BRALEP ve wellnes hotelu Clarion v Brně
BRALEP ve wellnes hotelu Clarion v Brně
Výstavba moderních hotelů je vždy spojena s náročnými požadavky na použité materiály. Při realizaci nově otevřeného čtyřhvězdičkového Clarion Congress Hotelu Brno byl kladen důraz na dlouhodobou funkčnost a odolnost jednotlivých konstrukcí. Proto byly pro tento projekt zvoleny produkty stavební chemie BRALEP, které zajišťují rychlé provedení a dlouhodobou životnost v náročném hotelovém provozu a zároveň umožňují systémové řešení.
V březnu 2026 byl na místě bývalého hotelu Metropol v ulici Dornych otevřen moderní čtyřhvězdičkový hotel – Clarion Congress Hotel Brno, provozovaný společností CPI Hotels ze skupiny CPI Property Group. Objekt nabízí 201 pokojů a rozsáhlé kongresové zázemí s kapacitou až 1 300 osob, doplněné o podzemní parkování a wellness centrum. Rozsah projektu a technická náročnost jednotlivých částí hotelu kladly vysoké nároky na správné provedení detailů.
Příprava podkladů v podzemních garážích
V podzemních garážích bylo nutné provést lokální opravy betonového podkladu jako přípravu pro další vrstvy. Na realizaci těchto částí se podílela společnost LEVEL 02. Pro opravy byl použit rychlobeton BRALEP C30 – mrazuvzdorný, rychletvrdnoucí beton, který je vyroben ze směsi speciálních, vysoce kvalitních druhů cementů a dalších přísad. Je vhodný pro vytváření potěrů s rychlým úbytkem vlhkosti a vysokým nárůstem počáteční pevnosti. Umožňuje aplikaci v tloušťkách od 2 do 60 mm a je pochozí již po 30–90 minutách. Pro tloušťky přes 20 mm je doporučeno směs nastavit hrubým pískem. „Při realizaci jsme potřebovali materiál, na který se můžeme spolehnout jak z hlediska zpracovatelnosti, tak výsledných parametrů. Rychlobeton C30 nám umožnil efektivně provést opravy otvorů a hlubších nerovností podkladu a připravit jej pro navazující vrstvy bez zbytečných prostojů,“ uvádí pan Vdovičík ze společnosti LEVEL 02.
Hydroizolace v provozně náročných prostorech
Další klíčovou částí realizace byla ochrana konstrukcí proti vlhkosti v koupelnách hotelových pokojů a ve wellness centru. Pro tyto prostory byla použita hydroizolace BRALEP TH480. Jedná se o jednosložkovou elastickou hydroizolační hmotu určenou pro vytvoření vodotěsného podkladu pod obklady a dlažby ve vnitřním prostředí, která se vyznačuje vysokou přilnavostí k savým stavebním materiálům. Materiál omezuje difúzi vodních par a umožňuje překrytí neaktivních trhlin v podkladu, což je zásadní zejména v dlouhodobě zatěžovaných provozech. Součástí dodávky materiálů BRALEP byla také technická podpora a odborné poradenství, které pomohly realizační firmě zvolit vhodný technologický postup pro konkrétní aplikace. Hydroizolační systém byl aplikován ve dvou vrstvách v odpovídající tloušťce, což je klíčové pro zajištění jeho dlouhodobé funkčnosti a spolehlivosti a minimalizaci rizika poruch způsobených vlhkostí.
Použití materiálů BRALEP v projektu
Projekt Clarion Congress Hotel Brno ukazuje, že při realizaci náročných detailů je zásadní volba materiálů, které splňují požadavky nejen na technické parametry, ale i kvalitu a funkčnost. Nezanedbatelnou roli hraje také jejich správná aplikace v konkrétních podmínkách stavby. Výběr vybraných produktů stavební chemie BRALEP spolu s technickou podporou během realizace přispěl k plynulému průběhu jednotlivých etap. Důraz na správné provedení jednotlivých dílčích kroků umožnil efektivní průběh celého projektu.
