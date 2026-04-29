Prosklené industriální příčky Dorsis Digero: Světelné rozhraní moderních interiérů
V éře, kdy světlo definuje kvalitu prostoru a transparentnost se stává synonymem moderního designu, zaujímají prosklené industriální příčky pozici klíčového architektonického prvku.
Nejde pouze o praktické členění prostoru – tyto prvky přinášejí filozofii propojení, která mění tradiční pojetí interiérové architektury. Největší zkušenosti s vývojem a výrobou industriálních příček má česká společnost Dorsis, výrobce prémiových dveřních systémů.
Světlo jako základní stavební materiál
Moderní architektura stále intenzivněji pracuje se světlem jako s plnohodnotným stavebním materiálem. Zatímco tradiční příčky prostor jasně definují a oddělují, prosklené varianty nabízejí zajímavý paradox – rozdělují a současně spojují.
„Inspiraci na tvorbu prosklených příček jsme našli ve starých průmyslových budovách," říká Jan Krejčí, jednatel společnosti Dorsis. „Dotek industriálního designu však do moderních interiérů nepřináší jen krásu minimalismu, ale také dokonalou funkčnost – umožní efektivní oddělení vnitřních prostor při zachování plného prostupu světla."
Variabilita jako odpověď na měnící se potřeby
Současné interiéry musí reagovat na měnící se potřeby jejich uživatelů. Zatímco v komerčních prostorách může jít o potřebu flexibilního členění kancelářských prostor, v domácnostech se stále častěji setkáváme s konceptem multifunkčních zón, které plynule přecházejí jedna v druhou.
Rozměrová a konstrukční variabilita příček DIGERO je skutečně pozoruhodná. Šířka příčky může být teoreticky neomezená, výška dosahuje až 3 000 mm, a lišty jsou dostupné v tloušťkách 10, 15 a 30 mm. Volbu příčkování i dveřního křídla je možné řešit individuálně, což dává architektům svobodu vytvářet jedinečné kompozice, které reflektují charakter prostoru i potřeby klienta.
Industriální estetika jako výrazový prostředek
Industriál není jen designovým trendem – je výrazem určité filozofie, která oslavuje funkcionalismus, upřímnost materiálů a konstrukční přímočarost. Prosklené příčky s tenkými kovovými profily skvěle zosobňují tyto hodnoty.
Tento přístup odráží širší trend v současné architektuře – návrat k prvkům, které již prokázaly svou hodnotu v minulosti, ale nyní jsou přetvářeny moderními technologiemi a materiály. Industriální dědictví tak dostává nový kontext v moderních obytných i komerčních prostorách.
Transparentnost a soukromí: Zdánlivý protimluv
Jednou z největších výzev při navrhování moderních interiérů je vyvážení potřeby otevřenosti a zároveň zajištění dostatečného soukromí. Prosklené příčky tento problém elegantně řeší díky široké škále možností úpravy skla.
Kromě plně průhledného skla nabízí Dorsis také designová skla s různými vzory a úrovněmi průhlednosti. To umožňuje architektům jemně regulovat míru vizuálního propojení prostor – od plné transparentnosti až po pouhé naznačení přítomnosti světla za příčkou.
Akustický komfort prosklené příčky
Častou obavou při navrhování prosklených dělicích prvků je otázka akustiky. Prosklené příčky mohou vyvolávat obavy z nedostatečné zvukové izolace, což je zvláště důležité v kancelářských prostorách nebo v domácnostech, kde je třeba oddělovat klidové zóny od společenských. Kvalitní konstrukce a hlavně precizně provedená realizace však zajišťuje stejný akustický útlum, jako má běžná SDK příčka.
„V Dorsisu nevnímáme dveře ani příčky jako pouhý technický prvek interiéru. Naopak, představují individuální a plně designový prvek, který umožní vyjádřit estetický názor stavebníka, a zároveň zajistí maximální komfort,“ vysvětluje Jan Krejčí. „Tím, že plně ovládáme celý proces vývoj – návrh – výroba – realizace, dokážeme příčku Digero přizpůsobit estetice a nárokům každého interiéru.“
