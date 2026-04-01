Renovace podlah ve starším bytě – příprava podkladu
Provedeme vás kompletní renovací podlah v bytě, který dosud neprošel zásadní rekonstrukcí. Od odkrytí původních vrstev až po vytvoření dokonale rovného podkladu připraveného pro novou krytinu.
Na začátku bylo nutné odstranit všechny stávající vrstvy. Na povrchu leželo velmi staré PVC, pod ním dřevotřískové desky uložené na xylolitových dlaždicích. Tyto vrstvy spočívaly na betonovém potěru, který už ztratil potřebnou soudržnost. Až pod ním se nacházel základový beton. Pro pokládku nové vinylové podlahy v kuchyni a chodbě bylo proto nutné vytvořit zcela nový, pevný a rovný podklad.
Nejprve přichází na řadu důkladná příprava. Celý povrch penetrujeme, čímž sjednotíme jeho savost a zajistíme lepší přilnavost následujících vrstev. Všechny hlubší praskliny je potřeba předem vytmelit.
Podél stěn aplikujeme dilatační pásku. Ta odděluje podlahu od okolních konstrukcí, umožňuje její přirozený pohyb při změnách teplot a zároveň pomáhá omezit přenos kročejového hluku.
Kvůli rozdílným výškám podlah v jednotlivých místnostech volíme aplikaci nivelační stěrky ve dvou vrstvách. Celková tloušťka se pohybuje okolo čtyř centimetrů, což už neumožňuje jednorázové provedení. Při míchání směsi přímo na místě je zásadní dodržet správný poměr vody a suché směsi. Nejprve nalijeme vodu a teprve poté postupně přisypáváme směs.
Stěrku vyléváme od nejvzdálenější části místnosti směrem ke dveřím. Materiál se sám rozlévá a vytváří rovinu. První vrstva slouží k vyrovnání největších nerovností a vytvoření pevného základu. Pomocí podlahářského ježka odstraníme vzduchové bubliny, aby byla vrstva kompaktní a bez vad. Po vytvrdnutí první vrstvy následuje opětovná penetrace, která zajistí správné propojení s další vrstvou.
Finální nivelace už probíhá s maximální přesností. Pomocí laseru stanovíme výškové body a do prostoru rozmístíme nivelační trojnožky nastavené na požadovanou úroveň. Ty slouží jako kontrolní body při vylévání. Jakmile hladina stěrky dosáhne jejich výšky, máme jistotu dokonale rovného podkladu.
Podlaháři pracovali přesně a pečlivě, a proto se v dalším díle budeme moci zaměřit na pokládku finální podlahové krytiny.