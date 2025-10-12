Nejnavštěvovanější odborný web
Novostavba, která našla místo mezi tradičními vesnickými domy

12.10.2025
Wienerberger s.r.o.
V Klokočné na Praze-východ vznikl rodinný dům, který spojuje tradiční proporce s moderním architektonickým pojetím. Zděná konstrukce z cihel Porotherm od wienerbergeru, doplněná o promyšlené stínění, stropní chlazení, fotovoltaiku a úsporné hospodaření s vodou, vytváří zdravé, udržitelné a komfortní prostředí pro bydlení. Realizace ateliéru Chrama z roku 2023 je příkladem, jak lze novostavbu citlivě začlenit do venkovské zástavby.

Typ objektu: Rodinný dům

Lokace: Klokočná, okres Praha-východ, Česká republika

Autoři: Martin Junek a Adam Cigler z ateliéru Chrama

Konstrukce: Zděná stavba se suterénem a dvěma nadzemními podlažími. Dispozičně je řešena jako dvě křídla, která jsou navržena tak, aby reagovala na orientaci ke světovým stranám, svažitost pozemku a dodávala soukromí obytných prostor.


Použitý sortiment od wienerbergeru:

Dům jsme navrhli jako dvě rozevírající se sekce od společného základu. Toto řešení přirozeně odděluje jednotlivé funkční části domu a zajišťuje, že obytné místnosti mají výhled do krajiny a dostatek soukromí. Zadní křídlo s hlavním obytným prostorem zůstává při pohledu z ulice skryté, což snižuje optický objem domu a zjemňuje jeho začlenění do okolní zástavby,“ říká architekt Martin Junek z ateliéru Chrama.

Dispozice domu využívá svažitosti pozemku, z ulice působí dům jako dvoupodlažní, za domem se však otevírá vstup do zahrady ze suterénu. Na hlavní obytnou úroveň navazuje zastřešená terasa se slunolamy, která funguje jako přirozené stínění interiéru a zároveň propojuje dům s přední částí zahrady.

Obvodové zdivo tvoří cihly Porotherm 30 Profi doplněné o vnější tepelnou izolaci v tloušťce 180 až 220 milimetrů. Vnitřní příčky jsou z cihel Porotherm 14 Profi, které zajišťují dobrou zvukovou izolaci mezi místnostmi. Broušené cihly díky přesnému formátu urychlují práci a umožňují úsporu malty, což zefektivňuje průběh stavby. Energetický komfort podporuje stropní chlazení s částečným napojením na elektřinu z fotovoltaiky umístěné na zastřešení terasy. Toto řešení chrání architektonickou čistotu sedlových střech z pokrytých bobrovkou Tondach a zároveň zajišťuje výrobu části potřebné energie.

Dům je navíc koncipován s ohledem na hospodaření s vodou. Kromě napojení na vodovodní řad využívá retenční nádrž na dešťovou vodu pro závlahu a studniční vodu pro splachování a další provozní účely.

„Chtěli jsme ukázat, že i moderní rodinný dům lze citlivě zasadit do prostředí venkovské zástavby. Svým tvarem i proporcemi navazuje na tradiční domy s úzkou stopou, ale zároveň využívá moderní materiály a technologie. Barevně zvýrazněná ostění oken a promyšlené zpracování terasy dodávají domu osobitost a funkčnost. Dům nepůsobí rušivě a je přínosem nejen pro své obyvatele, ale i pro okolí,“ říká architekt Adam Cigler z ateliéru Chrama.


