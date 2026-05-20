Dnes je světový den včel
Přehrát audio verzi
Dnes je světový den včel
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Inspirace včelími plástvemi, zelené střechy, kořenová čistírna odpadních vod, stavba medárny v africké Zambii. Příklady článků, které najdete na TZB-info a které lze spojit s dnešním dnem.
Inspirace včelími plástvemi
Článek: ZAflow – vstupní mřížka pro snížení hlučnosti ventilátorů
Včely staví voštinové struktury k uchovávání medu. Využívají výhod plynoucích z pevné a odolné struktury k uložení co nejvíce medu, a to s co nejmenším množstvím materiálu, který tuto strukturu tvoří. ZIEHL-ABEGG již využívá výhod této hexagonální struktury u produktů, jako je ZApilot, k dosažení pevné a odolné konstrukce za použití menšího množství kompozitního materiálu. Pro ZAflow jsme znovu využili výhody této voštinové struktury a přizpůsobili jsme ZAflow tak, abychom dosáhli co nejlepších parametrů pro směrování proudění vzduchu a současně minimalizovali i plochu, která by negativně omezovala proudění vzduchu.
Ing. Pavel Halabala: "Ano, čerpáme z přírody, není to nic neobvyklého, příroda je geniální. Bez výzkumných center a zkušeben nabízí dokonalost a neustálý vývoj a přizpůsobení novým impulzům. Inspirací je pro nás i velká kniha o bionice. Všeobecně známý je například aerodynamický odpor, se kterým pracují automobilky při optimalizaci karoserie a spotřeby paliva. My se snažíme převádět optimální tvary přírody do technologie ventilátorů. Inspirovali jsme se u sov, u velryb, nyní máme novinku, kde jsou naší inspirací včely, kdy nepravidelný šestiúhelník nabízí s malou spotřebou materiálu vysokou pevnost a my jej využíváme pro vstupní mřížku radiálních ventilátorů," říkal v rozhovoru o tématu Ing. Pavel Halabala v r. 2021.
Městský park proti povodním a s výsadbou stromů a květin
Článek: Litomyšl chrání před povodněmi nápaditý park.
Město Litomyšl potřebovalo vyřešit problém. Jižní okraj města opakovaně trápily povodně. V roce 2020 se proto město pustilo do tvorby nového parku, který má přinést jednak ochranu před přívalovými srážkami, ale také nový prostor pro trávení volného času. Původní plán města zahrnoval výstavbu suchého poldru, avšak projektanti se nakonec rozhodli pro park s vybudovanými vlnami, které tvoří terasy pro zadržování vody. Rovněž slouží i budoucím obyvatelům plánovaného domu pro seniory. Návrh zahrnuje výsadbu klasických českých odrůd jabloní, švestek a třešní. Okraj parku je lemován stromy s velkými korunami, jako jsou javory, akáty a habry, které poskytují stín návštěvníkům. Zeleň doplňují byliny, trvalky (např. narcisy), luční květiny a různé druhy trav, čímž vzniká prostor pro děti i dospělé s přírodními lavičkami, skluzavkami a prolézačkami.
Malá městská farma v centru Brna, která je obklopená kouzelnou bylinkovou a užitkovou zahradou
Článek Otevřená zahrada v centru Brna
Zahrada je oázou v centru Brna, jejíž neobyčejnost spočívá v propojení volnočasových aktivit, odpočinku, různých akcí, školních, firemních i soukromých, ale i případného poučení.
Zahrada má netušenou tradici a historii. Patří ke zpustlým měšťanským zahradám, které sousedily s pozemky Boromejek, klášterní zahradou i klášterem Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Zakladatel Průhonického parku Arnošt Emanuel Silva Tarouca zde prováděl své první zahradnické pokusy s odrůdami ovoce. Za své úspěchy obdržel přívlastek duchovní otec zahradnické profese v zemích Koruny české. Psala se tehdy druhá polovina 19. století. Spolupráce Nadace Partnerství, města Brna a Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského byla klíčovou pro tento skvělý projekt a znovuoživení zdejších zahrad.
V zambijské komunitě se nachází spousta včelařů
Video o projektu, kde je TZB-info mediálním partnerem: Slunce, včely a nové plány: V Zambii letos staví medárnu i solární elektrárnu
V zambijské komunitě se nachází spousta včelařů a dobrovolníci v rámci areálu kapusu SŠ postavili medárnu. Tamní včelaři by rádi svůj med dokázali lépe zpracovat, a proto se pro ně stavěla budova na vytáčení medu. V plánu jsou dále různé workshopy, které budou vést čeští včelaři, kteří dokáží posunout vzdělání zambijských kolegů, aby produkce jejich medu byla efektivnější.
Porovnáním kořenové domovní čistírny odpadních vod s klasickou čističkou odpadních vod
Článek Zkušenosti z kořenové domovní čistírny odpadních vod
Kořenová domovní čistírna odpadních vod není jenom ekologická forma čištění odpadních vod, ale tvoří nové ekosystémy, dotváří krajinu a zejména příjemné prostředí pro obyvatele domu i okolí. Výhodou je i využívání vody na zalévání zahrady, příjemné klima kolem rybníčků, nová flóra a fauna - mokřadní a bahenní rostliny, žáby, ptáci. A nakonec je to estetické hledisko, kterého si ceníme nejvíce vzhledem k našemu náročnému pracovnímu nasazení.
Městské včelaření nebo urban beekeepingIniciativa umísťování včelích úlů na střechy městských budov (tzv. městské včelaření nebo urban beekeeping) zažila v posledních letech obrovský boom. Původně byla vnímána jako skvělý ekologický projekt pro záchranu včel. Pohledem moderní ekologie a odborníků v roce 2026 je však odpověď složitější: Pro včely medonosné je to skvělé, ale pro přírodu jako celek to může být problém.
Proč je to pro včely medonosné vhodné?
- Pestrá a chemicky čistá strava: Městská zeleň (parky, balkony, hřbitovy, aleje) nabízí překvapivě pestrý jídelníček od jara do podzimu. Na rozdíl od venkova zde navíc včely netrpí monokulturami (nekonečná pole řepky) a masivním používáním zemědělských pesticidů.
- Stabilnější mikroklima: Ve městech je díky fenoménu „tepelného ostrova“ o něco tepleji, což včelám prodlužuje sezónu a usnadňuje přezimování.
- Vysoká kvalita medu: Městský med bývá paradoxně velmi čistý a chutný, protože neobsahuje stopy agrochemie.
- Konkurence pro divoké opylovače: Pokud na jednu střechu umístíte několik úlů, vypustíte do okolí statisíce včel medonosných. Ty pak doslova „vypasou“ parky a nezbude dostatek nektaru a pylu pro divoké včely samotářky, čmeláky a motýly, kteří jsou v přírodě skutečně ohrožení a specializují se na konkrétní druhy rostlin.
- Šíření nemocí: Vysoká koncentrace včelstev na malém prostoru (např. v centrech měst) zvyšuje riziko přenosu varroázy (kleštík včelí) a dalších včelích nemocí.
Pohled Facility Managementu (úly na střeše budovy)
Pokud o tomto kroku uvažujete v rámci správy nemovitosti nebo jako o ESG projektu (společenská odpovědnost), je potřeba zvážit praktickou stránku.Výhody pro budovu
- Skvělé PR a ESG body: Perfektní téma pro marketing a nájemce.
- Zážitkový benefit: Vlastní firemní med jako dárek pro partnery.
- Využití střechy: Oživení nevyužitého prostoru (ideální v kombinaci se zelenou střechou).
- Bezpečnost: Riziko bodnutí (alergici mezi nájemci, údržba vzduchotechniky na střeše).
- Zákony: Nutnost registrace u Českomoravského svazu včelařů a veterinární správy.
- Logistika: Včelař potřebuje k úlům přístup (těžké medníky, manipulace, rojová pohotovost).