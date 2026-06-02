Nová zelená úsporám Light 2026

Nová zelená úsporám Light 2026

2.6.2026
redakce

Nová zelená úsporám Light 2026

V programu Nová zelená úsporám 2026+, podprogramu Nová zelená úsporám light jsou podporována opatření pro energetické úspory rodinných domů nízkopříjmových domácností. Jde o přímé dotace na zateplení, zdroje energie a další opatření. Příjem žádostí začíná 25. června 2026.

Žadatelem může být výhradně fyzická osoba, která je vlastníkem podporované nemovitosti a zároveň pobírá dávku jednotné sociální pomoci nebo jde o starobní důchodce nebo invalidní důchodce III. stupně a má zároveň limitovaný příjem. Podporovaná nemovitost musí mít zároveň ukazatel energetické náročnosti, vyjádřený zatříděním průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy ve třídě E až G. Nutným podkladem pro poskytnutí podpory je renovační pas.

NZÚ LIGHT pro zranitelné domácnosti

Komu je určen Forma podpory Max. výše podpory/financování Základní parametry/splatnost Poznámka
RODINNÉ DOMY pro zranitelné domácnosti Vlastníci rodinných domů z řad domácností s nízkými příjmy Přímá dotace až 400 000 Kč celkem Vhodné pro menší renovace; k dofinancování možno požádat o bezúročný úvěr, maximální výše úvěru odpovídá výši dotace.
NZÚ Light Zateplení Zranitelné domácnosti v neúsporném RD (třída E–G) Přímá dotace až 250 000 Kč jednotkové částky podle konstrukcí Podpora na zateplení, výměnu oken/dveří apod.
NZÚ Light Zdroj tepla/OZE Zranitelné domácnosti v neúsporném RD (třída E–G) Přímá dotace až 150 000 Kč podle typu opatření Např. výměna zdroje, malé FVE s ohřevem vody

Program navíc dále upřesňuje požadavky na žadatele z hlediska trvalého pobytu v nemovitosti, vlastnictví dalších nemovitostí pro bydlení a rekreaci, závazků vůči finančnímu úřadu a další. Současné s přímou podporou může žadatel využít i zvýhodněný úvěr od banky nebo stavební spořitelny.

Podpora je poskytována jak formou dotace po realizaci opatření, tak formou zálohy před jejich dokončením.

Oblasti podpory

Oblast A – Zateplení

V této oblasti se přímou dotací podporují výměny výplní otvorů a zateplení obvodových konstrukcí domu. Maximální výše podpory pro zateplení je 250 tis. korun. Minimální výše podpory je 50 tis. korun. Podmínkou poskytnutí podpory je mimo jiné splnění daných hodnot součinitelů prostupu tepla upravovaných konstrukcí.

Výše podpory v oblasti A – zateplení

Typ konstrukce Nízkopříjmové domácnosti [Kč/m2]
Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště 2 000
Zateplení stropu pod nevytápěnou půdou, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově a ostatní konstrukce 750
Výplně otvorů 8 000
Konstrukce k zemině 2 000

Oblast C – Zdroje energie

V této oblasti jsou podporovány obnovitelné zdroje energie ve stávajících podporovaných nemovitostech. Maximální celková výše podpory je 150 tis. korun. Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je splnění požadavků na instalované zdroje dle závazných předpisů.

Podoblast C.1 – Výměna zdrojů tepla

Podporuje se pořízení a instalace nového hlavního zdroje tepla pro vytápění výměnou za stávající zdroj. Pokud je stavba napojena na soustavu zásobování teplem, nelze podporu poskytnout.

Výše podpory v podoblasti C.1

Označení pro podoblast C.1 Podporovaná opatření – typy zdrojů Standardní podpora [Kč]
Kotel-bio Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 120 000
Kamna Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem 50 000
TCA+ Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 100 000
TCV+ Tepelné čerpadlo vzduch-voda 150 000
TCK+ Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda
CZT Napojení na soustavu zásobování teplem 50 000

Podoblast C.2 – Příprava teplé vody

Podpora je poskytována na zařízení pro přípravu teplé vody, a to na solární ohřev nebo na tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem. Podporovaná zařízení musí splnit řadu parametrů dle závazných pokynů

Výše podpory v podoblasti C.2

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření Max. podpora [Kč]
SOL Solární termický ohřev vody, popř. také přitápění, plocha apertury panelů min. 1,8 m2 70 000
TČ-V Tepelné čerpadlo pro ohřev vody 70 000

Podoblast C.3 – Fotovoltaický systém s ohřevem vody

Podporovány jsou fotovoltaické systémy s přednostním využitím elektrické energie v domě a pro přípravu teplé vody. Systém musí být napojen na distribuční soustavu. Dále musí systém splnit řadu technických podmínek.

Systém musí být min. 3 kWp instalovaného výkonu a maximální podpora je 120 tis. korun.

Podrobněji viz Závazné pokyny programu.

 
 
