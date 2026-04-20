Jarní revize střechy. Jak poznat hranici mezi opravou a rekonstrukcí?
Zima dává střechám každoročně zabrat. Kombinace mrazu, sněhu, ledu, větru a následného tání představuje dlouhodobou zátěž, která může odhalit slabá místa celé konstrukce. Duben je proto ideálním obdobím pro kontrolu střechy a to dříve, než přijdou první silné jarní deště a bouřky. Drobná závada, která se po zimě zdá nenápadná, se může během několika týdnů proměnit v rozsáhlejší problém.
„Střecha je první linií obrany domu. Pokud po zimě objevíte uvolněnou tašku, poškozené oplechování nebo známky zatékání, je důležité situaci nepodcenit. Včasný zásah často rozhodne o tom, zda půjde jen o lokální opravu, nebo o větší rekonstrukci,“ říká Rudolf Prus, technický poradce značky Tondach od wienerbergeru.
Co po zimě zkontrolovat jako první
Základní kontrolu střechy zvládne majitel domu už od země a z podkroví. Zaměřit by se měl především na stav střešní krytiny a na místa, která bývají nejvíce namáhaná větrem, sněhem a ledem. Typicky jde o prasklé, posunuté nebo uvolněné tašky, poškozené části hřebene a nároží, nebo narušené oplechování v okolí komína, střešních oken či dalších prostupů.
Důležitou součástí kontroly jsou také okapy a svody. Pokud jsou zanesené listím nebo nečistotami, může při prvních jarních deštích voda přetékat a zatékat do konstrukce střechy nebo do obvodových stěn. U starších okapových systémů se navíc může po zimě projevit oslabení spojů, které neodolaly mrazu a opakovanému zamrzání.
„Velmi častou chybou je podceňování odvětrávání střešního pláště. Pokud je větrací mezera nedostatečná, nebo jsou větrací prvky poškozené, dochází ke zvýšení vlhkosti v konstrukci. To může postupně poškodit krov i tepelnou izolaci a podstatně tím snížit životnost celého střešního pláště,“ upozorňuje Rudolf Prus.
Skryté problémy aneb neviditelná závada
Ne všechny závady se projeví na první pohled na krytině. Proto má smysl pokračovat v kontrole i uvnitř, ideálně z půdy nebo podkroví. Varovným signálem mohou být vlhké mapy na dřevěných prvcích, mokré skvrny kolem komína, zatékání v okolí střešních oken nebo viditelně navlhlá izolace.
Zatékání do konstrukce střechy je problém nejen kvůli samotné vlhkosti. Pokud voda dlouhodobě proniká do střešního pláště, může znehodnotit laťování, krov i tepelnou izolaci. „Zatékání do izolace znamená nejen ztrátu izolační funkce, ale i zvýšené riziko degradace konstrukce. V takových případech je často efektivnější přemýšlet o pořádném systémovém řešení než o dílčí opravě,“ doplňuje Rudolf Prus.
Oprava, či rekonstrukce?
Lokální oprava střechy může být v některých případech rychlým a účinným řešením. Pokud se ale problémy opakují, nebo se v interiéru pravidelně objevují známky vlhkosti, zatékání či plísní, bývá to signál hlubšího problému. Typicky může jít o narušenou skladbu střešního pláště, špatně řešené detaily, nebo o nedostatečné zateplení.
Zejména u starších domů je častou příčinou potíží také to, že tepelná izolace neodpovídá dnešním nárokům na komfort. V létě se podkroví přehřívá, v zimě naopak rychle ztrácí teplo a v konstrukci může vznikat kondenzace.
„Moderní řešení umožňují výrazně zlepšit tepelný komfort i bez podstatného zásahu do interiéru. Systém Tondach iRoof nabízí izolaci nad krokvemi, která vytváří souvislou tepelnou obálku bez tepelných mostů a chrání konstrukci z vnější strany,“ vysvětluje Pavel Kaderka, technik systému Tondach iRoof.
Komplexní systém je jistota
Pořádná rekonstrukce střechy není jen o výměně krytiny. Důležité je posoudit stav krovu, doplňkových hydroizolačních vrstev, odvětrání i tepelně-izolační skladby. Právě v těchto vrstvách a detailech se často rozhoduje o tom, zda bude střecha dlouhodobě funkční a bezproblémová.
„Investice do komplexního systému od jednoho výrobce znamená jistotu kompatibility všech prvků. Pálené tašky, nekeramické doplňky i izolační řešení musí fungovat jako jeden celek,“ dodává Pavel Kaderka.
Produktový tip: Nadkrokevní systém Tondach iRoof TOP
Jedním z vhodných řešení při celkové rekonstrukci střechy je nadkrokevní systém Tondach iRoof TOP. Tento systém využívá PIR desky umístěné nad krokvemi a umožňuje vytvořit souvislou izolační vrstvu bez přerušení. Výhodou je, že izolace není přerušena konstrukcí krovu a nevznikají tak typické tepelné mosty.
Systém iRoof TOP pomáhá zlepšit tepelný komfort domu v zimě i v létě, snižuje tepelné ztráty a zároveň chrání konstrukci střechy z vnější strany. V praxi to znamená také to, že lze zachovat více prostoru v podkroví a v některých případech i přiznat dřevěné prvky krovu v interiéru.
Hlavní přínosy řešení iRoof TOP:
- souvislá izolační vrstva bez tepelných mostů,
- vyšší komfort v zimě i v létě,
- ochrana konstrukce z vnější strany,
- úspora místa v interiéru podkroví a možnost přiznání dřevěných prvků krovu v interiéru.
