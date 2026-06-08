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Nová zelená úsporám 2026 – zvýhodněné úvěry pro bytové domy

8.6.2026
redakce

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Nová zelená úsporám 2026 – zvýhodněné úvěry pro bytové domy

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V programu Nová zelená úsporám 2026+, podprogramu Nová zelená úsporám Bytové domy pro žadatele – společenství vlastníků a bytová družstva – jsou podporována opatření pro energetické úspory bytových domů, a to formou zvýhodněných úvěrů od bank nebo stavebních spořitelen. Příjem žádostí začíná 25. června 2026.

Žadatelem může být pouze společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo. Zároveň ale souhrnný spoluvlastnický podíl právnických osob nesmí převýšit 50 % a vlastnický nebo členský podíl jednoho vlastníka či člena nesmí převýšit 25 %, obojí s výjimkou obcí a bytových družstev. Dále se na žadatele vztahují kritéria z hlediska závazků vůči FÚ a další.

NZÚ bezúročný úvěr

Komu je určen Forma podpory Max. výše podpory/financování Základní parametry/splatnost Poznámka
RODINNÉ DOMY dílčí renovace Vlastníci rodinných domů Bezúročný úvěr až 750 000 Kč max. 10 let do 500 000 Kč; Menší rozsah renovace; zateplení, zdroje nebo jejich kombinace
max. 15 let nad 500 000 Kč Min. úvěr 100 000 Kč
RODINNÉ DOMY komplexní renovace Vlastníci rodinných domů Bezúročný úvěr až 2 000 000 Kč max. 10 let do 500 000 Kč; Větší rozsah renovace; povinné zateplení, návaznost na OZE nebo rekuperaci
max. 15 let nad 500 000 Kč;
max. 25 let pro domácnosti do 4. příjmového decilu U úvěru na 25 let – podmínka vlastnictví max. jedné další nemovitosti k bydlení
BYTOVÉ DOMY dílčí renovace SVJ a bytová družstva Bezúročný úvěr až 250 000 Kč/byt max. 10 let do 1,5 mil. Kč; Menší rozsah renovace
max. 15 let nad 1,5 mil. Kč Min. úvěr 100 000 Kč
BYTOVÉ DOMY komplexní renovace SVJ a bytová družstva Bezúročný úvěr až 750 000 Kč/byt max. 10 let do 1,5 mil. Kč; Větší rozsah renovace; povinné zateplení a využití OZE
max. 15 let nad 1,5 mil. Kč
Bonus pro zranitelné domácnosti v bytovém domě Bytové domy při komplexní renovaci Bonus k podpoře až 120 000 Kč/byt 60 × 2 000 Kč/m² Finanční příspěvek na byt ve vlastnictví domácnosti s nižšími příjmy; poskytuje se společně s úvěrem

V programu nejsou podporovány novostavby. Podpora je vyplácena jako kompenzace úroků finanční instituci, se kterou žadatel podepsal úvěrovou smlouvu a která úvěr poskytla. Výše zvýhodněného úvěru se určuje podle rozsahu realizovaných opatření a vychází z jednotkových částek stanovených pro jednotlivé podporované aktivity. Maximální možná částka úvěru je následně dána součtem částek vypočtených samostatně pro každé opatření.

Minimální vypočtená výše úvěru pro podání žádosti je 100 tis. korun, maximální pak 750 tis. korun na byt nebo bytovou jednotku.

Poskytovatel podpory také stanovil maximální dobu kompenzace úroků:

  • 10 let u úvěrů do 1,5 mil. korun včetně,
  • 15 let u úvěrů nad 1,5 mil. korun,

Žadatel může mít sjednaný úvěr na vyšší částku a delší splatnost. Poskytovatel podpory ale poskytne kompenzace pouze v rozsahu a délce splatnosti dle stanovených limitů.

Dílčí opatření

Dílčím opatřením se myslí zateplení pouze části stávajících konstrukcí domu nebo instalace obnovitelného zdroje energie, případně jejich kombinace. Žádosti lze podávat opakovaně, ale celková výše všech poskytnutých úvěrů musí být maximálně 250 tis. korun na byt nebo bytovou jednotku. Pro žádost na dílčí opatření musí být zpracován renovační pas.

Komplexní opatření

V rámci komplexního opatření se podporuje celkové zateplení obálky budovy s tím, že je možné jej kombinovat s dalšími opatřeními. V rámci realizace opatření musí být v takové budově vyměněn neekologický zdroj vytápění, pokud je v domě instalován. Pro komplexní opatření musí být zpracováno energetické hodnocení s PENB.

Oblasti podpory

Oblast A – Zateplení

V této oblasti se přímou dotací podporují výměny výplní otvorů a zateplení obvodových konstrukcí domu. Podmínkou poskytnutí podpory je mimo jiné splnění daných hodnot součinitelů prostupu tepla nebo energetických parametrů budovy a další.

Výše podpory v oblasti A – zateplení

Typ konstrukce Oblast A
max. výše úvěru
Základní podpora [Kč/m2] Památkově chráněné budovy, na vybraných konstrukcích * [Kč/m2]
Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště 5 000 6 500
Zateplení stropu pod nevytápěnou půdou, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově a ostatní konstrukce 2 000 2 000
Konstrukce k zemině 5 000 5 000
Výplně otvorů 12 000 18 000
Stínicí technika 3 000
Eliminace tepelných mostů u stávajících balkonů a lodžií
(dle plochy před realizací opatření)		 5 000
Zvýšené částky platí pouze v případě konstrukcí, u kterých orgán státní památkové péče stanovil zvláštní podmínky pro provedení zateplení, jako je požadavek provést repliku původní výplně otvoru nebo původních architektonických prvků a členitosti fasády. Nevztahuje se na případy, kdy je pouze omezena tloušťka zateplení nebo je toto provedeno tepelně izolačními nátěry, omítkami, jednobarevné fasády a vnitřní zateplení.

Oblast C – Zdroje energie

V této oblasti jsou podporovány obnovitelné zdroje energie, příp. systémy využívajících odpadního tepla ve stávajících podporovaných nemovitostech. Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je splnění požadavků na instalované zdroje dle závazných pokynů. Kromě podoblasti C.5 je vždy nutný renovační pas.

Podoblast C.1 – Výměna zdrojů tepla

Podporuje se pořízení a instalace nového hlavního zdroje tepla pro vytápění výměnou za stávající zdroj, a to v podporovaném domě nebo v jeho stávajících bytech nebo bytových jednotkách. V programu nelze podpořit náhradu centrálního zdroje tepla dílčími zdroji např. v bytech. Pokud je stavba napojena na soustavu zásobování teplem, nelze podporu poskytnout.

Výše podpory v podoblasti C.1

Označení pro podoblast C.1 Podporovaná opatření – typy zdrojů max. výše úvěru na připojený byt nebo bytovou jednotku
Kotel-bio Kotel na biomasu vč. Akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000
Kamna Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem. 50 000
TCA+ Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 100 000
TCV+ Tepelné čerpadlo vzduch-voda 150 000
TCK+ Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda
Hybridní tepelné čerpadlo		 150 000
CZT Napojení na soustavu zásobování teplem 30 000
Kogenerace Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 100 000

Podoblast C.2 – Příprava teplé vody

Podpora je poskytována na zařízení pro přípravu teplé vody, a to na solární ohřev nebo na tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem. Podporovaná zařízení musí splnit řadu parametrů dle závazných pokynů.

Výše podpory v podoblasti C.2

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření podmínka max. výše úvěru [Kč/byt]
SOL Solární termický ohřev vody s volitelnou možností podpory vytápění min. 1,5 m2/byt 50 000
FV Solární fotovoltaický ohřev vody min. 1 kWp/byt
TČ-V Tepelné čerpadlo pro ohřev vody min. 1 kW/byt

Podoblast C.3 – Fotovoltaické systémy

Podporují se pouze instalace nových fotovoltaických systémů. Ty musí být propojeny s vnitřními rozvody elektřiny a na distribuční soustavu. Systém musí umožňovat využití vyrobené elektrické energie v bytech. Elektřina nevyužitá v bytech může být využita v nebytových nebo společných prostorách, může být dodávána do distribuční soustavy a může být využita v místním energetickém společenství. Dále musí systém splnit řadu technických podmínek. Minimální podporovaný instalovaný výkon je 5 kWp, připojení FV systému k el. síti je 3fázové.

Výše podpory pro podoblast C.3

Instalované části systému FVE max. výše úvěru [Kč]
Nový základní systém o výkonu 5 kWp 350 000
Za 1 kWp instalovaného výkonu FV panelů nad základ 40 000
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 15 000

Podoblast C.4 – Větrání (VZT)

Podporovány jsou systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, a to centrální i decentrální. Systémy musí zajišťovat větrání všech obytných místností v podporovaném bytě. Účinnost zpětného získávání tepla u jednotek s výměníkem (tedy ne s tepelným čerpadlem) musí být alespoň 75 %. Pokud systém neobsahuje výměník, ale teplo je získáváno tepelným čerpadlem, lze systém využít pouze na přípravu teplé vody. Maximální výše úvěrů pro dům nebo bytovou jednotku v něm je 100 tis. korun na byt.

Podoblast C.5 – Využití tepla z odpadní vody

Podporovány jsou centrální systémy využití tepla. Pokud jsou bez tepelného čerpadla, musí mít účinnost alespoň 40 %. Maximální výše úvěru pro toto opatření je 50 tis. korun na byt.

Oblast D – adaptační a mitigační opatření

Opatření podporované v této oblasti napomáhají ke zmírnění dopadů změny klimatu. Podporována jsou pouze v kombinaci s opatřeními v oblasti A nebo B.

Podoblast D.1 – Zelená střecha

Výše podpory v podoblasti D.1

Typ zelené střechy Min. tloušťka vegetačního souvrství [mm] max. výše úvěru
[Kč/m2]
Zelená střecha 75 * 2 000
Maximální výše zvýhodněného úvěru na opatření D.1 500 000

* Alternativně je možno, namísto splnění minimální tloušťky vegetačního souvrství, splnit požadavek na odtokový součinitel C ≤ 0,55. Není-li odtokový součinitel uveden v dokumentaci výrobku, lze jej alternativně stanovit dle ČSN 75 6760 popř. Směrnice FLL

Podoblast D.2 – Hospodaření s  vodou

Podpora je určena pro opatření vedoucí ke snížení spotřeby pitné vody odebírané z povrchových i podzemních zdrojů v bytových domech. Zaměřuje se na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a na využití vyčištěné či dočištěné odpadní vody, která musí být využívána jako užitková voda, případně také s rozšířením o hospodaření s dešťovou vodou a využití pro zálivku.

Výše podpory v podoblasti podpory D.2

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření max. výše úvěru [Kč]
Šedá voda Systém pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možností současného využití také dešťové vody. 120 000 + 10 000 * b
b = počet napojených bytových jednotek do systému.

Dotační bonusy

Bonus je poskytován pouze při komplexním opatření, a to pro bytové jednotky s nízkopříjmovými domácnostmi. Poskytována je na účet žadatele. Bonus musí být započten vlastníkovi bytu jednorázově jako splátka jeho podílu na nákladech realizace nebo jako bonus pro snížení splátek nebo příspěvku do fondu oprav. Definice nízkopříjmové domácnosti viz Závazné pokyny programu.

Výše bonusu pro nízkopříjmové domácnosti

Nízkopříjmová domácnost Dosažená podoblast podpory
Dílčí [Kč/m2] Komplexní [Kč/m2]
Měrná podpora na m2 užitné plochy bytové jednotky 0 2 000

Podrobněji viz Závazné pokyny programu.

 
 
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