MŽP zavedlo nový systém energetických poradců a renovační pasy – funkční od 30. dubna
Usnadní cestu k efektivní opravě domu a úsporám energií
Novinkou v systému energetického poradenství je tzv. renovační pas, který oprávnění poradci mohou vydávat od 30. dubna.V jeho rámci mají radit s energetickými úsporami, doporučovat vhodný postup pro renovace budov a seznamovat s možnostmi financování včetně podpory z programu Nová zelená úsporám.
Ministerstvo životního prostředí spouští nový robustní systém energetického poradenství. Proškolení poradci po celé republice budou radit domácnostem s energetickými úsporami, doporučovat vhodný postup pro renovace budov a seznamovat s možnostmi financování včetně chystané podpory z programu Nová zelená úsporám. Novinkou bude tzv. renovační pas jako jasný plán efektivní renovace domu, který začnou oprávnění poradci vydávat od 30. dubna. Součástí budou také vzdělávací akce pro veřejnost v oblasti energetických úspor. Poradenství bude poskytováno v základním rozsahu díky prostředkům z Národního plánu obnovy bezplatně. Renovační pas obdrží nízkopříjmové domácnosti zdarma, ostatním majitelům ministerstvo finančně přispěje.
„Na vytvoření nového systému energetického poradenství pracujeme déle než půl roku. Naším cílem je, aby cesta k úsporám byla dostupná pro každého a stát lidem poskytl efektivní a odbornou podporu při plánování a realizaci smysluplných renovací. Nikoho nechceme nechat bez možnosti pomoci a podpory. Tento systém je navržen tak, aby bylo energetické poradenství snadno dosažitelné v každém regionu a reálně pomohlo našim občanům ušetřit peníze a vyhnout se chybným investicím,“ uvádí ministr životního prostředí Igor Červený.
Důraz v systému bude kladen na kvalitu poradenství. „Aktuálně je domácnostem připraveno poskytnout základní bezplatné poradenství 457 proškolených poradců ze 348 poradenských subjektů napříč všemi regiony Česka. Další budou postupně přibývat. Budoucí energetičtí poradci procházejí odborným školením, takže disponují potřebnou kvalifikací pro poskytování relevantních a spolehlivých doporučení,“ zdůrazňuje ministr.
Poradenství pro domácnosti
Pod hlavičkou programu Nová zelená úsporám se domácnostem otevírá cesta k bezplatnému základnímu energetickému poradenství, a to buď formou přímých konzultací, nebo prostřednictvím seminářů v regionech České republiky.
Energetičtí poradci registrovaní u Státního fondu životního prostředí ČR budou zájemcům k dispozici pro bezplatnou konzultaci formou osobních i telefonických konzultací v oblasti snižování energetické náročnosti obytných budov, doporučí smysluplné řešení renovace domu s cílem snížit výdaje na bydlení. Zároveň nabídnou možnosti finanční podpory ze strany státu.
Zranitelným domácnostem navíc energetičtí poradci zajistí kompletní individuální asistenci s vyřízením podpory z programu Nová zelená úsporám Light, od podání žádosti o dotaci, přes asistenci při jednání s dodavatelem až po doložení realizace úsporných opatření. Součástí služeb bude také vystavení renovačního pasu, který poslouží jako podklad k žádosti o podporu.
„Naším cílem je, aby vlastník domu díky odborné konzultaci a následně zpracovanému renovačnímu pasu získal smysluplný plán – ať už se rozhodne pro postupné dílčí úpravy, nebo pro komplexní rekonstrukci – a nerozhodoval se pouze podle marketingových pobídek. Zároveň věříme, že jak vlastní prostředky majitelů domů, tak veřejné finance budou díky kvalifikovaným doporučením energetických poradců využívány co nejefektivněji, povedou ke skutečným úsporám a přispějí k naplňování závazků státu vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov,“ říká ministr Igor Červený.
Ilustrační obrázek: Zateplování budov. Zdroj: MŽP
Renovační pas NZÚ – podklad pro podání žádosti o podporu
Jako zcela nový nástroj pro zefektivnění renovací budov bude zaveden tzv. renovační pas. Z tohoto dokumentu majitelé rodinných i bytových domů zjistí, jaké mají možnosti energetických úspor na konkrétním rodinném či bytovém domě a jaké je optimální pořadí realizace opatření pro dosažení parametrů velice úsporné budovy. Zpracovaný renovační pas bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o podporu na dílčí renovace z programu Nová zelená úsporám. Aplikace renovačních pasů pro využití oprávněnými poradci bude spuštěna ve čtvrtek 30. 4. 2026.
„Renovační pas k programu Nová zelená úsporám poskytne majitelům domů jasný návod, jak postupovat, aby renovace přinesla maximální úsporu výdajů na bydlení. Bude zpracováván oprávněnou osobou – energetickým poradcem nebo projektantem – na základě posouzení skutečného stavu domu. Domácnosti ohrožené energetickou chudobou získají renovační pas zdarma, ostatním žadatelům přispějeme tři tisíce korun pro rodinný dům a pět tisíc korun pro bytový dům,“ upřesňuje ministr Igor Červený.
Dalším z důležitých hledisek pro zavedení renovačního pasu je snaha ochránit domácnosti před nesystémovými a nekoordinovanými zásahy do budov, které jim byly v některých případech doporučovány dodavateli bez ohledu na celkový stav objektu. „Taková opatření přitom ne vždy vedou k očekávaným energetickým úsporám. Renovační pas bude proto vždy vystaven na základě reálného stavu domu, poradce povinně dům navštíví a osobně ověří technický stav budovy,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.
„Od renovační pasu očekáváme dotační nástroj, který pomůže žadatelům nastavit koncept dlouhodobého renovačního plánu a převede jej do srozumitelných čísel a informací. Na jednu stranu jde o podklad pro budoucí dotaci nebo zvýhodněný úvěr, na stranu druhou o lidsky formulovanou kalkulaci úspor odrážející potenciál dané budovy. Až samotná praxe ale ukáže, zda se podařilo tuto myšlenku přeměnit ve funkční řešení,“ říká Marta Gellová, ředitelka aliance Šance pro budovy. „Renovační pas vnímáme jako neoddělitelnou součást kvalifikovaného energetického poradenství. Každý majitel nemovitosti by měl znát cestu k energeticky efektivní renovaci a chápat výhody, které z ní plynou. Kvalitní příprava je základ každé úspěšné realizace,“ doplňuje Marta Gellová.
Součástí poradenských aktivit podporovaných státem je vzdělávání veřejnosti v oblasti energetických úspor. Lidé se budou moci účastnit bezplatných seminářů organizovaných ve spolupráci s obcemi, Místními akčními skupinami a dalšími poradenskými místy a budou odborně zajištěny energetickým poradcem.
Kontakty na energetické poradce a přehled seminářů najdou zájemci na webu programu Nová zelená úsporám novazelenausporam.cz. Zároveň bude možné využít osobní i telefonické konzultace na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR.
13 krajských energetických center pro samosprávy
Posíleno bude také energetické poradenství pro obce, města a veřejné subjekty. Nově bude poskytováno prostřednictvím 13 krajských energetických center a samosprávám pomůže s řešením energetických témat s cílem zvýšit renovační tempo fondu budov, a tím přispět k dosažení energetických závazků ČR.
„Krajská energetická centra budou poskytovat poradenské služby prostřednictvím energetických manažerů, jejichž úkolem bude zajišťovat zavedení a běh energetického managementu obcí a krajů. Nejenže jim představí možnosti energetických úspor a adaptace na změny klimatu, navrhnou technická řešení pro využití obnovitelných zdrojů energie, ale také pomohou s přípravou projektů a strategických a koncepčních dokumentů,“ vysvětluje ministr Igor Červený.
Základním dokumentem je SECAP+ (Sustainable Energy and Climate Action Plan Plus), který umožňuje obcím analyzovat stávající stav podobně jako renovační pas domácnostem. SECAP+ představuje pro samosprávy návod, jak postupovat při komplexním řešení zajištění optimalizace hospodaření s energií, snižování škodlivých emisí i zvyšování odolnosti území vůči extrémním projevům počasí.
Energetické poradenství pro domácnosti, veřejnou správu, školení energetických manažerů a specialistů stejně jako příprava renovačního pasu a dokumentu SECAP+ je financována z Národního plánu obnovy.
Poradenství pro veřejnou správu na webu sfzp.gov.cz/poradna/poradenstvi-samospravy