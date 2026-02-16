Zdravý krov a teplý dům
Zdravý krov a teplý dům
Pokud chcete, aby váš rodinný dům dlouhodobě fungoval, byl bezpečný, úsporný a bez zbytečných starostí, je důležité začít u základů a v případě střechy platí, že vše začíná u krovu. Právě proto dává největší smysl spojit ošetření krovu systémem Imunitrelax s následným zateplením foukanou minerální izolací Magmarelax.
Nejprve zdravý krov – základ každé střechy
Krov je nosná konstrukce celé střechy a jeho stav má zásadní vliv na bezpečnost domu. Dřevo může být napadeno dřevokazným hmyzem, houbami nebo plísněmi, často bez viditelných příznaků. Pokud by se takový krov zakryl izolací bez předchozí kontroly a ošetření, může se problém v budoucnu jen zhoršit.
Proto je prvním krokem ošetření krovu systémem Imunitrelax, který nabízí firma IP Polná. Nejde o pouhý nátěr, ale o promyšlený proces – od odborné prohlídky přes hloubkové ošetření až po dlouhodobou prevenci. Výsledkem je krov, který je zdravý, chráněný a připravený na další desítky let provozu.
Teprve potom izolace, která skutečně funguje
Jakmile je krov v pořádku, přichází ideální chvíle na zateplení. A právě zde přichází ke slovu foukaná minerální izolace Magmarelax. Ta se aplikuje přímo do stropních a střešních konstrukcí pomocí foukací technologie, díky které dokonale vyplní všechny dutiny, spáry a těžko dostupná místa.
Izolace Magmarelax pomáhá udržet teplo v zimě a příjemný chlad v létě, čímž výrazně snižuje náklady na vytápění i klimatizaci. Zároveň je nehořlavá, nesesedá a má dlouhou životnost. Díky rychlé aplikaci je možné zateplit často během jediného dne, bez bourání a zbytečného nepořádku.
Proč je tato kombinace ideální
Spojení Imunitrelax a Magmarelax není náhoda. Nejprve ochráníte to nejdůležitější – konstrukci krovu – a následně zvýšíte komfort a energetickou úspornost domu. Výsledkem je bezpečný, zdravý a úsporný domov, kde máte jistotu, že je vše provedeno ve správném pořadí a bez kompromisů.
Investice, která dává smysl
Tato kombinace řešení přináší nejen nižší účty za energie, ale i klid. Víte, že střecha nad vaší hlavou je v dobrém stavu, chráněná a připravená sloužit dlouhá léta. Navíc se zvyšuje hodnota nemovitosti a kvalita bydlení celé rodiny.
Udělejte první krok ke zdravému a úspornému domu
Správný postup dělá rozdíl.
Nejdřív ochránit krov, potom zateplit – a mít klid na dlouhá léta.
Spojením ošetření krovu Imunitrelax od IP Polná a foukané minerální izolace Magmarelax získáte funkční řešení, které dává smysl technicky i ekonomicky.
- Objednejte si odbornou prohlídku krovu
- Získejte nezávazné řešení na míru vašemu domu
- Začněte šetřit energii a chraňte svůj domov správným způsobem
Bez zbytečného bourání. Bez kompromisů.
S jistotou, že jste zvolili správné pořadí i kvalitní řešení.
Nejdřív ochrana. Potom úspory.
Imunitrelax + Magmarelax – chytrá volba pro dům, ve kterém chcete dlouhodobě bydlet.
Více na www.mojeizolace.cz
Výhradní tuzemský dodavatel systému foukané kamenné vlny MAGMARELAX.