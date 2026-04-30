Podmínkou pro podporu NZÚ je nově renovační pas
Přehrát audio verzi
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Renovační pasy jsou součástí nového systému energetického poradenství Ministerstva životního prostředí. Renovační pas si budou muset nechat zpracovat žadatelé o podporu v programu Nová zelená úsporám. O jeho zpracování si budou moci u energetických poradců zažádat od čtvrtka 30. dubna. Součástí mají být také vzdělávací akce pro veřejnost v oblasti energetických úspor.
Renovační pasy budou zpracovávat energetičtí poradci na základě posouzení skutečného stavu domu. Mají poskytnout návod jak postupovat, aby renovace přinesla maximální úsporu výdajů na bydlení. Zároveň mají ochránit domácnosti před nesystémovými zásahy do budov, které jim v některých případech doporučovali dodavatelé bez ohledu na celkový stav objektu, informace sdělil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
Za zpracování pasu si lidé zaplatí. Majitelé nemovitostí na něj dostanou příspěvek 3000 korun pro rodinný dům a 5000 korun pro bytový dům. Nízkopříjmové domácnosti pas získají zdarma.
Renovační pas a navazující poradenství má domácnostem poskytovat 457 energetických poradců po celém Česku. Z jakých řad se budou tito poradci rekrutovat ovšem ministerstvo nesdělilo. Lidé si je mohou vyhledat na podle bydliště na webu NZÚ. Obcím, městům a dalším veřejným subjektům má poskytovat poradenství 13 nových energetických center.
Zpracovaný renovační pas bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o podporu na dílčí renovace z programu Nová zelená úsporám. Aplikace renovačních pasů pro využití oprávněnými poradci je spuštěna od čtvrtka 30. 4. 2026.
Energetičtí poradci registrovaní u Státního fondu životního prostředí ČR budou zájemcům k dispozici pro bezplatnou konzultaci formou osobních i telefonických konzultací v oblasti snižování energetické náročnosti obytných budov, doporučí smysluplné řešení renovace domu s cílem snížit výdaje na bydlení. Zároveň nabídnou možnosti finanční podpory ze strany státu.
Zranitelným domácnostem navíc energetičtí poradci zajistí kompletní individuální asistenci s vyřízením podpory z programu Nová zelená úsporám Light, od podání žádosti o dotaci, přes asistenci při jednání s dodavatelem až po doložení realizace úsporných opatření. Součástí služeb bude také vystavení renovačního pasu, který poslouží jako podklad k žádosti o podporu.
Z NZÚ budou moci lidé čerpat už jen bezúročné půjčky, zatímco doposud mohli čerpat dotace. Přímé dotace budou jen pro nízkopříjmové domácnosti, tedy lidi pobírající superdávku nebo seniory s důchodem do 25.000 měsíčně. Takzvané zranitelné domácnosti budou moci čerpat na renovace až 400.000 Kč. Přesné podmínky pro čerpání bezúročných úvěrů podle Červeného MŽP zveřejní v polovině května.