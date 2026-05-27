Rychlé tmelení sádrokartonu bez námahy? Rigips přichází s novým pastovým tmelem
Přehrát audio verzi
Rychlé tmelení sádrokartonu bez námahy? Rigips přichází s novým pastovým tmelem
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Pastové tmely si v rámci suché výstavby drží pevné místo. Důvod je jednoduchý: šetří čas a zjednodušují práci. Značka Rigips tuto kategorii materiálů rozšiřuje o novinku ProMix Premium Top – lehčený pastový tmel, který je rovnou připravený k tmelení SDK v kvalitě Q2 až Q4 a bez broušení.
Na dobře odvedeném tmelení stojí finální vzhled celé konstrukce. Proto tmel ProMix Premium Top přináší snadné zpracování a univerzální aplikaci. Jednoduše díky němu vytvoříte povrch, který obstojí i při těch nejvyšších nárocích na výsledek.
Jeden materiál pro celý proces tmelení
Nový tmel od Rigips se hodí jak pro tmelení spár s výztužnou páskou, tak pro celoplošné stěrkování sádrokartonu. Právě univerzálnost je jeho silná stránka. V praxi si tak při tmelení vystačíte s jedním tmelem, bez nutnosti střídat materiál během jednotlivých kroků.
S tmelem ProMix Premium Top vytmelíte sádrokarton v kvalitě Q2 až po nejvyšší kvalitu povrchu Q4, a to bez broušení. Dává smysl jak při běžných realizacích, tak u náročnějších interiérů, kde investor požaduje dokonale hladké stěny. Tmel má bílou barvu a hodí se i pod velmi světlé odstíny nátěrů.
Až o 40 procent rychlejší práce bez zbytečné dřiny
U tmelu ProMix Premium Top oceníte také jednoduchou aplikaci. Tmel lze nanášet ručně, válečkem, speciálním nářadím pro sádrokartonáře i airless stříkáním. To otevírá prostor pro efektivnější organizaci práce podle typu zakázky i vybavení realizační firmy.
Při použití válečku nebo aplikačních nástrojů se nanášení výrazně zrychluje – úspora času může dosáhnout 30 až 40 % oproti práci s běžným tmelem.
Praktický je i samotný komfort při aplikaci. Tmel se dodává připravený rovnou ve vědru, takže odpadá mixování suché směsi s vodou a s ním i neustálé hlídání správné konzistence. K tomu se materiál snadno natahuje, takže kromě času vám ušetří i fyzické síly.
Certifikáty pro použití v moderním stavebnictví
Technické parametry a vlastnosti nejsou to jediné, co je dnes třeba u materiálů sledovat. Důležitá je i jejich zdravotní nezávadnost a zejména u velkých projektů je nutné znát dopad použitých materiálů na životní prostředí.
Tmel ProMix Premium Top disponuje jak certifikátem o obsahu těkavých organických látek (VOC), tak environmentálním prohlášením o produktu (EPD).
Poraďte se o svém SDK projektu s odborníky
Pracujete na projektu suché výstavby? Nejste v tom sami. Pokud si chcete ověřit správný postup tmelení, poradit s výběrem materiálu nebo doladit skladbu konstrukce, obraťte se na technické specialisty Rigips.
Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...