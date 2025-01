Stavba / Regenerace domů / Zelená úsporám na TZB-info / Nová zelená úsporám 2025 – Oprav dům po babičce

Nová zelená úsporám 2025 – Oprav dům po babičce

Dotační program Nová zelená úsporám pro rodinné domy, část oprav dům po babičce podporuje zateplení rodinných domů včetně výstavby nového domu po odstranění původní stavby, dále novostavby v nulovém standardu, výměnu zdrojů tepla, opatření pro přípravu teplé vody, fotovoltaické systémy, větrání s rekuperací, rekuperaci tepla z odpadní vody a adaptační a mitigační opatření. Žádosti je možné podávat od 20. února 2025.

Oprávněným žadatelem a příjemcem podpory může být výhradně fyzická osoba, která je vlastníkem podporované nemovitosti. Ta nesmí být spoluvlastněna právnickou osobou. Žadatel může vlastnit k datu podání žádosti a dále po dobu její administrace (do schválení doložení realizace) včetně všech členů domácnosti nejvýše dvě stavby pro bydlení nebo podíly na takových nemovitostech, a to včetně bytů. Žadatel a členové jeho domácnosti musí mít trvalý pobyt v nemovitosti. Podpořit lze pouze takové nemovitosti, kde v minulosti nebyla poskytnuta žádná dotace na úspory energií z veřejných prostředků.

A – Zateplení

V této oblasti podpory je podporována výměna a instalace výplní stavebních otvorů a zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce. Maximální výše podpory je 1 milion korun. Do této částky se nezapočítávají případné bonusy.

Výše podpory v oblasti A – zateplení

Typ konstrukce Max. podpora

Oprav dům po babičce [Kč/m2] Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště 1 300 Zateplení stropu pod nevytápěnou půdou, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově a ostatní konstrukce 500 Výplně otvorů 4 900 Konstrukce k zemině 1 700 Stínicí technika 1 500 Základní podpora (např. vypracování projektové dokumentace a posudku) 50 000 Kč/žádost

Podmínkou získání dotace je dosažení technických parametrů popsaných v závazných pokynech výzvy a splnění požadavků vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. V případě parametrů se jedná o průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy, primární energie z neobnovitelných zdrojů, součinitel prostupu tepla měněných konstrukcí, a snížení průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy, snížení výpočtové hodnoty celkové primární energie z neobnovitelných zdrojů a snížení výpočtové hodnoty celkové dodané energie. Podporovány jsou pouze budovy dokončené (kolaudované) před 1. 7. 2013.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

B – Novostavba

V této oblasti je podporována stavba domů s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie, označených Pasiv++. Maximální výše podpory je fixní, a to 400 tis. korun na 1 rodinný dům. Podmínkou poskytnutí podpory je splnění řady technických parametrů, zejména však hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů nejvýše 0 kWh.m2.rok. Hodnota měrné potřeby tepla na vytápění musí být nejvýše 20 kWh.m2.rok. Dále jsou stanoveny požadavky na součinitele prostupu tepla, průvzdušnost obálky budovy a další.

C – Zdroje energie

V oblasti C jsou podporovány instalace obnovitelných zdrojů, popř. systémů využití odpadního tepla v podporovaných nemovitostech, a to výhradně v kombinaci s oblastí podpory A. Podporovány jsou pouze vybrané kombinace opatření v oblasti C.

C.1 – Výměna zdrojů tepla

Maximální výše podpory je stanovena fixní částkou dle následující tabulky:

Výše podpory v podoblasti C.1

Označení pro podoblast C.1 Podporovaná opatření – typy zdrojů Standardní podpora [Kč] Pouze UT UT + ohřev vody Kotel-bio Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 65 000 Kotel-bio+ Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 90 000 Kamna Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem nebo individuálně, na místě stavěná akumulační kamna na biomasu s ručním přikládáním. 35 000 TCA/TCA+ Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 40 000 60 000 TCV/TCV+ Tepelné čerpadlo vzduch-voda 75 000 90 000 TCK/TCK+ Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda 110 000 130 000 CZT Napojení na soustavu zásobování teplem 30 000

C.2 – Příprava teplé vody

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení. Podporovány jsou systémy pro solární ohřev vody a tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem pro ohřev vody. Maximální výše podpory je stanovena fixní částkou dle následující tabulky:

Výše podpory v podoblasti C.2

Označení

podporovaných

opatření Podporovaná opatření Výše podpory [Kč] SOL Solární termický ohřev vody, plocha apertury panelů min. 1,8 m2 45 000 SOL+ Solární termický ohřev vody s přitápěním, plocha apertury panelů min. 3,6 m2 60 000 FV Solární fotovoltaický ohřev vody, instalovaný výkon min. 1,8 kW 35 000 TČ-V Tepelné čerpadlo pro ohřev vody 35 000

C.3 – Fotovoltaické systémy

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v obytných částech budovy, připouští se dodávka nevyužité energie do distribuční soustavy nebo její využití v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena.

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 100 000 Kč na podporovanou nemovitost, popřípadě až 140 000 Kč v případě realizace systému zapojeného do sdílení vyrobené energie. Minimální podporovaný instalovaný výkon je 2 kWp.

Výše podpory pro podoblast C.3

Instalované části systému FVE Výše podpory [Kč] Za 1 kWp instalovaného výkonu 10 000 Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000 Instalace pevně instalované dobíjecí stanice pro elektromobil (max. 1 ks) 10 000

Povinnou součástí podporovaného systému je nový bateriový systém (s el. akumulátory) o minimální kapacitě vyjádřené v kWh stejné jako podporovaný výkon vyjádřený v kWp. Kapacita jiných typů akumulátorů než typů využívajících lithium, se nezapočítává.

C.4 – Větrání (VZT)

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení. Podporovány jsou centrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla a decentrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný systém, a to 90 tis. korun.

C.5 – Využití tepla z odpadní vody

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového centrálního systému pro využití tepla z odpadní vody včetně jejich příslušenství a zapojení. Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný systém, a to 50 tis. korun.

D – Adaptační a mitigační opatření

V této oblasti jsou podporována opatření napomáhající ke snížení dopadů změny klimatu, a to pouze v kombinaci s oblastí podpory A – zateplení nebo B – novostavba.

D.1 – Zelená střecha

Podpora se poskytuje na realizaci nových zelených střech na podporovaných nemovitostech a na dalších nadzemních stavbách, které plní doplňkovou funkci k této nemovitosti a jsou ve vlastnictví žadatele. Maximální výše podpory na podporovanou nemovitost je 100 000 Kč za dobu trvání programu Nová zelená úsporám.

Výše podpory v podoblasti D.1

Typ zelené střechy Min. tloušťka vegetačního souvrství [mm] Podpora [Kč/m2] Zelená střecha 75 800

D.2 – Dešťovka

Podpora se poskytuje na opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů v podporovaných nemovitostech. Podporovány jsou systémy hospodaření s dešťovou vodou a systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady, či jako užitkové vody.

Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou fixní výší podpory na vybraný instalovaný systém a součinem jednotkové výše podpory na m3 objemu nádrže. Jednotkové a maximální výši podpory stanovuje následující tabulka:

Výše podpory v podoblasti podpory D.2 – Dešťovka

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření Výše podpory [Kč] Dešťová voda Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku, popř. také jako vody užitkové. 20 000 + 3 000 * x

Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 50 000 Kč. Šedá voda Systém pro využití vyčištěné/dočištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také pro zálivku zahrady, včetně využití dešťové vody. 70 000 + 3 000 * x

Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 100 000 Kč. x = objem nádrže v m3 na dešťovou nebo vyčištěnou odpadní vodu, případně součet těchto objemů.

Dotační bonusy

Bonus pro vybrané regiony a obce 5 % z celkové výše podpory bez ostatních bonusů

Kombinační bonus

50 tis. korun při kombinaci A + C.1

50 tis. korun při kombinaci A + některé další opatření C

Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu je poskytován k žádostem v oblastech podpory A nebo B s doloženým výpočtem environmentálního hodnocení, které získají nenulové bodové ohodnocení. Výše bonusu je stanovena na 300 Kč za každý získaný bod. Maximální výše bonusu je stanovena na 30 000 Kč.

Rodinný bonus 50 tis. korun za nezaopatřené dítě v plné výchově a 25 tis. korun za nezaopatřené dítě ve střídavé nebo společné péči.

Podmínky programu podrobně