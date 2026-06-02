Nová zelená úsporám Light 2026
V programu Nová zelená úsporám 2026+, podprogramu Nová zelená úsporám light jsou podporována opatření pro energetické úspory rodinných domů nízkopříjmových domácností. Jde o přímé dotace na zateplení, zdroje energie a další opatření. Příjem žádostí začíná 25. června 2026.
Žadatelem může být výhradně fyzická osoba, která je vlastníkem podporované nemovitosti a zároveň pobírá dávku jednotné sociální pomoci nebo jde o starobní důchodce nebo invalidní důchodce III. stupně a má zároveň limitovaný příjem. Podporovaná nemovitost musí mít zároveň ukazatel energetické náročnosti, vyjádřený zatříděním průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy ve třídě E až G. Nutným podkladem pro poskytnutí podpory je renovační pas.
NZÚ LIGHT pro zranitelné domácnosti
|Komu je určen
|Forma podpory
|Max. výše podpory/financování
|Základní parametry/splatnost
|Poznámka
|RODINNÉ DOMY pro zranitelné domácnosti
|Vlastníci rodinných domů z řad domácností s nízkými příjmy
|Přímá dotace
|až 400 000 Kč celkem
|Vhodné pro menší renovace; k dofinancování možno požádat o bezúročný úvěr, maximální výše úvěru odpovídá výši dotace.
|NZÚ Light Zateplení
|Zranitelné domácnosti v neúsporném RD (třída E–G)
|Přímá dotace
|až 250 000 Kč
|jednotkové částky podle konstrukcí
|Podpora na zateplení, výměnu oken/dveří apod.
|NZÚ Light Zdroj tepla/OZE
|Zranitelné domácnosti v neúsporném RD (třída E–G)
|Přímá dotace
|až 150 000 Kč
|podle typu opatření
|Např. výměna zdroje, malé FVE s ohřevem vody
Program navíc dále upřesňuje požadavky na žadatele z hlediska trvalého pobytu v nemovitosti, vlastnictví dalších nemovitostí pro bydlení a rekreaci, závazků vůči finančnímu úřadu a další. Současné s přímou podporou může žadatel využít i zvýhodněný úvěr od banky nebo stavební spořitelny.
Podpora je poskytována jak formou dotace po realizaci opatření, tak formou zálohy před jejich dokončením.
Oblasti podpory
Oblast A – Zateplení
V této oblasti se přímou dotací podporují výměny výplní otvorů a zateplení obvodových konstrukcí domu. Maximální výše podpory pro zateplení je 250 tis. korun. Minimální výše podpory je 50 tis. korun. Podmínkou poskytnutí podpory je mimo jiné splnění daných hodnot součinitelů prostupu tepla upravovaných konstrukcí.
Výše podpory v oblasti A – zateplení
|Typ konstrukce
|Nízkopříjmové domácnosti [Kč/m2]
|Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště
|2 000
|Zateplení stropu pod nevytápěnou půdou, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově a ostatní konstrukce
|750
|Výplně otvorů
|8 000
|Konstrukce k zemině
|2 000
Oblast C – Zdroje energie
V této oblasti jsou podporovány obnovitelné zdroje energie ve stávajících podporovaných nemovitostech. Maximální celková výše podpory je 150 tis. korun. Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je splnění požadavků na instalované zdroje dle závazných předpisů.
Podoblast C.1 – Výměna zdrojů tepla
Podporuje se pořízení a instalace nového hlavního zdroje tepla pro vytápění výměnou za stávající zdroj. Pokud je stavba napojena na soustavu zásobování teplem, nelze podporu poskytnout.
Výše podpory v podoblasti C.1
|Označení pro podoblast C.1
|Podporovaná opatření – typy zdrojů
|Standardní podpora [Kč]
|Kotel-bio
|Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
|120 000
|Kamna
|Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem
|50 000
|TCA+
|Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
|100 000
|TCV+
|Tepelné čerpadlo vzduch-voda
|150 000
|TCK+
|Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda
|CZT
|Napojení na soustavu zásobování teplem
|50 000
Podoblast C.2 – Příprava teplé vody
Podpora je poskytována na zařízení pro přípravu teplé vody, a to na solární ohřev nebo na tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem. Podporovaná zařízení musí splnit řadu parametrů dle závazných pokynů
Výše podpory v podoblasti C.2
|Označení podporovaných opatření
|Podporovaná opatření
|Max. podpora [Kč]
|SOL
|Solární termický ohřev vody, popř. také přitápění, plocha apertury panelů min. 1,8 m2
|70 000
|TČ-V
|Tepelné čerpadlo pro ohřev vody
|70 000
Podoblast C.3 – Fotovoltaický systém s ohřevem vody
Podporovány jsou fotovoltaické systémy s přednostním využitím elektrické energie v domě a pro přípravu teplé vody. Systém musí být napojen na distribuční soustavu. Dále musí systém splnit řadu technických podmínek.
Systém musí být min. 3 kWp instalovaného výkonu a maximální podpora je 120 tis. korun.
Podrobněji viz Závazné pokyny programu.