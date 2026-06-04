Nová zelená úsporám 2026 – zvýhodněné úvěry pro rodinné domy
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Nová zelená úsporám 2026 – zvýhodněné úvěry pro rodinné domy
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V programu Nová zelená úsporám 2026+, podprogramu Nová zelená úsporám rodinné domy jsou podporována opatření pro energetické úspory rodinných domů, a to formou zvýhodněných úvěrů od bank nebo stavebních spořitelen. Příjem žádostí začíná 25. června 2026.
Žadatelem může být výhradně fyzická osoba, která je vlastníkem podporované nemovitosti. Nemovitost nesmí být spoluvlastněna právnickou osobou. Majitel a žadatel nesmí mít nesplacené závazky vůči finančnímu úřadu.
NZÚ bezúročný úvěr
|Komu je určen
|Forma podpory
|Max. výše podpory/financování
|Základní parametry/splatnost
|Poznámka
|RODINNÉ DOMY dílčí renovace
|Vlastníci rodinných domů
|Bezúročný úvěr
|až 750 000 Kč
|max. 10 let do 500 000 Kč;
|Menší rozsah renovace; zateplení, zdroje nebo jejich kombinace
|max. 15 let nad 500 000 Kč
|Min. úvěr 100 000 Kč
|RODINNÉ DOMY komplexní renovace
|Vlastníci rodinných domů
|Bezúročný úvěr
|až 2 000 000 Kč
|max. 10 let do 500 000 Kč;
|Větší rozsah renovace; povinné zateplení, návaznost na OZE nebo rekuperaci
|max. 15 let nad 500 000 Kč;
|max. 25 let pro domácnosti do 4. příjmového decilu
|U úvěru na 25 let – podmínka vlastnictví max. jedné další nemovitosti k bydlení
|BYTOVÉ DOMY dílčí renovace
|SVJ a bytová družstva
|Bezúročný úvěr
|až 250 000 Kč/byt
|max. 10 let do 1,5 mil. Kč;
|Menší rozsah renovace
|max. 15 let nad 1,5 mil. Kč
|Min. úvěr 100 000 Kč
|BYTOVÉ DOMY komplexní renovace
|SVJ a bytová družstva
|Bezúročný úvěr
|až 750 000 Kč/byt
|max. 10 let do 1,5 mil. Kč;
|Větší rozsah renovace; povinné zateplení a využití OZE
|max. 15 let nad 1,5 mil. Kč
|Bonus pro zranitelné domácnosti v bytovém domě
|Bytové domy při komplexní renovaci
|Bonus k podpoře
|až 120 000 Kč/byt
|60 × 2 000 Kč/m²
|Finanční příspěvek na byt ve vlastnictví domácnosti s nižšími příjmy; poskytuje se společně s úvěrem
V programu nejsou podporovány novostavby, ale lze podpořit novou výstavbu rodinného domu, pokud se staví na místě žadatelem odstraněné budovy, která splňovala definici podporované budovy. V takovém případě se žádá za podmínek komplexních opatření a maximální energeticky vztažná plocha nového domu je maximálně 350 m2.
Podpora je vyplácena jako kompenzace úroků finanční instituci, se kterou žadatel podepsal úvěrovou smlouvu a která úvěr poskytla. Výše zvýhodněného úvěru se určuje podle rozsahu realizovaných opatření a vychází z jednotkových částek stanovených pro jednotlivé podporované aktivity. Maximální možná částka úvěru je následně dána součtem částek vypočtených samostatně pro každé opatření.
Minimální vypočtená výše úvěru pro podání žádosti je 100 tis. korun, maximální pak 2 miliony korun za všechny podané žádosti.
Poskytovatel podpory také stanovil maximální dobu kompenzace úroků:
- 10 let u úvěrů do 500 tis. korun včetně,
- 15 let u úvěrů nad 500 tis. korun,
- 25 let u výhradně zajištěných úvěrů s tím, že musí jít o komplexní renovaci, domácnost má omezený příjem dle závazných pokynů, žadatel a členové domácnosti nemají podíly na více než jedné další nemovitosti určené k bydlení plus další vlastnické podmínky a zároveň budou mít trvalý pobyt v podporované nemovitosti.
Žadatel může mít sjednaný úvěr na vyšší částku a delší splatnost. Poskytovatel podpory ale poskytne kompenzace pouze v rozsahu a délce splatnosti dle stanovených limitů.
Dílčí opatření
Dílčím opatřením se myslí zateplení pouze části stávajících konstrukcí domu nebo instalace obnovitelného zdroje energie, případně jejich kombinace. Žádosti lze podávat opakovaně, ale celková výše všech poskytnutých úvěrů na podporovanou nemovitost musí být maximálně 750 tis. korun. Pro žádost na dílčí opatření musí být zpracován renovační pas.
Komplexní opatření
V rámci komplexního opatření se podporuje celkové zateplení obálky budovy s tím, že je možné jej kombinovat s dalšími opatřeními. V rámci realizace opatření musí být v takové budově vyměněn neekologický zdroj vytápění, pokud je v domě instalován a v rámci realizace v ní musí být instalován alespoň jeden obnovitelný zdroj energie. Realizace opatření musí být pod odborným technickým dozorem. Pro komplexní opatření musí být zpracováno energetické hodnocení s PENB.
Oblasti podpory
Oblast A – Zateplení
V této oblasti se přímou dotací podporují výměny výplní otvorů a zateplení obvodových konstrukcí domu. Podmínkou poskytnutí podpory je mimo jiné splnění daných hodnot součinitelů prostupu tepla nebo energetických parametrů budovy a další.
Výše podpory v oblasti A – zateplení
|Typ konstrukce
|Oblast A
Maximální jednotková výše úvěru
|Základní [Kč/m2]
|Památkově chráněné budovy, na vybraných konstrukcích [Kč/m2]
|Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště
|3 500
|5 000
|Zateplení stropu pod nevytápěnou půdou, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově a ostatní konstrukce
|2 000
|2 000
|Konstrukce k zemině
|5 000
|5 000
|Výplně otvorů splňující definici v kapitole 11
|12 000
|18 000
|Stínicí technika
|3 000
|3 000
|Zvýšené částky platí pouze v případě konstrukcí, u kterých orgán státní památkové péče stanovil zvláštní podmínky pro provedení zateplení, jako je požadavek provést repliku původní výplně otvoru nebo původních architektonických prvků a členitosti fasády. Nevztahuje se na případy, kdy je pouze omezena tloušťka zateplení nebo je toto provedeno tepelně izolačními nátěry, omítkami, jednobarevné fasády a vnitřní zateplení.
Oblast C – Zdroje energie
V této oblasti jsou podporovány obnovitelné zdroje energie, příp. systémy využívajících odpadního tepla ve stávajících podporovaných nemovitostech. Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je splnění požadavků na instalované zdroje dle závazných pokynů. Kromě podoblasti C.5 je vždy nutný renovační pas.
Podoblast C.1 – Výměna zdrojů tepla
Podporuje se pořízení a instalace nového hlavního zdroje tepla pro vytápění výměnou za stávající zdroj. Pokud je stavba napojena na soustavu zásobování teplem, nelze podporu poskytnout.
Výše podpory v podoblasti C.1
|Označení pro podoblast C.1
|Podporovaná opatření – typy zdrojů
|Maximální výše úvěru [Kč]
|Kotel-bio
|Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
|200 000
|Kotel-bio+
|Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet
|300 000
|Kamna
|Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem
|100 000
|Kamna-AKU
|Individuálně, na místě stavěná akumulační kamna na biomasu
|200 000
|TCA+
|Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
|200 000
|TCV+
|Tepelné čerpadlo vzduch-voda
|350 000
|TCK+
|Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda
Hybridní tepelné čerpadlo
|400 000
|CZT
|Napojení na soustavu zásobování teplem
|100 000
Podoblast C.2 – Příprava teplé vody
Podpora je poskytována na zařízení pro přípravu teplé vody, a to na solární ohřev nebo na tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem. Podporovaná zařízení musí splnit řadu parametrů dle závazných pokynů.
Výše podpory v podoblasti C.2
|Označení podporovaných opatření
|Podporovaná opatření
|Maximální výše úvěru [Kč]
|SOL
|Solární termický ohřev vody, popř. také přitápění, plocha apertury panelů min. 1,8 m2
|100 000
|FV
|Solární fotovoltaický ohřev vody, instalovaný výkon min. 1,8 kWp
|TČ-V
|Tepelné čerpadlo pro ohřev vody
Podoblast C.3 – Fotovoltaické systémy
Podporovány jsou fotovoltaické systémy s přednostním využitím elektrické energie v domě. Systém musí být napojen na distribuční soustavu. Připouští se využití elektrické energie v místním energetickém společenství. Dále musí systém splnit řadu technických podmínek. Minimální podporovaný instalovaný výkon je 3 kWp, připojení FV systému k el. síti je 3fázové.
Výše podpory pro podoblast C.3
|Instalované části systému FVE
|Maximální výše úvěru [Kč]
|Za 1 kWp instalovaného výkonu *
|25 000
|Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia
|15 000
|Maximální výše zvýhodněného úvěru na opatření C.3
|400 000
* V případě bifaciálních modulů je pro výpočet podpory započten výkon při osvětlení pouze z čelní strany.
Podoblast C.4 – Větrání (VZT)
Podporovány jsou systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, a to centrální i decentrální. Systémy musí zajišťovat větrání všech obytných místností a účinnost zpětného získávání tepla musí být alespoň 75 %. Podmínkou pro získání podpory je prokázání maximální hodnoty průvzdušnosti obálky budovy blower door testem dle příslušné normy. Pokud systém neobsahuje výměník, ale teplo je získáváno tepelným čerpadlem, lze systém využít pouze na přípravu teplé vody. Maximální výše úvěrů pro dům nebo bytovou jednotku v něm je 200 tis. korun.
Podoblast C.5 – Využití tepla z odpadní vody
Podporovány jsou centrální systémy využití tepla. Pokud jsou bez tepelného čerpadla, musí mít účinnost alespoň 40 %. Maximální výše úvěru pro toto opatření je 100 tis. korun.
Oblast D – adaptační a mitigační opatření
Opatření podporované v této oblasti napomáhají ke zmírnění dopadů změny klimatu. Podporována jsou pouze v kombinaci s opatřeními v oblasti A nebo B.
Podoblast D.1 – Zelená střecha
Výše podpory v podoblasti D.1
|Typ zelené střechy
|Min. tloušťka vegetačního
souvrství [mm]
|Maximální výše úvěru [Kč/m2]
|Zelená střecha
|75 *
|2 000
|Maximální výše zvýhodněného úvěru na opatření D.1
|150 000
* Alternativně je možno, namísto splnění minimální tloušťky vegetačního souvrství, splnit požadavek na odtokový součinitel C ≤ 0,55. Není-li odtokový součinitel uveden v dokumentaci výrobku, lze jej alternativně stanovit dle ČSN 75 6760 popř. Směrnice FLL
Podoblast D.2 – Hospodaření s dešťovou vodou
Podpora je určena pro opatření vedoucí ke snížení spotřeby pitné vody odebírané z povrchových i podzemních zdrojů v podporovaných objektech. Zaměřuje se na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a na využití vyčištěné či dočištěné odpadní vody, která musí být využívána jako užitková voda, případně také druhotně pro zavlažování zahrady.
Výše podpory v podoblasti podpory D.2 – Hospodaření s vodou
|Označení podporovaných opatření
|Podporovaná opatření
|Max. výše úvěru [Kč]
|Dešťová voda + WC
|Systém pro využití akumulované dešťové jako vody užitkové nebo jako užitkové a současně pro zálivku zahrady.
|100 000
|Šedá voda
|Systém pro využití vyčištěné/dočištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také pro zálivku zahrady, včetně možného využití dešťové vody.
|150 000
Podrobněji viz Závazné pokyny programu.