty a realizátory staveb, kteří zasvětli svůj profesní život fasádním systémům. Na jeho přednášku pak vhodně navázal architekt Jakub Fišer, který ve svém vystoupení popsal způsoby řešení fasád z pohledu nežádoucího šíření venkovního hluku. Ukázal to na několika projektech, které jsou umístěny u frekventovaných silnic a letišť. Jednou z nich je administrativní budova Roztyly Plaza.
„Podkladem pro náš návrh byla Územní studie Roztyly, která určuje komunikační síť a základní blokovou strukturu v území. Budova má hybridní architektonickou formu, skládá se z přímých, ortogonálních linií kombinovaných s oblým, organickým tvarováním. Vstup je orientován přímo ke stanici metra. Přízemí dvorany je veřejným prostorem. Vedle lobby, interiérové zahrady a relaxačních prostor je zde i prostor pro kulturní akce. Kompaktnost budovy a její řešení fasád, které má kromě tlumení nežádoucího hluku i příznivý význam pro energetickou náročnost budovy, je dáno především vhodnými dimenzemi centrální dvorany, systémem komunikačních lávek, interiérovými zahradami, včetně střešní zahrady,“ uvedl architekt při představování tohoto projektu (Stavba roku 2024, CIJ Awards 24 – Best Office Development) [3].
Požadavky, normy, energetické požadavky a požární bezpečnost
S energetickými parametry budov, požadavky a normami seznámil přítomné Jiří Cihlář ze společnosti CEVRE. Hovořil především o evropské směrnici EPBD 4, o principech energetického hodnocení, ukázal energetické modely NZEB, benchmark (vyhl. 264/2020), včetně případové studie kancelářské budovy s vlivem LOP. Zajímavý byl (kromě jiného) například výhled změn Building Directive 4 Energy Performance směrem k renovační vlně Národní plán (princip worst performing building first) a přechodu na ZEBra (zero-emission building) [4].
David Kelich ze společnosti AGC Flat Glass Czech seznámil hosty s novými předpisy pro návrh a dimenzování zasklení Eurokód 10: EN 19100. Nabídl celkový přehled, upozornil na nové rozdělní normy: Část 1: Základy navrhování a materiály, Část 2: Navrhování skleněných prvků zatížených kolmo k rovině a Část 3: Navrhování skleněných prvků zatížených v rovině a jejich mechanických spojů. Část 4: Výběr vhodného zasklení.
„Norma EN 19100 splňuje zásady a požadavky na bezpečnost a použitelnost konstrukcí, které jsou uvedeny v normách EN 1990 a EN 1991. Poskytuje metodu pro stanovení návrhové hodnoty pevnosti skla v ohybu a uvádí postupy pro stanovení únosnosti příčně zatížených, lineárně podepřených zasklení použitých jako výplně. Nová evropská norma je připravena, konec formálního hlasování je ohlášen na 2. května, publikace pro CEN 31. ledna 2027, integrace do sady Eurokódů v roce 2027,“ uvedl David Kelich s tím, že vše je dohledatelné (i s možností komentářů a připomínkování) na internetových stránkách zástupců evropských komisí, s jistou prodlevou pak na stránkách České agentury pro standardizaci (ČAS) a též v databázi harmonizovaných norem [5].
Z hlediska norem a je třeba zmínit i požární problematiku budov, které se věnoval Robert Prix ze společnosti ARCHaPLAN. Téma, které je velice aktuální s ohledem na české protipožární normy bylo zakončeno informacemi o požární odolnosti národní expozice na výstavě EXPO v Japonsku 2025. Výpočet zde byl řešen dle Eurokódů, včetně seismicity a varianty hurikánu, stejně tak i základní požární scénář a dodatečná ochrana konstrukce (obklad pro případ venkovního požáru panel: pohledová biodeska třídy reakce na oheň: B-s1-d0). Robert Prix, který na výstavě EXPO 2025 působil jako technický dozor, zmínil kromě požární bezpečnosti i konstrukční řešení, včetně vývoje normového přístupu v řešení dřevostaveb [6].
Ukázka zajímavých projektů v úvodu a závěru konference
Zcela mimořádné bylo vystoupení Igora Klajmona ze společnosti Sekyra Group, který jako představitel developera objasnil problematiku výstavby Nového Smíchova. Rozsah a velikost rozvoje zmiňovaného území jistě nemá v České republice obdoby [7]. Zajímavým vyvrcholením celé konference bylo vystoupení Johanesse Rebhahna z rakouské firmy Wiehag Holding, který zaujal přednáškou o možnostech dřevostaveb z pohledu bezpečnosti a požární odolnosti, a především odborným popisem několika zcela impozantních dřevěných staveb.
„Letošní konference opět potvrdila mimořádný zájem odborné veřejnosti o novinky z oboru lehkých obvodových plášťů (LOP). Všechny přednášky přinesly důležité informace i různé pohledy na danou problematiku. Cesta do budoucna vede zcela jistě směrem k sofistikovaným výškovým budovám, k zeleným inteligentním městům, k fasádním systémům s využitím nových materiálů, včetně nanotechnologií, přes moderní facility management, high-tech architekturu v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie,“ říká na závěr Jan Bedřich a připomíná i další akce ČKLOP a společné debaty na platformě ESTAV TV [8].
Doporučená literatura a zdroje:
- Více o konferenci FASÁDY 2026, včetně přednášek a videí na ČKLOP zde
- Výstava v CAMP Praha a projekt Vltavská filharmonie zde
- Výstava v CAMP Praha a projekt Roztyly Plaza zde
- Directive of the European Parliament and of the Council on the energy performance of buildings (recast) zde; Evropská komise CEN/TC 127 Fire safety in buildings zde
- Informační portál pro stavební výrobky a implementaci norem na ÚNMZ zde.
- Stanovení požadavků pro projektování a použití specifických materiálů na fasádách stavebních objektů v návaznosti na jejich požárně technických požadavcích a zkušebních metodách: databáze ČKLOP zde
- Výstava v CAMP Projekt Nový Smíchov zde
- Další společné projekty a diskuse k tématu na ESTAV TV zde