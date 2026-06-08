Nová zelená úsporám 2026 – zvýhodněné úvěry pro bytové domy
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Nová zelená úsporám 2026 – zvýhodněné úvěry pro bytové domy
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V programu Nová zelená úsporám 2026+, podprogramu Nová zelená úsporám Bytové domy pro žadatele – společenství vlastníků a bytová družstva – jsou podporována opatření pro energetické úspory bytových domů, a to formou zvýhodněných úvěrů od bank nebo stavebních spořitelen. Příjem žádostí začíná 25. června 2026.
Žadatelem může být pouze společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo. Zároveň ale souhrnný spoluvlastnický podíl právnických osob nesmí převýšit 50 % a vlastnický nebo členský podíl jednoho vlastníka či člena nesmí převýšit 25 %, obojí s výjimkou obcí a bytových družstev. Dále se na žadatele vztahují kritéria z hlediska závazků vůči FÚ a další.
NZÚ bezúročný úvěr
|Komu je určen
|Forma podpory
|Max. výše podpory/financování
|Základní parametry/splatnost
|Poznámka
|RODINNÉ DOMY dílčí renovace
|Vlastníci rodinných domů
|Bezúročný úvěr
|až 750 000 Kč
|max. 10 let do 500 000 Kč;
|Menší rozsah renovace; zateplení, zdroje nebo jejich kombinace
|max. 15 let nad 500 000 Kč
|Min. úvěr 100 000 Kč
|RODINNÉ DOMY komplexní renovace
|Vlastníci rodinných domů
|Bezúročný úvěr
|až 2 000 000 Kč
|max. 10 let do 500 000 Kč;
|Větší rozsah renovace; povinné zateplení, návaznost na OZE nebo rekuperaci
|max. 15 let nad 500 000 Kč;
|max. 25 let pro domácnosti do 4. příjmového decilu
|U úvěru na 25 let – podmínka vlastnictví max. jedné další nemovitosti k bydlení
|BYTOVÉ DOMY dílčí renovace
|SVJ a bytová družstva
|Bezúročný úvěr
|až 250 000 Kč/byt
|max. 10 let do 1,5 mil. Kč;
|Menší rozsah renovace
|max. 15 let nad 1,5 mil. Kč
|Min. úvěr 100 000 Kč
|BYTOVÉ DOMY komplexní renovace
|SVJ a bytová družstva
|Bezúročný úvěr
|až 750 000 Kč/byt
|max. 10 let do 1,5 mil. Kč;
|Větší rozsah renovace; povinné zateplení a využití OZE
|max. 15 let nad 1,5 mil. Kč
|Bonus pro zranitelné domácnosti v bytovém domě
|Bytové domy při komplexní renovaci
|Bonus k podpoře
|až 120 000 Kč/byt
|60 × 2 000 Kč/m²
|Finanční příspěvek na byt ve vlastnictví domácnosti s nižšími příjmy; poskytuje se společně s úvěrem
V programu nejsou podporovány novostavby. Podpora je vyplácena jako kompenzace úroků finanční instituci, se kterou žadatel podepsal úvěrovou smlouvu a která úvěr poskytla. Výše zvýhodněného úvěru se určuje podle rozsahu realizovaných opatření a vychází z jednotkových částek stanovených pro jednotlivé podporované aktivity. Maximální možná částka úvěru je následně dána součtem částek vypočtených samostatně pro každé opatření.
Minimální vypočtená výše úvěru pro podání žádosti je 100 tis. korun, maximální pak 750 tis. korun na byt nebo bytovou jednotku.
Poskytovatel podpory také stanovil maximální dobu kompenzace úroků:
- 10 let u úvěrů do 1,5 mil. korun včetně,
- 15 let u úvěrů nad 1,5 mil. korun,
Žadatel může mít sjednaný úvěr na vyšší částku a delší splatnost. Poskytovatel podpory ale poskytne kompenzace pouze v rozsahu a délce splatnosti dle stanovených limitů.
Dílčí opatření
Dílčím opatřením se myslí zateplení pouze části stávajících konstrukcí domu nebo instalace obnovitelného zdroje energie, případně jejich kombinace. Žádosti lze podávat opakovaně, ale celková výše všech poskytnutých úvěrů musí být maximálně 250 tis. korun na byt nebo bytovou jednotku. Pro žádost na dílčí opatření musí být zpracován renovační pas.
Komplexní opatření
V rámci komplexního opatření se podporuje celkové zateplení obálky budovy s tím, že je možné jej kombinovat s dalšími opatřeními. V rámci realizace opatření musí být v takové budově vyměněn neekologický zdroj vytápění, pokud je v domě instalován. Pro komplexní opatření musí být zpracováno energetické hodnocení s PENB.
Oblasti podpory
Oblast A – Zateplení
V této oblasti se přímou dotací podporují výměny výplní otvorů a zateplení obvodových konstrukcí domu. Podmínkou poskytnutí podpory je mimo jiné splnění daných hodnot součinitelů prostupu tepla nebo energetických parametrů budovy a další.
Výše podpory v oblasti A – zateplení
|Typ konstrukce
|Oblast A
max. výše úvěru
|Základní podpora [Kč/m2]
|Památkově chráněné budovy, na vybraných konstrukcích * [Kč/m2]
|Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště
|5 000
|6 500
|Zateplení stropu pod nevytápěnou půdou, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově a ostatní konstrukce
|2 000
|2 000
|Konstrukce k zemině
|5 000
|5 000
|Výplně otvorů
|12 000
|18 000
|Stínicí technika
|3 000
|Eliminace tepelných mostů u stávajících balkonů a lodžií
(dle plochy před realizací opatření)
|5 000
|Zvýšené částky platí pouze v případě konstrukcí, u kterých orgán státní památkové péče stanovil zvláštní podmínky pro provedení zateplení, jako je požadavek provést repliku původní výplně otvoru nebo původních architektonických prvků a členitosti fasády. Nevztahuje se na případy, kdy je pouze omezena tloušťka zateplení nebo je toto provedeno tepelně izolačními nátěry, omítkami, jednobarevné fasády a vnitřní zateplení.
Oblast C – Zdroje energie
V této oblasti jsou podporovány obnovitelné zdroje energie, příp. systémy využívajících odpadního tepla ve stávajících podporovaných nemovitostech. Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je splnění požadavků na instalované zdroje dle závazných pokynů. Kromě podoblasti C.5 je vždy nutný renovační pas.
Podoblast C.1 – Výměna zdrojů tepla
Podporuje se pořízení a instalace nového hlavního zdroje tepla pro vytápění výměnou za stávající zdroj, a to v podporovaném domě nebo v jeho stávajících bytech nebo bytových jednotkách. V programu nelze podpořit náhradu centrálního zdroje tepla dílčími zdroji např. v bytech. Pokud je stavba napojena na soustavu zásobování teplem, nelze podporu poskytnout.
Výše podpory v podoblasti C.1
|Označení pro podoblast C.1
|Podporovaná opatření – typy zdrojů
|max. výše úvěru na připojený byt nebo bytovou jednotku
|Kotel-bio
|Kotel na biomasu vč. Akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
|100 000
|Kamna
|Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem.
|50 000
|TCA+
|Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
|100 000
|TCV+
|Tepelné čerpadlo vzduch-voda
|150 000
|TCK+
|Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda
Hybridní tepelné čerpadlo
|150 000
|CZT
|Napojení na soustavu zásobování teplem
|30 000
|Kogenerace
|Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
|100 000
Podoblast C.2 – Příprava teplé vody
Podpora je poskytována na zařízení pro přípravu teplé vody, a to na solární ohřev nebo na tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem. Podporovaná zařízení musí splnit řadu parametrů dle závazných pokynů.
Výše podpory v podoblasti C.2
|Označení podporovaných opatření
|Podporovaná opatření
|podmínka
|max. výše úvěru [Kč/byt]
|SOL
|Solární termický ohřev vody s volitelnou možností podpory vytápění
|min. 1,5 m2/byt
|50 000
|FV
|Solární fotovoltaický ohřev vody
|min. 1 kWp/byt
|TČ-V
|Tepelné čerpadlo pro ohřev vody
|min. 1 kW/byt
Podoblast C.3 – Fotovoltaické systémy
Podporují se pouze instalace nových fotovoltaických systémů. Ty musí být propojeny s vnitřními rozvody elektřiny a na distribuční soustavu. Systém musí umožňovat využití vyrobené elektrické energie v bytech. Elektřina nevyužitá v bytech může být využita v nebytových nebo společných prostorách, může být dodávána do distribuční soustavy a může být využita v místním energetickém společenství. Dále musí systém splnit řadu technických podmínek. Minimální podporovaný instalovaný výkon je 5 kWp, připojení FV systému k el. síti je 3fázové.
Výše podpory pro podoblast C.3
|Instalované části systému FVE
|max. výše úvěru [Kč]
|Nový základní systém o výkonu 5 kWp
|350 000
|Za 1 kWp instalovaného výkonu FV panelů nad základ
|40 000
|Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia
|15 000
Podoblast C.4 – Větrání (VZT)
Podporovány jsou systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, a to centrální i decentrální. Systémy musí zajišťovat větrání všech obytných místností v podporovaném bytě. Účinnost zpětného získávání tepla u jednotek s výměníkem (tedy ne s tepelným čerpadlem) musí být alespoň 75 %. Pokud systém neobsahuje výměník, ale teplo je získáváno tepelným čerpadlem, lze systém využít pouze na přípravu teplé vody. Maximální výše úvěrů pro dům nebo bytovou jednotku v něm je 100 tis. korun na byt.
Podoblast C.5 – Využití tepla z odpadní vody
Podporovány jsou centrální systémy využití tepla. Pokud jsou bez tepelného čerpadla, musí mít účinnost alespoň 40 %. Maximální výše úvěru pro toto opatření je 50 tis. korun na byt.
Oblast D – adaptační a mitigační opatření
Opatření podporované v této oblasti napomáhají ke zmírnění dopadů změny klimatu. Podporována jsou pouze v kombinaci s opatřeními v oblasti A nebo B.
Podoblast D.1 – Zelená střecha
Výše podpory v podoblasti D.1
|Typ zelené střechy
|Min. tloušťka vegetačního souvrství [mm]
|max. výše úvěru
[Kč/m2]
|Zelená střecha
|75 *
|2 000
|Maximální výše zvýhodněného úvěru na opatření D.1
|500 000
* Alternativně je možno, namísto splnění minimální tloušťky vegetačního souvrství, splnit požadavek na odtokový součinitel C ≤ 0,55. Není-li odtokový součinitel uveden v dokumentaci výrobku, lze jej alternativně stanovit dle ČSN 75 6760 popř. Směrnice FLL
Podoblast D.2 – Hospodaření s vodou
Podpora je určena pro opatření vedoucí ke snížení spotřeby pitné vody odebírané z povrchových i podzemních zdrojů v bytových domech. Zaměřuje se na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a na využití vyčištěné či dočištěné odpadní vody, která musí být využívána jako užitková voda, případně také s rozšířením o hospodaření s dešťovou vodou a využití pro zálivku.
Výše podpory v podoblasti podpory D.2
|Označení podporovaných opatření
|Podporovaná opatření
|max. výše úvěru [Kč]
|Šedá voda
|Systém pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možností současného využití také dešťové vody.
|120 000 + 10 000 * b
|b = počet napojených bytových jednotek do systému.
Dotační bonusy
Bonus je poskytován pouze při komplexním opatření, a to pro bytové jednotky s nízkopříjmovými domácnostmi. Poskytována je na účet žadatele. Bonus musí být započten vlastníkovi bytu jednorázově jako splátka jeho podílu na nákladech realizace nebo jako bonus pro snížení splátek nebo příspěvku do fondu oprav. Definice nízkopříjmové domácnosti viz Závazné pokyny programu.
Výše bonusu pro nízkopříjmové domácnosti
|Nízkopříjmová domácnost
|Dosažená podoblast podpory
|Dílčí [Kč/m2]
|Komplexní [Kč/m2]
|Měrná podpora na m2 užitné plochy bytové jednotky
|0
|2 000
Podrobněji viz Závazné pokyny programu.