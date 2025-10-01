Nejnavštěvovanější odborný web
Stavba / Dopravní stavby / Přeměna bývalé železniční trati na stezku pro pěší a cyklisty s kompozity MEA

Přeměna bývalé železniční trati na stezku pro pěší a cyklisty s kompozity MEA

1.10.2025
MEA Water Management s.r.o.
Bývalá železniční trať mezi Loktem a Horním Slavkovem prošla v uplynulých měsících výraznou proměnou. Na místě železnice vznikla nová stezka, která byla na začátku září slavnostně otevřena pro veřejnost.

Projekt propojuje města Loket, Údolí a Horní Slavkov bezpečnou a širokou stezkou pro pěší a cyklisty. Zároveň přináší významné zlepšení dopravní dostupnosti místním obyvatelům, kteří se již nemusí spoléhat pouze na auta.

Technické řešení a konstrukční kompozitní prvky MEA

Na nově vybudované trase jsou dva tunely, tři mostní objekty a soubor opěrných a zárubních zdí. Tyto konstrukce byly osazeny kompozitním zábradlímkompozitními protiskluzovými mřížkovými rošty MEA.

Kompozitní materiál byl zvolen pro své specifické vlastnosti, které zajišťují dlouhou životnost a minimální nároky na údržbu.

Kompozitní prvky MEA jsou vyrobeny ze skelných vláken a isoftalické pryskyřice, které jsou vysoce pevné při nízké hmotnosti, nekorodují, odolají chemii i mrazu.

Montáž na místě usnadňuje i snadná opracovatelnost a úprava konstrukcí podle specifických potřeb.

Rozhodnutí samospráv a výstavba stezky v krátkém čase

Investorem přeměny železniční tratě byla Správa železnic, pobočka Karlovy Vary. Generálním dodavatelem stavebních prací společnost Chládek a Tintěra, s.r.o. Realizace probíhala v mimořádně krátkém časovém horizontu.

V minulém roce zastupitelstva Horního Slavkova, Lokte a Karlovarského kraje upustila od úvah o případném obnovení železniční dopravy a jednohlasně podpořila přeměnu tratě na stezku.

Propojení s dalšími úseky cyklostezek

Nově otevřený úsek stezky končí v zastávce Loket předměstí. Do budoucna se počítá s jeho propojením na cyklostezku podél řeky Ohře.

Projekt revitalizace železniční tratě Loket – Horní Slavkov představuje chytrou přeměnu nefunkční dopravní infrastruktury ve prospěch místních obyvatel.

Kompozitní konstrukce MEA s dlouhou životností a téměř bezúdržbovou správou přispívají k užitné hodnotě projektu.

Více o kompozitních konstrukcích MEA

Železniční trať před rekultivací

Nová stezka pro pěší a cyklisty

