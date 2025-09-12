Pálená krytina zvládne víc, než si myslíte – poradí si i s nízkým sklonem střechy
Nízké sklony střech patří mezi častý požadavek investorů, protože dodávají stavbě jednoduchý a moderní vzhled. Přesto stále přetrvává mýtus, že pálená krytina se pro takové řešení nehodí. Opak je pravdou. Při správném návrhu a použití doplňkových vrstev může být pálená taška bezpečnou a trvanlivou volbou i pro střechy se sklonem pod běžně doporučovanou hranicí.
„Za nízký sklon se u šikmých střech obvykle považuje hodnota mezi osmnácti a pětadvaceti stupni. Pálenou tašku lze ale při správném návrhu skladby a použití doplňkových vrstev bez obav použít i pod hranicí, která se dříve považovala za bezpečnou,“ říká Rudolf Prus, technický poradce značky Tondach od wienerbergeru.
Aby střecha s nižším sklonem fungovala spolehlivě, je nezbytné doplnit ji o doplňkovou hydroizolační vrstvu a zajistit pečlivé provedení všech detailů. Kvalitní podstřešní vrstvy dokážou ochránit konstrukci před zafoukaným deštěm nebo tajícím sněhem a významně tím zvyšují bezpečnost podstřešních prostor. Použití pálené tašky je pak možné už od 12 stupňů. Podle technických pravidel lze bezpečný sklon podkročit až o deset stupňů, při správném návrhu a provedení doplňkové hydroizolační vrstvy. Tato speciální pojistná vrstva se rozlišuje do šesti tříd těsnosti a její volba závisí nejen na samotném sklonu, ale také na skladbě a členitosti střechy, klimatických podmínkách či orientaci vůči převládajícímu větru, tzv. zvýšených požadavcích.
„Často se setkáváme s představou, že střecha s nižším sklonem vyjde levněji, protože ušetří dřevo na krovu. Ve skutečnosti je nutné počítat s náklady na doplňkovou hydroizolační vrstvu s přísnější třídou těsnosti. Tyto dodatečné požadavky většinou vyrovnají domnělou úsporu, takže výsledná cena střechy s tradičním i nízkým sklonem bývá podobná,“ upozorňuje Prus.
Praktické zkušenosti dokazují, že při dodržení správného návrhu lze pálenou krytinu bez problémů využít i na stavbách s menším sklonem. Typickým příkladem jsou moderní bungalovy, kde se uplatňují plošší střechy s čistými liniemi. Ze sortimentu Tondachu jsou pro tyto případy vhodné například modely Sensaton 11, Renoton 11, Renoton 14 nebo Contiton 12.
„Nízké sklony střech mají svůj původ ve středomořské architektuře, odkud čerpají inspiraci i mnozí investoři v Česku. Aby však řešení fungovalo v odlišných klimatických podmínkách, je nezbytné dodržet specifické technické zásady a využít systémy navržené přímo pro naše prostředí. Pokud uvažujete o střeše s nižším sklonem, neváhejte se poradit s odborníky, kteří vám pomohou vybrat vhodnou krytinu i správnou skladbu střechy,“ uzavírá Prus.
