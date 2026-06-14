SF-IZO: Bezpečnější a ekologičtější izolace
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SF-IZO: Bezpečnější a ekologičtější izolace
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Ocenění pro inovativní nehořlavý izolační materiál vhodný nejen pro stavebnictví, ale i pro průmyslové využití jako izolace kotlů nebo pecí.
Nejlepší studentské start-upy TUL
Mezi oceněnými projekty je i inovativní nehořlavý izolační materiál vhodný nejen pro stavebnictví.
„Současné izolační materiály mají zásadní nedostatky – nízkou pevnost, vysokou cenu nebo hořlavost. Právě hořlavost je dnes velký problém, zejména v kombinaci s fotovoltaikou,“ vysvětluje autor nápadu Dan Havran. Nový materiál tyto nedostatky svým řešením odbourává. „SF-IZO má vysokou pevnost, výborné izolační vlastnosti a zároveň je nehořlavý. Navíc je vyráběn z odpadních surovin, takže je ekologický,“ dodává.
Produkt má podobu izolačních desek a vedlejšího materiálu – pěnové drti. Projekt cílí na licencování technologie výrobním firmám. „Výrobci mohou získat lepší produkt s až o polovinu nižšími výrobními náklady,“ říká Dan Havran.
Technologii s externí mentorkou, docentkou Hájkovou z katedry materiálů FS, vyvíjel Dan Havran dva roky a materiál chce ochránit evropským patentem. Nyní Dan Havran jedná o testování u prvních zákazníků: „Do konce roku 2026 chceme podat evropský patent a ideálně od roku 2028 zahájit licencovanou výrobu.“ Výhru 20 tisíc korun od Nadace Jablotron a Nadace Preciosa investuje autor nápadu do svého projektu.
Zkratka SF-IZO nemá obecný oborový význam (jako např. EPS nebo PUR), ale jedná se o konkrétní název nového materiálu. Samotná zkratka v sobě spojuje technologickou podstatu a účel materiálu:
- SF (z anglického Smart Foam neboli „chytrá pěna“, případně odkaz na Silicate Foam / Silicon Foam s ohledem na keramickou podstatu materiálu). V širším kontextu vývoje se tímto označením definuje specifická materiálová struktura.
- IZO (klasická česká zkratka pro IZOlaci).
Jedná se o keramický pěnový materiál s unikátními vlastnostmi:
- Absolutní nehořlavost: Na rozdíl od běžných pěn (polystyrenů) je tento materiál zcela imunní vůči ohni, což řeší obrovský současný problém stavebnictví – požární bezpečnost střech v kombinaci s instalacemi fotovoltaických elektráren.
- Ekologický původ: Vyrábí se z odpadních surovin, což z něj dělá ukázkový produkt oběhového hospodářství s minimální uhlíkovou stopou.
- Vysoká pevnost a skvělá izolace: Nabízí stabilitu, kterou běžné měkké nebo křehké izolace postrádají. Používá se ve formě pevných izolačních desek nebo jako vedlejší produkt v podobě pěnové drti.
Student Business Club při TUL (SBC)
„Každým rokem se chceme zlepšovat a letos jsme poprvé použili podnikatele v rezidenci, Alana Fabika. Má desítky let zkušeností a je to člověk, který nejen že vyhledával start-upy, ale sám start-up založil a dovedl jej na burzu. Pomohl nám studentské projekty posunout na vyšší úroveň,“ říká Ondřej Moš, ředitel společnosti The University Company TUL a vedoucí Student Business Clubu při TUL (SBC). Klub univerzitní startupovou soutěž pořádá.