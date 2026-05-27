Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Stavba / Podlahy, příčky a povrchy / Rychlé tmelení sádrokartonu bez námahy? Rigips přichází s novým pastovým tmelem

Rychlé tmelení sádrokartonu bez námahy? Rigips přichází s novým pastovým tmelem

27.5.2026
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips
Sponzorováno

Přehrát audio verzi

Rychlé tmelení sádrokartonu bez námahy? Rigips přichází s novým pastovým tmelem

00:00

00:00

1x

  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

Pastové tmely si v rámci suché výstavby drží pevné místo. Důvod je jednoduchý: šetří čas a zjednodušují práci. Značka Rigips tuto kategorii materiálů rozšiřuje o novinku ProMix Premium Top – lehčený pastový tmel, který je rovnou připravený k tmelení SDK v kvalitě Q2 až Q4 a bez broušení.


Na dobře odvedeném tmelení stojí finální vzhled celé konstrukce. Proto tmel ProMix Premium Top přináší snadné zpracování a univerzální aplikaci. Jednoduše díky němu vytvoříte povrch, který obstojí i při těch nejvyšších nárocích na výsledek.

Jeden materiál pro celý proces tmelení

Nový tmel od Rigips se hodí jak pro tmelení spár s výztužnou páskou, tak pro celoplošné stěrkování sádrokartonu. Právě univerzálnost je jeho silná stránka. V praxi si tak při tmelení vystačíte s jedním tmelem, bez nutnosti střídat materiál během jednotlivých kroků.

S tmelem ProMix Premium Top vytmelíte sádrokarton v kvalitě Q2 až po nejvyšší kvalitu povrchu Q4, a to bez broušení. Dává smysl jak při běžných realizacích, tak u náročnějších interiérů, kde investor požaduje dokonale hladké stěny. Tmel má bílou barvu a hodí se i pod velmi světlé odstíny nátěrů.


Až o 40 procent rychlejší práce bez zbytečné dřiny

U tmelu ProMix Premium Top oceníte také jednoduchou aplikaci. Tmel lze nanášet ručně, válečkem, speciálním nářadím pro sádrokartonáře i airless stříkáním. To otevírá prostor pro efektivnější organizaci práce podle typu zakázky i vybavení realizační firmy.


Při použití válečku nebo aplikačních nástrojů se nanášení výrazně zrychluje – úspora času může dosáhnout 30 až 40 % oproti práci s běžným tmelem.


Praktický je i samotný komfort při aplikaci. Tmel se dodává připravený rovnou ve vědru, takže odpadá mixování suché směsi s vodou a s ním i neustálé hlídání správné konzistence. K tomu se materiál snadno natahuje, takže kromě času vám ušetří i fyzické síly.

Certifikáty pro použití v moderním stavebnictví

Technické parametry a vlastnosti nejsou to jediné, co je dnes třeba u materiálů sledovat. Důležitá je i jejich zdravotní nezávadnost a zejména u velkých projektů je nutné znát dopad použitých materiálů na životní prostředí.

Tmel ProMix Premium Top disponuje jak certifikátem o obsahu těkavých organických látek (VOC), tak environmentálním prohlášením o produktu (EPD).

Poraďte se o svém SDK projektu s odborníky

Pracujete na projektu suché výstavby? Nejste v tom sami. Pokud si chcete ověřit správný postup tmelení, poradit s výběrem materiálu nebo doladit skladbu konstrukce, obraťte se na technické specialisty Rigips.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips

Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...

Více o firměChci další informaceWebové stránky
 
 