Obnova balkónu se systémem BRALEP
Přehrát audio verzi
Obnova balkónu se systémem BRALEP
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
V portfoliu české značky BRALEP, specialisty na stavební chemii, najdete komplexní systémové řešení pro realizaci venkovních balkonů a teras. Systém zahrnuje osvědčené hydroizolační materiály a technologie pro spolehlivé lepení a spárování dlažby. Doporučená skladba zajišťuje vysokou technickou úroveň provedení, dlouhou životnost a vizuálně atraktivní výsledek, který odolá náročným podmínkám venkovního prostředí.
Balkony a terasy jsou trvale vystaveny nepříznivým vlivům počasí – dešti, mrazu, slunečnímu záření a častým teplotním výkyvům. Tyto faktory kladou zvýšené nároky nejen na výběr podlahové krytiny, ale především na kvalitu a správné použití stavební chemie. Nejčastěji se na venkovních plochách používá mrazuvzdorná keramická dlažba nebo obklad, které je třeba spolehlivě upevnit a zároveň ochránit před průnikem vlhkosti do konstrukce. Balkonový systém značky BRALEP představuje komplexní a profesionální řešení zahrnující hydroizolaci, lepení i spárování keramické dlažby. Komponenty jsou navrženy tak, aby mezi sebou optimálně fungovaly a společně zajišťovaly dlouhodobou funkčnost, bezpečnost i vysokou estetickou kvalitu celé skladby. Díky tomu se výrazně snižuje riziko vzniku poruch a prodlužuje životnost namáhaných konstrukcí.
Nepodceňujte ošetření podkladu
Před aplikací nových vrstev je důležité věnovat dostatečnou pozornost přípravě podkladu. Je nutné odstranit staré nátěry, vrstvy a nesoudržné části, stejně jako veškeré nečistoty, které by mohly ovlivnit přilnavost následných vrstev. Poté se na očištěný a připravený povrch nanáší penetrační nátěr, který zajišťuje potřebnou přilnavost a sjednocení savosti podkladu. Pro savé podklady, jako je beton, je vhodné použít penetraci PE 280, zatímco pro nesavé nebo komplikované podklady (např. stará dlažba, teraco, zbytky lepidel) se doporučuje penetrace BHP 080. Oba typy se nanášejí v tenké vrstvě pomocí štětce nebo válečku a nechávají se důkladně zaschnout. Drobné defekty podkladu doporučuje výrobce dorovnat pomocí mrazuvzdorného rychlobetonu C 30 nebo rychletvrdnoucího cementového tmelu ROT 01. V případě nerovností povrchu je možné provést dorovnání pomocí vhodné vyrovnávací stěrky.
Vysoce účinná hydroizolace
Dalším důležitým krokem je správná hydroizolace, která zajistí ochranu spodních konstrukcí proti prosakování vody. Pro vodotěsnou izolaci balkonů, teras a venkovních ploch se používá dvousložková hydroizolační hmota HI 2K bez obsahu bitumenu a s vysokým obsahem latexu, který výborně překlenuje trhliny a odolává vodním tlakům. Jedná se o vysoce flexibilní, mrazuvzdornou a paropropustnou hmotu, která se nanáší ve dvou na sobě kolmých vrstvách. První vrstva se aplikuje v tloušťce 1–2 mm štětcem nebo válečkem a nechá se řádně vyschnout. Druhá vrstva se nanáší ocelovým hladítkem. Rohy se izolují pomocí těsnicího pásu či těsnicích rohů. Hydroizolace musí být provedena tak, aby tvořila těsný a souvislý ochranný obal, a to i s vertikálním pokračováním na stěnu.
Profesionální lepení a spárování
Po správném ošetření podkladu lze přistoupit k lepení obkladů nebo dlažby. Flexibilní lepidlo BRALEP OL 20 je díky své univerzálnosti ideální pro většinu aplikací. Hodí se na všechny typy obkladů a dlažeb ve vnitřním i vnějším prostředí, včetně moderních velkoformátových dlažeb. Je možné jej použít pro lepení na stěny i podlahy, osluněné venkovní plochy, vysoce namáhané podlahy či podlahy s topením. Aplikaci usnadňuje jeho snížený skluz a vysoká pružnost. Lepidlo se nanáší v tenké vrstvě nerezovým hladítkem a následně pročeše zubovou stranou hladítka. Při lepení v exteriéru je třeba nanést lepidlo také v tenké vrstvě na rub dlaždice nebo obkladu. Nejdříve po 24 hodinách je možné spáry vyplnit spárovací hmotou Bralep, vhodnou i pro plochy vystavené tepelným změnám jako plochy s podlahovým topením, terasy a balkony. Spárovací hmota SP 6 se používá pro spáry o šířce 1–6 mm mezi mozaikou, obklady a dlaždicemi. Pro spáry 4–15 mm mezi všemi typy obkladů a dlažeb je vhodná spárovací hmota SP 15, použitelná ve vnitřních i vnějších prostorech.
Poradenský servis
Funkčnost a dlouhá životnost balkonů a teras začíná správným návrhem a pečlivým provedením skladby podlahy. Nejde jen o výběr kvalitních materiálů, ale především o jejich vhodné vrstvení a přizpůsobení konkrétním stavebním podmínkám. V tomto náročném procesu je klíčové mít k dispozici odborné zázemí, které zajistí správný výběr produktů i způsobu aplikace. Značka BRALEP proto poskytuje technické poradenství a pořádá pravidelná školení pro architekty, projektanty i realizační týmy, kde představuje nové technologie, teoretické základy i praktické aplikační metody včetně ukázek správného provedení. Zapojení kvalifikovaných odborníků do všech fází návrhu a provedení je klíčové pro dosažení dlouhodobé funkčnosti a technické kvality.
- Po důkladném očištění podkladu následuje aplikace penetrace, který sjednocuje savost a zajišťuje správnou přilnavost dalších vrstev. Menší defekty je vhodné dorovnat pomocí mrazuvzdorného rychlobetonu C 30.
- Dvousložková hydroizolační hmota HI 2K spolehlivě izoluje balkony a terasy. Nanáší se ve dvou vrstvách kolmo na sebe – první štětcem či válečkem, druhá ocelovým hladítkem.
- Rohy se izolují pomocí těsnicího pásu nebo těsnicích rohů. Hydroizolační vrstva musí být provedena tak, aby vytvořila těsný a souvislý ochranný obal, který pokračuje i vertikálně na stěnu.
- Flexibilní lepidlo OL 20 se hodí na všechny typy obkladů a dlažeb ve vnitřním i vnějším prostředí, včetně moderních velkoformátových dlažeb.
Česká stavební chemie a podlahové systémy BRALEP. Jsme ryze česká společnost nabízející kvalitní produkty stavební chemie pro kompletní systémová řešení.