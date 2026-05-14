Střecha, která vydrží generace
Pálené střešní tašky zůstávají symbolem dlouhé životnosti a spolehlivosti. Díky moderním technologiím, flexibilitě při rekonstrukcích a komplexním systémovým řešením včetně fotovoltaiky představují tašky Tondach investici, která dává smysl na desítky let.
Pálené střešní tašky Tondach si dlouhodobě drží pověst jedné z nejspolehlivějších krytin, a to především díky své mimořádné životnosti. Jak zaznělo v rozhovoru s Františkem Šrámkem, oblastním manažerem – střechy, na stavebním veletrhu v Brně, dnešní tašky jsou navíc vysoce odolné vůči klimatickému zatížení a dokážou čelit i extrémním podmínkám, včetně krupobití s kroupami o velikosti až čtyř centimetrů. I proto zůstávají mezi investory oblíbenou volbou jak pro rodinné domy, tak pro větší stavební projekty.
Velkou výhodou pálených tašek je jejich flexibilita při rekonstrukcích. Díky variabilním formátům a možnosti posunu jednotlivých kusů lze krytinu přesně přizpůsobit stávajícímu krovu, aniž by bylo nutné zasahovat do nosné konstrukce střechy. To umožňuje efektivně využít původní konstrukci a zároveň dosáhnout moderního a funkčního řešení. Správně navržená a provedená střecha pak může bez problémů sloužit i více než 80 let, což z ní činí dlouhodobou investici, která zvyšuje hodnotu celé stavby.
Moderní přístup ke střechám navíc vnímá střešní plášť jako komplexní systém. Vedle samotných tašek zahrnuje i doplňky, hydroizolační vrstvy, střešní okna nebo nadkrokevní izolace. Nové modely, jako například velkoformátová taška V9, přinášejí nejen technické výhody, ale i výrazný estetický efekt díky svému tvaru a hře světla na střeše. Investoři tak dnes mohou získat nejen odolnou a funkční střechu, ale také architektonicky zajímavý prvek, který podtrhne charakter celé budovy.
Důležitým benefitem je také to, že společnost wienerberger nabízí kompletní střešní systém, který zahrnuje nejen samotnou krytinu, ale i všechny potřebné doplňky a technologická řešení. Součástí portfolia jsou i integrované fotovoltaické systémy, jako jsou X-Tile a X-Frame, které umožňují elegantní a funkční začlenění výroby energie přímo do střechy. Samozřejmostí je rovněž technická podpora – od návrhu střechy přes detailní podklady až po pomoc při realizaci, což ocení jak projektanti, tak realizační firmy.