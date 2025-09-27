Komplexní systémová skladba Bralep pro exteriér domu
Součástí kvalitně provedené stavby rodinného domu je i profesionální úprava okolního terénu – od okapových chodníků a přístupových cest, přes zpevněné vjezdy a plochy pro parkování až po sokly a další konstrukční detaily. Český výrobce stavební chemie BRALEP nabízí ucelené systémové řešení pro úpravu terénu v okolí domu, které odpovídá současným nárokům moderního stavebnictví.
Portfolio zahrnuje spolehlivé produkty pro zpevnění, penetraci, spádování, nivelování a následné finální úpravy. Nechybí ani systém pro pokládku venkovní dlažby, obkládání soklů či finální hydrofobizační nátěry, které prodlužují životnost konstrukcí a chrání je před vlivy počasí. BRALEP tak přináší funkční a prověřené řešení pro exteriér.
Přístupové cesty a úzký pás terénu podél obvodového zdiva patří k nejvíce zatěžovaným místům stavby. Tyto plochy musí být nejen dostatečně zpevněné, ale také správně spádované směrem od objektu. Jen tak lze předejít zatékání a postupné degradaci stavebních konstrukcí vlivem vlhkosti. Pro zvýšení odolnosti je vhodné povrch ošetřit hydrofobizačním nátěrem a případně dokončit mrazuvzdornou dlažbou či obkladem, které zvládnou dlouhodobé zatížení i proměnlivé klimatické podmínky.
Zpevnění podkladu jako základ
Ke zpevnění přístupových cest a okapových chodníků kolem domu se jako podkladová vrstva používá vrstva štěrku a poté cementový potěr. Vhodnou volbou je mrazuvzdorný rychlobeton BRALEP C 30, který nabízí rychlý úbytek vlhkosti a vysoký nárůst počátečních pevností. U vrstev s tloušťkou nad 20 mm doporučuje výrobce upravit směs přidáním hrubého písku v poměru přibližně 8 kg na 25 kg C 30. Tím se zlepší zpracovatelnost a optimalizuje spotřeba materiálu.
Penetrace a spádování podkladu
Zpevněný podklad je nutné ošetřit vhodnou penetrací podle jeho typu. Pro savé podklady se používá penetrace PE 280, zatímco pro nesavé či problematické povrchy slouží adhezní můstek BHP 080, který zajišťuje pevné spojení vrstev. Adhezní můstek se rovněž používá k penetraci podkladu u stěny objektu.
Pokud je potřeba vytvořit spád směrem od objektu, použije se rychle tuhnoucí opravný tmel ROT 01 nebo jeho varianta ROT 01 PLUS. Oba materiály lze velmi dobře tvarovat a uhlazovat. Jsou určeny pro vrstvy v rozsahu 2–50 mm, mají výbornou přídržnost k podkladu a po vytvrzení jsou mrazuvzdorné. Úpravou množství přidané vody lze dosáhnout ideální konzistence pro spádování, při vyšších vrstvách je možné ROT 01 nastavit pískem v poměru 1 : 1.
Finální úprava povrchu
Pro finální vyrovnání podkladu v exteriéru – například v průjezdech, na chodnících nebo v garážích – je vhodné použít rychletvrdnoucí samonivelační hmotu RTN 2020. Optimální tloušťka vrstvy se pohybuje mezi 5 a 10 mm. Po vytvrzení vytváří RTN 2020 hladký a pevný povrch, připravený pro kladení všech typů dlažby. Pokud se použije jako konečná pohledová vrstva, je vhodné povrch ošetřit transparentním uzavíracím nátěrem GSCH 1200. Tento nátěr se vyznačuje výbornou voděodolností, oděruvzdorností, dlouhou životností a snadnou zpracovatelností. Je určený k bezprašné úpravě betonových a cementových podlah v mírně až středně zatěžovaných prostorách, jako jsou sklepy, dílny, chodby či garáže, a rovněž k ochraně ploch v exteriéru.
Ucelené řešení pokládky obkladů a dlažby v exteriéru
Při instalaci venkovní dlažby na okapové chodníky, příjezdové cesty nebo při obkládání soklových částí domu je zásadní správná příprava podkladu. Nejdůležitějším krokem je aplikace adhezního můstku – penetračního nátěru BHP 080 s obsahem křemičitého písku, který zajistí optimální přilnavost a trvanlivost spoje mezi podkladem a obkladovým materiálem.
Lepení obkladů všech formátů provádíme flexibilním lepidlem OL 20, které odpovídá klasifikaci C2TE S1 podle ČSN EN 12004. Lepidlo se aplikuje ve dvou krocích: tenkou vrstvu naneseme na podklad hladkou stěrkou a ihned poté na rubovou stranu obkladu zubovou stěrkou. U těžkých a velkoformátových kamenných obkladů se doporučuje před aplikací lepidla opatřit adhezním můstkem BHP 080 i rubovou stranu obkladu, což významně zvyšuje přilnavost.
Finální exteriérové povrchy je vhodné ochránit hydrofobizačním nátěrem HP 680, určeným pro porézní materiály, jako jsou beton, obklady, plotové dílce, minerální omítky nebo přírodní kámen. Tento nátěr omezuje vsakování vody a zároveň zachovává paropropustnost, čímž významně prodlužuje životnost a odolnost stavebních konstrukcí proti povětrnostním vlivům.
Systémové řešení Bralep pro exteriér stavby
Profesionální systémové řešení Bralep pro exteriér stavby nabízí kompletní škálu vysoce kvalitních produktů stavební chemie, které jsou vzájemně kompatabilní a určené pro spolehlivé použití i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Při správné aplikaci dle doporučených technologických postupů vytváří tato komplexní skladba materiálů pevný a trvanlivý celek. Výsledný systém vykazuje vysokou odolnost proti mechanickému zatížení, mrazu, vlhkosti i extrémním teplotním výkyvům, a je tak ideální volbou pro dlouhodobě funkční a bezúdržbové řešení venkovních ploch a konstrukcí.
Česká stavební chemie a podlahové systémy BRALEP. Jsme ryze česká společnost nabízející kvalitní produkty stavební chemie pro kompletní systémová řešení.